Yuva : ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ల సూచనలతో స్టాక్మార్కెట్లో పెట్టుబడి పెడుతున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు పాటించకుంటే నష్టాలే!
Stock Market Investments Advices : ప్రస్తుతం యువత ఎక్కువగా స్టాక్మార్కెట్ వైపు ఆకర్షితమవుతోంది. అవగాహన లేకపోవడంతో చాలామంది నష్టపోతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఏయే జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో మ్యూచువల్ ఫండ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ బాలరాజు తెలిపారు.
Published : November 8, 2026 at 8:49 PM IST
స్టాక్ మార్కెట్ ఓ మాయా ప్రపంచం. క్షణాల్లో రూ.వేల కోట్లు లాభాలు వస్తాయి. నిమిషాల్లోనే రూ.లక్షల కోట్లు ఆవిరైపోతాయి. పొదుపు మార్గానికి స్టాక్ మార్కెట్ ఓ మంచి వేదికే అయినప్పటికీ, ఆ క్రమంలో ఎన్నో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అవగాహన లేకుండా తక్కువ వ్యవధిలో డబ్బు వస్తుందనే ఆశతో షేర్లు కొనుగోలు చేస్తే నష్టాలు మూటకట్టుకోక తప్పదు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో స్టాక్మార్కెట్ పెట్టుబడుల్లో ఏ విధంగా వ్యవహరించాలి? ఏయే జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో మ్యూచువల్ ఫండ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్, సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్ తుమ్మ బాలరాజు ద్వారా తెలుసుకుందాం.
ప్రశ్న : ప్రస్తుతం యువత ఎక్కువగా స్టాక్మార్కెట్లో పెట్టుబడి పెడుతున్నారు. కానీ అవగాహన లేక చాలామంది నష్టపోతున్నారు. అలా జరగకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు?
జవాబు : గతంలో డబ్బు సంపాదించిన తర్వాత, వాటిలో నుంచి పొదుపు చేసుకునేవారు. కానీ ఇప్పుడున్న యువత పెట్టుబడి పెట్టి, దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలని చూస్తోంది. అయితే ఇందుకు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ముఖ్యంగా మన లక్ష్యం ఏంటి? టైమ్ ఫ్రేమ్ ఎంత అని చూసుకోవాలి. 5 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ సమయం ఉంటే స్టాక్మార్కెట్లో పెట్టుబడి పెట్టకపోవడమే ఉత్తమం. అంతకంటే ఎక్కువ సమయం ఉంటే నిశ్చింతగా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు.
ప్రశ్న : వచ్చే ఆదాయంలో పెట్టుబడికి ఎంత శాతం కేటాయించాలి?
జవాబు : అప్పులు చేయకుండా వేతనం, పొదుపుల నుంచి పెట్టుబడి పెట్టడం మంచిది. ఇలా వచ్చిన సొమ్ములో 20 నుంచి 30 శాతం ఇన్వెస్ట్ చేస్తే వారి లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా ముందుకెళ్లొచ్చు.
ప్రశ్న : ఏయే రంగాల్లో ఎలా పెట్టుబడులు పెట్టాలి?
జవాబు : పెట్టుబడులు ఎప్పుడూ వైవిధ్యంగా ఉండాలి. ఒకేదానిపై ఎక్కువగా ఇన్వెస్ట్ చేయొద్దు. ఎందుకంటే అన్ని రంగాల్లో నిరంతరం మంచి పరిణామాలే ఉండవు. ఏవైనా అనుకోని కారణాల వల్ల ఆ రంగంపై ప్రభావం చూపితే, తీవ్రంగా నష్టపోయే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే ఆదాయంలో కొంత భాగం రియల్ ఎస్టేట్లో కొంత భాగం బంగారంపై, మరికొంత సేఫ్ సెక్యూర్ డిపాజిట్లైన పోస్టాఫీస్ సేవింగ్స్, ఫిక్స్డ్ డిపాడిట్లు చేయడం అలాగే స్టాక్మార్కెట్, మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో పెట్టుబడి పెట్టాలి.
ప్రశ్న : ప్రస్తుతం సోషల్మీడియాలో ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ల ప్రభావంతో కూడా చాలామంది స్టాక్మార్కెట్వైపు మళ్లుతున్నారు. ఇది మంచిదేనా?
జవాబు : మనం మూడు విషయాలు తెలుసుకోవాలి. ఫైనాన్సియల్ అవేర్నెస్, ఫైనాన్సియల్ లిటరసీ, ఫైనాన్సియల్ విస్డమ్. ఇవి వినడానికి ఒకేలా ఉన్నా వీటి మధ్య చాలా వ్యత్యాసం ఉంటుంది. ఫైనాన్సియల్ అవేర్నెస్ అంటే స్టాక్మార్కెట్లు ఎలా ఉంటాయి? ఎలా పనిచేస్తాయనే అవగాహన ఉండటం. ఫైనాన్సియల్ లిటరసీ అంటే స్టాక్మార్కెట్లో రిస్క్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోవడం. ఇక ఫైనాన్సియల్ విస్డమ్ అంటే స్టాక్స్లో ఎప్పుడు పెట్టుబడి పెట్టాలి? ఎప్పుడు ఆగాలి? ఎప్పుడు ఎగ్జిట్ కావాలో తెలుసుకోవడం. స్టాక్మార్కెట్లో డబ్బులు సంపాదించడం ఒక నైపుణ్యం. కానీ దాన్ని నిలబెట్టుకోవాలంటే కచ్చితంగా ఫైనాన్సియల్ విస్డమ్ ఉండాలి. ఈ అవగాహన లేక చాలామంది సోషల్మీడియాలో ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ల మాటలు విని నష్టపోతున్నారు.
ప్రశ్న : స్థిరాస్తిలో పెట్టుబడి పెట్టాలంటే స్టాక్మార్కెట్ ద్వారా కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా?
జవాబు : రియల్ఎస్టేట్లో పెట్టుబడులు పెట్టాలంటే రీట్ ఫండ్స్ ఉంటాయి. బంగారంపై ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే గోల్డ్ ఈటీఎఫ్స్ ఉంటాయి. ప్రస్తుతం గోల్డ్ ఫండ్స్ నిలిపేశారు. స్టాక్మార్కెట్ అంటే కేవలం స్టాక్సే కాదు. మ్యూచువల్ ఫండ్స్, ఇతర ఆస్తులపై కూడా పెట్టుబడి పెట్టొచ్చు.
ప్రశ్న : ఎలాంటి సమయంలో స్టాక్లో నుంచి ఎగ్జిట్ కావాలి?
జవాబు : స్టాక్మార్కెట్ ఓ పద్మవ్యూహం లాంటిది. పెట్టుబడి పెడుతూనే ఉండటం, వేచి చూడటం కాదు. ఎప్పుడు బయటకు రావాలో చాలా ప్రధానం. ఉదాహరణకు 2010లో దంపతులు వారి పిల్లల భవిష్యత్ చదువుల కోసం 2020 వరకు డిపాజిట్ చేస్తూ వచ్చారు. కానీ ఆ సమయంలో కొవిడ్ రావడంతో మార్కెట్ల్ క్రాష్ అయ్యాయి. దీంతో 35 నుంచి 40 శాతం డిపాజిట్లు సైతం కోల్పోవాల్సి వచ్చింది. అందుకే సిస్టమేటిక్ ఎగ్జిట్ గురించి కూడా తెలిసి ఉండాలి. వారి డిపాజిట్లో కొంత భాగం చివరి 3 సంవత్సరాలు స్టాక్మార్కెట్లో పెట్టి ఉంటే 40 శాతం నష్టాన్ని పూడ్చుకునే అవకాశం ఉండేది.
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