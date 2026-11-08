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Yuva : ఇన్​ఫ్లుయెన్సర్ల సూచనలతో స్టాక్​మార్కెట్​లో పెట్టుబడి పెడుతున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు పాటించకుంటే నష్టాలే!

Stock Market Investments Advices : ప్రస్తుతం యువత ఎక్కువగా స్టాక్​మార్కెట్ వైపు ఆకర్షితమవుతోంది.​ అవగాహన లేకపోవడంతో చాలామంది నష్టపోతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఏయే జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో మ్యూచువల్‌ ఫండ్‌ డిస్ట్రిబ్యూటర్‌ బాలరాజు​ తెలిపారు.

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స్టాక్​మార్కెట్​లో పెట్టుబడులపై సూచనలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 8, 2026 at 8:49 PM IST

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స్టాక్ మార్కెట్ ఓ మాయా ప్రపంచం. క్షణాల్లో రూ.వేల కోట్లు లాభాలు వస్తాయి. నిమిషాల్లోనే రూ.లక్షల కోట్లు ఆవిరైపోతాయి. పొదుపు మార్గానికి స్టాక్ మార్కెట్ ఓ మంచి వేదికే అయినప్పటికీ, ఆ క్రమంలో ఎన్నో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అవగాహన లేకుండా తక్కువ వ్యవధిలో డబ్బు వస్తుందనే ఆశతో షేర్లు కొనుగోలు చేస్తే నష్టాలు మూటకట్టుకోక తప్పదు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో స్టాక్​మార్కెట్​ పెట్టుబడుల్లో ఏ విధంగా వ్యవహరించాలి? ఏయే జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో మ్యూచువల్‌ ఫండ్‌ డిస్ట్రిబ్యూటర్‌, సర్టిఫైడ్‌ ఫైనాన్షియల్‌ ప్లానర్‌ తుమ్మ బాలరాజు ద్వారా తెలుసుకుందాం.

స్టాక్​మార్కెట్​లో పెట్టుబడులపై అవగాహన (ETV)

ప్రశ్న : ప్రస్తుతం యువత ఎక్కువగా స్టాక్​మార్కెట్లో పెట్టుబడి పెడుతున్నారు. కానీ అవగాహన లేక చాలామంది నష్టపోతున్నారు. అలా జరగకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు?

జవాబు : గతంలో డబ్బు సంపాదించిన తర్వాత, వాటిలో నుంచి పొదుపు చేసుకునేవారు. కానీ ఇప్పుడున్న యువత పెట్టుబడి పెట్టి, దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలని చూస్తోంది. అయితే ఇందుకు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ముఖ్యంగా మన లక్ష్యం ఏంటి? టైమ్ ఫ్రేమ్​ ఎంత అని చూసుకోవాలి. 5 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ సమయం ఉంటే స్టాక్​మార్కెట్లో పెట్టుబడి పెట్టకపోవడమే ఉత్తమం. అంతకంటే ఎక్కువ సమయం ఉంటే నిశ్చింతగా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు.

ప్రశ్న : వచ్చే ఆదాయంలో పెట్టుబడికి ఎంత శాతం కేటాయించాలి?

జవాబు : అప్పులు చేయకుండా వేతనం, పొదుపుల నుంచి పెట్టుబడి పెట్టడం మంచిది. ఇలా వచ్చిన సొమ్ములో 20 నుంచి 30 శాతం ఇన్వెస్ట్​ చేస్తే వారి లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా ముందుకెళ్లొచ్చు.

ప్రశ్న : ఏయే రంగాల్లో ఎలా పెట్టుబడులు పెట్టాలి?

జవాబు : పెట్టుబడులు ఎప్పుడూ వైవిధ్యంగా ఉండాలి. ఒకేదానిపై ఎక్కువగా ఇన్వెస్ట్ చేయొద్దు. ఎందుకంటే అన్ని రంగాల్లో నిరంతరం మంచి పరిణామాలే ఉండవు. ఏవైనా అనుకోని కారణాల వల్ల ఆ రంగంపై ప్రభావం చూపితే, తీవ్రంగా నష్టపోయే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే ఆదాయంలో కొంత భాగం రియల్​ ఎస్టేట్​లో కొంత భాగం బంగారంపై, మరికొంత సేఫ్ సెక్యూర్ డిపాజిట్లైన పోస్టాఫీస్ సేవింగ్స్, ఫిక్స్​డ్ డిపాడిట్లు చేయడం అలాగే స్టాక్​మార్కెట్, మ్యూచువల్ ఫండ్స్​లో పెట్టుబడి పెట్టాలి.

ప్రశ్న : ప్రస్తుతం సోషల్​మీడియాలో ఇన్​ఫ్లుయెన్సర్ల ప్రభావంతో కూడా చాలామంది స్టాక్​మార్కెట్​వైపు మళ్లుతున్నారు. ఇది మంచిదేనా?

జవాబు : మనం మూడు విషయాలు తెలుసుకోవాలి. ఫైనాన్సియల్ అవేర్​నెస్, ఫైనాన్సియల్ లిటరసీ, ఫైనాన్సియల్ విస్​డమ్​. ఇవి వినడానికి ఒకేలా ఉన్నా వీటి మధ్య చాలా వ్యత్యాసం ఉంటుంది. ఫైనాన్సియల్ అవేర్​నెస్ అంటే స్టాక్​మార్కెట్లు ఎలా ఉంటాయి? ఎలా పనిచేస్తాయనే అవగాహన ఉండటం. ఫైనాన్సియల్ లిటరసీ అంటే స్టాక్​మార్కెట్లో రిస్క్​ ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోవడం. ఇక ఫైనాన్సియల్ విస్​డమ్​ అంటే స్టాక్స్​లో ఎప్పుడు పెట్టుబడి పెట్టాలి? ఎప్పుడు ఆగాలి? ఎప్పుడు ఎగ్జిట్​ కావాలో తెలుసుకోవడం. స్టాక్​మార్కెట్లో డబ్బులు సంపాదించడం ఒక నైపుణ్యం. కానీ దాన్ని నిలబెట్టుకోవాలంటే కచ్చితంగా ఫైనాన్సియల్ విస్​డమ్ ఉండాలి. ఈ అవగాహన లేక చాలామంది సోషల్​మీడియాలో ఇన్​ఫ్లుయెన్సర్ల మాటలు విని నష్టపోతున్నారు.

ప్రశ్న : స్థిరాస్తిలో పెట్టుబడి పెట్టాలంటే స్టాక్​మార్కెట్​ ద్వారా కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా?

జవాబు : రియల్​ఎస్టేట్​లో పెట్టుబడులు పెట్టాలంటే రీట్ ఫండ్స్ ఉంటాయి. బంగారంపై ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే గోల్డ్ ఈటీఎఫ్స్ ఉంటాయి. ప్రస్తుతం గోల్డ్ ఫండ్స్ నిలిపేశారు. స్టాక్​మార్కెట్ అంటే కేవలం స్టాక్సే కాదు. మ్యూచువల్ ఫండ్స్, ఇతర ఆస్తులపై కూడా పెట్టుబడి పెట్టొచ్చు.

ప్రశ్న : ఎలాంటి సమయంలో స్టాక్​లో నుంచి ఎగ్జిట్ కావాలి?

జవాబు : స్టాక్​మార్కెట్​ ఓ పద్మవ్యూహం లాంటిది. పెట్టుబడి పెడుతూనే ఉండటం, వేచి చూడటం కాదు. ఎప్పుడు బయటకు రావాలో చాలా ప్రధానం. ఉదాహరణకు 2010లో దంపతులు వారి పిల్లల భవిష్యత్ చదువుల కోసం 2020 వరకు డిపాజిట్ చేస్తూ వచ్చారు. ​కానీ ఆ సమయంలో కొవిడ్ రావడంతో మార్కెట్ల్ క్రాష్ అయ్యాయి. దీంతో 35 నుంచి 40 శాతం డిపాజిట్లు సైతం కోల్పోవాల్సి వచ్చింది. అందుకే సిస్టమేటిక్ ఎగ్జిట్​ గురించి కూడా తెలిసి ఉండాలి. వారి డిపాజిట్​లో కొంత భాగం చివరి 3 సంవత్సరాలు స్టాక్​మార్కెట్​లో పెట్టి ఉంటే 40 శాతం నష్టాన్ని పూడ్చుకునే అవకాశం ఉండేది.

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స్టాక్​మార్కెట్​ పెట్టుబడిపై అవగాహన

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