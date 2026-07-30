విద్యుత్ తీగలకు దూరంగా ఉండండి - అతుకులు సొంతంగా సరి చేయకండి : వర్షాల వేళ విద్యుత్ శాఖ సూచనలివిగో
విద్యుత్ లైన్లపై చెట్లు, కొమ్మలు పడితే ప్రమాదం - ట్రాన్స్ఫార్మర్లపై మంటలు వచ్చే అవకాశాలు - సమస్యలపై 1912కి ఫిర్యాదు చేయొచ్చు - 8712441912 నంబరుకు వాట్సప్ ద్వారానూ పంపొచ్చు
Published : July 30, 2026 at 10:53 AM IST
Precautions for Electricity in Rainy Season : రాష్ట్రంలో గత రెండు రోజుల నుంచి ఎట్టకేలకు వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. వానలు ఎంత సంతోషాన్ని తీసుకొస్తాయో, అవి భారీ స్థాయిలో కురిస్తే అంతటి సమస్యలనూ సృష్టిస్తాయి. మరీ ముఖ్యంగా విద్యుత్ సరఫరా వ్యవస్థలోని తీగలు, ట్రాన్స్ఫార్మర్లు వినియోగ వ్యవస్థలోని ఇళ్లు, వ్యవసాయ బోర్లు, బావులు, ప్రజలు సంచరించే ప్రాంతాలు, పరిశ్రమలు వద్ద అత్యంత జాగ్రత్తలు పాటించాల్సిన సమయమిదే. ఈ నేపథ్యంలో చాలా మంది కరెంట్ షాక్కు గురవుతుంటారు. ఈ క్రమంలో ప్రజలతో పాటు విద్యుత్ సిబ్బందిని మరింత అప్రమత్తం చేస్తూ రాష్ట్ర విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థల ఉన్నతాధికారులు పలు సూచనలు చేశారు.
విద్యుత్ సిబ్బందికి ఆదేశాలు :
- సిబ్బంది ప్రజలకు నిరంతరం అందుబాటులో ఉండాలి. తమ పరిధిలోని సబ్స్టేషన్లు, 33 కేవీ, 11 కేవీ ఫీడర్లు, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లు, స్తంభాలు, తీగలను ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో పరిశీలించాలి. ఎక్కడైనా విద్యుత్ సరఫరాలో అంతరాయం ఏర్పడితే యుద్ధ ప్రాతిపదికన పునరుద్ధరించాలి.
- ప్రమాదకరంగా ఉన్న చెట్లు, వేలాడుతున్న కొమ్మలను ముందుగానే గుర్తించి తొలగించాలి. వర్షాలు, ఈదురు గాలులతో ఎక్కడైనా తీగలు తెగినా, కొమ్మలు విరిగిపడినా తక్షణమే నివారణ చర్యలు చేపట్టాలి.
- అత్యవసర పరిస్థితుల్లో సత్వరమే స్పందించేందుకు భద్రతా పరికరాలు, వాహనాలు, అవసరమైన విద్యుత్ సామగ్రిని వ్యూహాత్మక ప్రదేశాల్లో ముందుగానే సిద్ధంగా ఉంచాలి.
- సిబ్బందికి సేఫ్టీ కిట్లు, హెల్మెట్లు, షూస్, గ్లౌజులు, రెయిన్ గేర్, లైఫ్ జాకెట్లు తదితర వ్యక్తిగత రక్షణ పరికరాలు అందించాలి.
- అనూహ్య పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధంగా ఉన్న సిబ్బంది, లైఫ్ జాకెట్లతో ఉన్న బృందాలకు సంబంధించిన ఫొటోలను సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టు చేయాలి. వారికి ఎల్లవేళలా అందుబాటులో ఉంటామని భరోసా కలిగించాలని దక్షిణ డిస్కం సీఎండీ జితేశ్ పాటిల్ పేర్కొన్నారు.
అప్రమత్తత అవసరం :
- వర్షపు నీరు నిలిచే లోతట్టు ప్రాంతాలు, నాలాలు, చెరువుల వెనకతట్టు ప్రాంతాలు, ప్రధాన రహదారులు, జన సాంద్రత ఎక్కువగా ఉన్న ప్రదేశాల్లో విద్యుత్ స్తంభాలు, ట్రాన్స్ఫార్మర్లకు దూరంగా ఉండాలి.
- భారీ వర్షాలు, ఈదురు గాలుల కారణంగా తెగిపడిన, వేలాడుతున్న తీగలు, వంగిన, దెబ్బతిన్న స్తంభాలు, ట్రాన్స్ఫార్మర్లు, ఇతర విద్యుత్ పరికరాలను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ముట్టుకోరాదు.
- ప్రమాదకర పరిస్థితులు కనిపించినప్పుడు సొంతంగా సరి చేసే సాహసం చేయొద్దు. తక్షణమే విద్యుత్ సిబ్బందికి సమాచారమివ్వాలి.
- విద్యుత్ ప్రమాదాలు, అత్యవసర పరిస్థితులు, సరఫరాలో అంతరాయానికి సంబంధించిన ఫిర్యాదులను టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 1912కు ఫోన్ చేసి చెప్పవచ్చు.
- ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే వాట్సప్ నంబర్ 8712441912 ద్వారా కూడా తెలియజేయవచ్చు.
- ఇళ్లు, వ్యవసాయ బోరు మోటార్లకు సంబంధించిన తీగలను క్షుణ్నంగా పరిశీలించాలి.
- తీగలు తేలడం, అతుకులు ఊడటం వంటివి ఏమైనా గమనిస్తే నిపుణులతో సరి చేయించుకోవాలి. ట్రాన్స్ఫార్మర్లపై మంటలు వస్తే మీ ఏరియాలోని సిబ్బందికి సమాచారం ఇవ్వాలి. వాటి సమీపంలోకి వెళ్లొద్దు.
వర్షాకాలంలో తీసుకోవాల్సి జాగ్రత్తలు :
- ప్రయాణాలను వాయిదా వేసుకోవడం ఉత్తమం
- వరద ప్రవాహాన్ని దాటేందుకు ప్రయత్నించరాదు.
- వర్షం వస్తున్నప్పుడు చెట్ల కింద ఉండరాదు.
- వర్షంలో తడవడం, చిన్న పిల్లలు వర్షంలో ఆడకుండా చూసుకోండి.
- విద్యుత్ స్తంభాలు, నియంత్రికలు, వైర్లు, మోటార్ల వద్ద జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
- తడిసిన విద్యుత్ స్తంభాల సపోర్ట్ వైర్, విద్యుత్ ఉపకరణాలను తాకరాదు.
- బట్టలు ఆరేసుకునే తీగకు విద్యుత్ వైర్లు కలపరాదు.
- వర్షాలు పడుతున్న వేళ వ్యవసాయ మోటార్లు ఆన్ చేయరాదు.
- ట్రాన్స్ఫార్మర్ల వద్ద శబ్దం వస్తే వెంటనే విద్యుత్ శాఖ వారికి తెలియజేయాలి.
- ట్రాన్స్ఫార్మర్ల వద్ద అనధికారికంగా ఫ్యూజులు మార్చడం, రిపేర్ వంటివి చేయరాదు.
BE ALERT: వర్షాలు పడుతున్న సమయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు తెలుసా!
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