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విద్యుత్​ తీగలకు దూరంగా ఉండండి - అతుకులు సొంతంగా సరి చేయకండి : వర్షాల వేళ విద్యుత్​ శాఖ సూచనలివిగో

విద్యుత్‌ లైన్లపై చెట్లు, కొమ్మలు పడితే ప్రమాదం - ట్రాన్స్‌ఫార్మర్లపై మంటలు వచ్చే అవకాశాలు - సమస్యలపై 1912కి ఫిర్యాదు చేయొచ్చు - 8712441912 నంబరుకు వాట్సప్‌ ద్వారానూ పంపొచ్చు

Precautions for Electricity in Rainy Season
Precautions for Electricity in Rainy Season (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 30, 2026 at 10:53 AM IST

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Precautions for Electricity in Rainy Season : రాష్ట్రంలో గత రెండు రోజుల నుంచి ఎట్టకేలకు వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. వానలు ఎంత సంతోషాన్ని తీసుకొస్తాయో, అవి భారీ స్థాయిలో కురిస్తే అంతటి సమస్యలనూ సృష్టిస్తాయి. మరీ ముఖ్యంగా విద్యుత్​ సరఫరా వ్యవస్థలోని తీగలు, ట్రాన్స్​ఫార్మర్లు వినియోగ వ్యవస్థలోని ఇళ్లు, వ్యవసాయ బోర్లు, బావులు, ప్రజలు సంచరించే ప్రాంతాలు, పరిశ్రమలు వద్ద అత్యంత జాగ్రత్తలు పాటించాల్సిన సమయమిదే. ఈ నేపథ్యంలో చాలా మంది కరెంట్​ షాక్​కు గురవుతుంటారు. ఈ క్రమంలో ప్రజలతో పాటు విద్యుత్​ సిబ్బందిని మరింత అప్రమత్తం చేస్తూ రాష్ట్ర విద్యుత్​ పంపిణీ సంస్థల ఉన్నతాధికారులు పలు సూచనలు చేశారు.

విద్యుత్​ సిబ్బందికి ఆదేశాలు :

  • సిబ్బంది ప్రజలకు నిరంతరం అందుబాటులో ఉండాలి. తమ పరిధిలోని సబ్​స్టేషన్లు, 33 కేవీ, 11 కేవీ ఫీడర్లు, డిస్ట్రిబ్యూషన్​ ట్రాన్స్​ఫార్మర్లు, స్తంభాలు, తీగలను ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో పరిశీలించాలి. ఎక్కడైనా విద్యుత్​ సరఫరాలో అంతరాయం ఏర్పడితే యుద్ధ ప్రాతిపదికన పునరుద్ధరించాలి.
  • ప్రమాదకరంగా ఉన్న చెట్లు, వేలాడుతున్న కొమ్మలను ముందుగానే గుర్తించి తొలగించాలి. వర్షాలు, ఈదురు గాలులతో ఎక్కడైనా తీగలు తెగినా, కొమ్మలు విరిగిపడినా తక్షణమే నివారణ చర్యలు చేపట్టాలి.
  • అత్యవసర పరిస్థితుల్లో సత్వరమే స్పందించేందుకు భద్రతా పరికరాలు, వాహనాలు, అవసరమైన విద్యుత్​ సామగ్రిని వ్యూహాత్మక ప్రదేశాల్లో ముందుగానే సిద్ధంగా ఉంచాలి.
  • సిబ్బందికి సేఫ్టీ కిట్లు, హెల్మెట్లు, షూస్​, గ్లౌజులు, రెయిన్​ గేర్​, లైఫ్​ జాకెట్లు తదితర వ్యక్తిగత రక్షణ పరికరాలు అందించాలి.
  • అనూహ్య పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధంగా ఉన్న సిబ్బంది, లైఫ్​ జాకెట్లతో ఉన్న బృందాలకు సంబంధించిన ఫొటోలను సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టు చేయాలి. వారికి ఎల్లవేళలా అందుబాటులో ఉంటామని భరోసా కలిగించాలని దక్షిణ డిస్కం సీఎండీ జితేశ్​​ పాటిల్​ పేర్కొన్నారు.

అప్రమత్తత అవసరం :

  • వర్షపు నీరు నిలిచే లోతట్టు ప్రాంతాలు, నాలాలు, చెరువుల వెనకతట్టు ప్రాంతాలు, ప్రధాన రహదారులు, జన సాంద్రత ఎక్కువగా ఉన్న ప్రదేశాల్లో విద్యుత్​ స్తంభాలు, ట్రాన్స్​ఫార్మర్లకు దూరంగా ఉండాలి.
  • భారీ వర్షాలు, ఈదురు గాలుల కారణంగా తెగిపడిన, వేలాడుతున్న తీగలు, వంగిన, దెబ్బతిన్న స్తంభాలు, ట్రాన్స్​ఫార్మర్లు, ఇతర విద్యుత్​ పరికరాలను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ముట్టుకోరాదు.
  • ప్రమాదకర పరిస్థితులు కనిపించినప్పుడు సొంతంగా సరి చేసే సాహసం చేయొద్దు. తక్షణమే విద్యుత్​ సిబ్బందికి సమాచారమివ్వాలి.
  • విద్యుత్​ ప్రమాదాలు, అత్యవసర పరిస్థితులు, సరఫరాలో అంతరాయానికి సంబంధించిన ఫిర్యాదులను టోల్​ ఫ్రీ నంబర్​ 1912కు ఫోన్​ చేసి చెప్పవచ్చు.
  • ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే వాట్సప్​ నంబర్ 8712441912 ద్వారా కూడా తెలియజేయవచ్చు.
  • ఇళ్లు, వ్యవసాయ బోరు మోటార్లకు సంబంధించిన తీగలను క్షుణ్నంగా పరిశీలించాలి.
  • తీగలు తేలడం, అతుకులు ఊడటం వంటివి ఏమైనా గమనిస్తే నిపుణులతో సరి చేయించుకోవాలి. ట్రాన్స్​ఫార్మర్లపై మంటలు వస్తే మీ ఏరియాలోని సిబ్బందికి సమాచారం ఇవ్వాలి. వాటి సమీపంలోకి వెళ్లొద్దు.

వర్షాకాలంలో తీసుకోవాల్సి జాగ్రత్తలు :

  • ప్రయాణాలను వాయిదా వేసుకోవడం ఉత్తమం
  • వరద ప్రవాహాన్ని దాటేందుకు ప్రయత్నించరాదు.
  • వర్షం వస్తున్నప్పుడు చెట్ల కింద ఉండరాదు.
  • వర్షంలో తడవడం, చిన్న పిల్లలు వర్షంలో ఆడకుండా చూసుకోండి.
  • విద్యుత్​ స్తంభాలు, నియంత్రికలు, వైర్లు, మోటార్ల వద్ద జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
  • తడిసిన విద్యుత్​ స్తంభాల సపోర్ట్​ వైర్​, విద్యుత్​ ఉపకరణాలను తాకరాదు.
  • బట్టలు ఆరేసుకునే తీగకు విద్యుత్​ వైర్లు కలపరాదు.
  • వర్షాలు పడుతున్న వేళ వ్యవసాయ మోటార్లు ఆన్​ చేయరాదు.
  • ట్రాన్స్​ఫార్మర్ల వద్ద శబ్దం వస్తే వెంటనే విద్యుత్​ శాఖ వారికి తెలియజేయాలి.
  • ట్రాన్స్​ఫార్మర్ల వద్ద అనధికారికంగా ఫ్యూజులు మార్చడం, రిపేర్ వంటివి చేయరాదు.

BE ALERT: వర్షాలు పడుతున్న సమయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు తెలుసా!

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TAGGED:

SAFETY TIPS DURING RAINY SEASONS
MONSOON SEASON PRECAUTIONS
RAINY SEASON SAFETY PRECAUTIONS
వర్షకాలంలో విద్యుత్​తో జాగ్రత్త
PRECAUTIONS FOR RAINY SEASON

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