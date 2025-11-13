ఎక్సర్సైజ్ మానేశారు, జంక్ఫుడ్ తింటున్నారు - ఫలితంగా పదేళ్లకే మధుమేహం!
మధుమేహానికి ఊబకాయమే ప్రధాన కారణం - బరువులో 5-10% తగ్గినా ఎంతో ఉపయోగం - జీవనశైలి మార్పులతో టైప్-2 మధుమేహం నియంత్రణ - రోజువారీ వ్యాయామం తప్పనిసరిగా ఉండాలంటున్న వైద్యులు
Published : November 13, 2025 at 3:54 PM IST
Doctors Advice To Prevent Diabetes : ప్రపంచ మధుమేహ దినం సందర్భంగా ప్రస్తుతం మన సమాజంలో మధుమేహం తీరుతెన్నులు, దానివల్ల వచ్చే సమస్యలు, పరిష్కార మార్గాల గురించి నగరంలోని ప్రధాన ఆస్పత్రులలో ఒకటైన ఎల్బీనగర్ కామినేని ఆస్పత్రికి చెందిన కన్సల్టెంట్ ఎండోక్రెనాలజిస్ట్ డాక్టర్ బి. శ్రావ్య, కన్సల్టెంట్ డయాబెటాలజిస్ట్ డాక్టర్ భవాని వివరించారు.
ఇంతకుముందు కనీసం 40-50 ఏళ్లు దాటినవారే మధుమేహం బారిన పడినట్లు గుర్తించేవారు. ఇప్పుడు చిన్నవయసులోనే అనగా 15-20 ఏళ్ల వయసులోనే ఈ సమస్య కనిపిస్తోంది. ఇందుకు ప్రధాన కారణం జీవనశైలి మార్పులు, తగినంత నిద్ర లేకపోవడం, వ్యాయామం చేయకపోవడం, మారుతున్న ఆహారపు అలవాట్లు వీటన్నింటివల్ల అధిక బరువు, ఊబకాయం దాంతో పాటే మధుమేహం కూడా వస్తున్నాయి.
జీవనశైలిలో మార్పులు : మధుమేహానికి సంబంధించిన విషయాలను డా. శ్రావ్య ఈ విధంగా వివరించారు. 'సాధారణంగా మధుమేహం అనేది రెండు రకాలు. మొదటిది టైప్-1 దీనిలో శరీరంలో తెలియని మార్పుల వల్ల పాంక్రియాస్ ప్రభావితమై, తగినంత ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తి కాక మధుమేహం వస్తుంది. వాళ్లకు జీవితాంతం ఇన్సులిన్ ఇవ్వాల్సిందే. కాగా రెండోది టైప్-2 ఇది ప్రధానంగా జీవనశైలి మార్పుల వల్ల వచ్చేది. మన జీవనశైలిలో కొన్ని మార్పులు చేసుకోవడం ద్వారానే దాన్ని నియంత్రించుకోవచ్చు.
10 ఏళ్ల పిల్లలకూ : గతంతో పోలిస్తే చాలా చిన్నవయసులోనే ఎక్కువమంది మధుమేహం బారిన పడుతున్నారు. ఆస్పత్రికి రోజూ ఔట్పేషెంట్ విభాగంలో 20-30 మంది మధుమేహ బాధితులు వస్తుంటే, వారిలో దాదాపు 30% మంది చిన్నవయసువారే ఉంటున్నారు. కొందరికి 20లు, 30లలోను ఇంకా కొందరికి 10-15 ఏళ్ల వయసులో కూడా వస్తోంది. ప్రధానంగా ఇలా చిన్నవయసులో వచ్చేవారిలో ఎక్కువమందికి ఊబకాయం ఉంటోంది. జీవనశైలి మార్పుల వల్ల బరువు పెరిగిపోతున్నారు. చిన్న పిల్లలకు కూడా ఊబకాయం కనిపిస్తోంది. మధుమేహం ఉన్నవారి సంఖ్య కూడా బాగా పెరుగుతోంది.
ప్రతియేటా పరీక్షలు : పాశ్చాత్య దేశాలతో పోలిస్తే ఆసియా వాసుల్లో మధుమేహం వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ. అందువల్ల 30ల నుంచి కూడా ఎప్పటికప్పుడు మధుమేహ పరీక్షలు చేయించుకోవాలి. గర్భంతో ఉన్నప్పుడు కూడా మధ్యమధ్యలో మధుమేహం వచ్చిందేమో పరీక్షించుకోవాలి. ఊబకాయం, అధిక బరువు ఉన్నవాళ్లు కూడా తరచు చేయించుకోవాలి. రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్ ఉన్నవాళ్లు అయితే దాదాపు ప్రతియేటా పరీక్షలు చేయించుకోవాలి.
'గతంలో కేవలం గ్లూకోజ్ నియంత్రిస్తే సరిపోతుంది అనుకునేవారు. గత పదేళ్ల నుంచి మధుమేహం ఉన్నవారికి కీలక అవయవాలు అంటే గుండె, కిడ్నీలు, కళ్లు, కాళ్లు ఇలా అన్నింటినీ కాపాడాలని గుర్తించారు. ఇప్పుడయితే బరువు విషయాన్ని కూడా చూస్తున్నారు. మధుమేహాన్ని నియంత్రించే మందులతోనే బరువు కూడా తగ్గే అవకాశం ఇప్పుడు ఉంటోంది'- డాక్టర్ బి.శ్రావ్య, కన్సల్టెంట్ ఎండోక్రెనాలజిస్ట్
"మధుమేహం వచ్చినవారు తప్పనిసరిగా తమ శరీర బరువును వీలైనంత వరకు అదుపులో పెట్టుకోవాలి. 5-10% బరువు తగ్గినా కూడా అది మధుమేహ నియంత్రణకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే నడక లాంటి వ్యాయామాలు ప్రతిరోజూ తప్పక ఉండాలి. దాంతో పాటు వైద్యులు సూచించిన మందులు క్రమం తప్పకుండా వాడాలి. వీటన్నింటి ద్వారా మధుమేహాన్ని నియంత్రణలో పెట్టుకుని ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం గడపొచ్చు. క్రమశిక్షణతో కూడిన జీవితం ద్వారానే మనం మధుమేహాన్నిఅదుపుచేయగలం." - డాక్టర్ భవాని, కన్సల్టెంట్ డయాబెటాలజిస్ట్
పరీక్షలు తప్పనిసరి : మధుమేహ పరీక్షలంటే కేవలం ఏదైనా తినడానికి ముందు, తిన్న తర్వాత చేయించుకునే రెండు రక్తపరీక్షలే కాదు. హెచ్బీఏ1సీ పరీక్ష కూడా చేయించుకోవాలని డాక్టర్ భవాని తెలిపారు. దానివల్ల గత కొంతకాలంగా మధుమేహం స్థాయి ఎలా ఉందో అర్థమవుతుందని అన్నారు. దాన్ని అనుసరించి కచ్చితమైన డయాగ్నసిస్ ఉండి మందులు ఎలాంటివి వాడాలో సూచించగలమని వెల్లడించారు.
రోజువారీ అలవాట్లతో షుగర్ని నియంత్రించవచ్చా? - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!
ఘగర్ పేషెంట్స్కు అలర్ట్- ఇలా జరిగితే కాళ్లు, వేళ్లు తొలగించాల్సి వస్తుందట! ఎలా జాగ్రత్త పడాలో తెలుసా?