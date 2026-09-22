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అమెరికాలో చదవాలనుకునే వారికి అలర్ట్​ - అన్నీ ఆలోచించే ముందుకు సాగాలి

అమెరికా వెళ్లాలనుకునే తెలుగు విద్యార్థులు ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. కఠిన వీసా నిబంధనల వల్ల అంతర్జాతీయ విద్యార్థుల సంఖ్య 2026-27లో 1.12 లక్షల వరకు తగ్గే అవకాశముందని చెబుతున్నారు.

Indian students wishing to study in Amwerica
అమెరికాలో చదవాలంటున్న భారతీయ విద్యార్థులు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 22, 2026 at 8:47 PM IST

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Indian students wishing to study in America : ఒకప్పుడు అమెరికా వెళ్లడం గర్వకారణంగా ఉండేది. అక్కడ ఉన్నత విద్యను అభ్యసించడం, ఉద్యోగం సంపాదిస్తే భవిష్యత్ బాగుంటుందని భావించేవాళ్లు. కష్టపడి చదివి అనుకున్నది సాధించేవాళ్లు. ప్రస్తుతం వీసా అపాయింట్‌మెంట్‌లలో ఆటంకాలు, ఎఫ్-1 వీసాల జారీ తగ్గుదల, ఓపీటీ, హెచ్-1బీ వీసాల విషయంలో పెరుగుతున్న అనిశ్చితి కారణంగా ఇప్పటికే అమెరికా వెళ్లిన తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలకు చెందిన వేలాది మంది విద్యార్థులు సందిగ్ధంలో పడిపోయారు. ఈ పరిస్థితుల మధ్య తెలుగు రాష్ట్రాల విద్యార్థులు తమ విద్య, కెరీర్‌కు సంబంధించి సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారు.

అంతర్జాతీయ విద్యార్థుల సంఖ్య తగ్గే అవకాశం

రెండో విడత ట్రంప్‌ ప్రభుత్వ కఠిన వీసా నిబంధనల వల్ల అంతర్జాతీయ విద్యార్థుల సంఖ్య 2026-27లో 1.12 లక్షల వరకు తగ్గే అవకాశముందని అసోసియేషన్‌ ఆఫ్‌ ఇంటర్నేషనల్‌ ఎడ్యుకేటర్స్‌- ఫాల్‌ 2026 (నాఫ్సా) నివేదిక వెల్లడించింది. అమెరికా కళాశాలలకు భారతదేశం నుంచి వచ్చే దరఖాస్తులలో 15% తగ్గుదల ఉన్నట్లు కూడా ఈ నివేదిక పేర్కొంది. గ్లోబల్ తెలంగాణ అసోసియేషన్ వ్యవస్థాపకుడు విశ్వేశ్వర్ రెడ్డి కల్వాల ఈ పరిణామాలను నిశితంగా గమనిస్తూ, జాగ్రత్తగా ముందుకు సాగాలని సలహా ఇస్తున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న రాయబార కార్యాలయాలు, కాన్సులేట్లలో వీసా అపాయింట్‌మెంట్లను తాత్కాలికంగా నిలిపివేయాలన్న యూఎస్ స్టేట్ డిపార్ట్‌మెంట్ నిర్ణయాన్ని, అలాగే గతంలో ప్రణాళిక చేసిన ఇంటర్వ్యూలను రద్దు చేయడం, తిరిగి షెడ్యూల్ చేయడాన్ని ఆయన ప్రముఖంగా ప్రస్తావించారు.

భవిష్యత్తుకు అనుగుణంగా మారడమే కీలకం

యూఎస్‌ఏలో ఎంఎస్ చేయడం ఒక్కటే ముఖ్యమైన విషయం కాదు. ఏఐ, సైబర్‌ సెక్యూరిటీ, డేటా సైన్స్, రోబోటిక్స్, హెల్త్‌కేర్ టెక్నాలజీ వంటి రంగాలలో ఉద్యోగావకాశాలను అంచనా వేసుకోవాలని విశ్వేశ్వర్ రెడ్డి కల్వాల సూచిస్తున్నారు. అమెరికాలో అవకాశాలు లభించకపోతే, నిర్ణయం తీసుకునే ముందు యూకే, జర్మనీ, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా వంటి దేశాల్లోని కోర్సులు, ఖర్చులు, వలస నిబంధనలను పోల్చి చూసుకోవడం ద్వారా ఇబ్బందులను నివారించవచ్చన్నారు.

"ట్యూషన్ ఫీజులు, వసతి, బీమా, రవాణా, వ్యయాలు, రుణాలను జాగ్రత్తగా అంచనా వేసుకున్న తర్వాత ముందుకు సాగాలి. ట్రంప్ ప్రభుత్వం తరచుగా విధానాలను మారుస్తుంది. అందువల్ల విదేశాలకు వెళ్లాలని ప్లాన్ చేస్తున్నవారు ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానాలతో సిద్ధంగా ఉండాలి. వీసా ఆలస్యమైతే ప్రత్యామ్నాయ ప్రణాళిక ఏమిటి? ఉద్యోగం లభించకపోతే ఇతర మార్గాలు ఏమిటి? ఓపీటీ కాలంలో అవకాశాలు దొరికే అవకాశాలు ఎలా ఉన్నాయి? హెచ్-1బీ వీసా ఎంపికకు అవకాశాలు ఎలా ఉన్నాయి అన్న ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ముందే సిద్దం చేసుకోవాలి

- విశ్వేశ్వర్ రెడ్డి కల్వాల

సర్వేలు ఈ విషయాలు చెబుతున్నాయి

  • 'హ్యాండ్‌షేక్' అనే ఉద్యోగ నియామక వేదిక, అమెరికా కంపెనీలు అంతర్జాతీయ విద్యార్థుల కోసం ఇచ్చే పూర్తిస్థాయి ఉద్యోగ ప్రకటనలలో గణనీయమైన తగ్గుదల ఉందని నివేదించింది. 2023లో 10.9% కంపెనీలు హెచ్-1 వీసాలను స్పాన్సర్ చేయగా, 2026 నాటికి ఆ సంఖ్య 2.6%కి పడిపోయిందని వెల్లడించింది.
  • 'ఇంటర్‌స్ట్రైడ్ ఎంప్లాయ్‌మెంట్ సర్వే' ప్రకారం, 62.1% అమెరికన్ విద్యార్థులు తమ చదువులు పూర్తి చేసిన వెంటనే ఉద్యోగాలు పొందుతుండగా, అదే కాలంలో కేవలం 44.6% అంతర్జాతీయ విద్యార్థులు మాత్రమే ఉద్యోగాలు సంపాదించగలుగుతున్నారు. అమెరికన్ల కంటే రెట్టింపు సంఖ్యలో ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకుంటున్నప్పటికీ, కంపెనీలు వీసా స్పాన్సర్‌షిప్ ఇవ్వడానికి వెనుకాడుతున్నాయని ఆ సంస్థ నివేదించింది. అంతేకాకుండా ప్రతిభ ఉన్నప్పటికీ, స్థానిక అభ్యర్థులతో పోలిస్తే విదేశీ విద్యార్థులకు 30% తక్కువ ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తున్నాయి.
  • టీమ్ ఎయిడ్, ప్రవాస సంఘాలు నిర్వహించిన ఒక సర్వేలో అమెరికాలోని 3,50,000 మంది భారతీయ విద్యార్థులలో అత్యధికులు రూ.70 లక్షల వరకు విద్యా రుణాల భారంతో ఉన్నారని వెల్లడైంది.

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