ETV Bharat / state

లోపలికి వెళ్లకుండానే ఎంఆర్​ఐ స్కాన్​ - హైదరాబాద్​లో అధునాతన మెషిన్

తెలంగాణాలో తొలి జీ స్కాన్​ ఓపెన్​ స్టాండింగ్ డైనమిక్ ఎంఆర్​ఐ - లోపలికి వెళ్లకుండా యంత్రమే పైన కదులుతూ స్కాన్​ చేసే వెసులుబాటు - రోగాన్ని స్పష్టంగా గుర్తించవచ్చంటున్న వైద్యులు

Advanced_MRI_Scan
Advanced_MRI_Scan (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 16, 2026 at 4:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Advanced MRI Inaugurated in Hyderabad: ఎంఆర్​ఐ స్కాన్​ అంటే బెడ్​పై పడుకోబెట్టి సొరంగం మాదిరి ఉండే యంత్రంలోకి పంపి స్కాన్​ చేస్తారు. ఇలా సొరంగంలో వెళ్లేందుకు ఎక్కువగా భయపడుతూ ఉంటారు. ఈ కారణంగా ఎంఆర్​ఐ స్కాన్​ చేయించుకునేందుకు కొంతంమంది ఆలోచిస్తారు. అలాంటి వారందరికీ హైదరాబాద్​ కేపీహెచ్​బీలోని మల్లికా ఆసుపత్రి శుభవార్త చెప్పింది.

స్కానింగ్​ కోసం యంత్రం లోపలికి వెళ్లకుండానే యంత్రమే మనపైన కదులుతూ స్కాన్​ చేసే అత్యాధునిక సాంకేతికత కలిగిన 'జీ స్కాన్ ఓపెన్​ స్టాండింగ్​ డైనమిక్​ ఎంఆర్​ఐ'ను​ అందుబాటులోనికి తీసుకువచ్చినట్లు మల్లికా హాస్పిటల్ తెలిపింది. ఈ యంత్రాన్ని ఆసుపత్రి యాజమాన్యం ఆదివారం ఆవిష్కరించింది. ఇప్పటికే ఏపీలోని గుంటూరులో ఓ యంత్రం అందుబాటులో ఉండగా తెలంగాణలో ఇదే మొదటిదని ఇసౌటే సంస్థ భారత్​ డైరెక్టర్​ ధీరజ్​ తెలిపారు. ఈ ఎంఆర్​ఐ స్కాన్​ని 90 డిగ్రీలలో ఉంచి రోగిని నిల్చోబెట్టి కూడా స్కానింగ్​ చేయవచ్చని చెప్పారు.

స్పష్టంగా గుర్తించవచ్చు: ఈ మల్లిక ఆసుపత్రిలో 'ఎసోట్ జి స్కాన్ ఓపెన్ వెయిట్ బేరింగ్ ఎంఆర్ఐ'ను తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉపాధ్యక్షుడు బండి రమేశ్​ ప్రారంభించారు. ఈ సాంకేతికతతో రోగి శరీరం సహజంగా బరువు మోసే పరిస్థితుల్లో వెన్నెముక, కీళ్ల పరిస్థితిని పరిశీలించే అవకాశం ఉంటుందని వైద్యులు తెలిపారు. సాధారణంగా ఎంఆర్ఐ పరీక్షలు పడుకున్న స్థితిలో నిర్వహిస్తారని అయితే ఈ కొత్త జీ స్కాన్ ఓపెన్ ఎంఆర్ఐ ద్వారా నిలబడి, కూర్చొని, వంగిన స్థితుల్లో కూడా స్కానింగ్ చేయవచ్చు ఆసుపత్రి యాజమాన్యం వెల్లడించింది. దీని ద్వారా వెన్నునొప్పి, మెడనొప్పి, డిస్క్ సమస్యలు, వెన్నెముక స్టెనోసిస్, కీళ్ల రుగ్మతలు, క్రీడా గాయాలు వంటి సమస్యలను మరింత స్పష్టంగా గుర్తించవచ్చని పేర్కొంది.

ఆధునాతన వైద్య సేవలు అందించాలని: ఈ వ్యవస్థ ఏర్పాటు మల్లిక ఆసుపత్రికి ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిగా నిలుస్తుందని ఆసుపత్రి వర్గాలు తెలిపాయి. ప్రముఖ వెన్నెముక శాస్త్ర వైద్యుడు డా. జె. నరేశ్​ బాబు నేతృత్వంలోని స్పైన్ సెంటర్‌లో వెన్నెముక సంబంధిత చికిత్సలు అందిస్తున్నట్లు ఆసుపత్రి యాజమాన్యం చెప్పింది. రోగులకు ఆధునాతన వైద్య సేవలు అందించాలనే లక్ష్యంతో తెలంగాణలో తొలిసారిగా స్టాండింగ్ డైనమిక్ ఎంఆర్ఐను ప్రవేశపెట్టడం జరిగిందని వెల్లడించింది.

"ఇప్పటివరకు ఎంఆర్​ఐలో పడుకునే స్కానింగ్ తీసేవారు. ఎంఆర్​ఐ తీయించుకోవాలంటే సొరంగంలోనికి వెళ్లాలని, యంత్రంలోని శబ్ధాలు వస్తాయని భయపడతారు. ఇలాంటి వారికి ఈ నూతన ఎంఆర్​ఐ పరిష్కారం చూపింది. ఇది ఇటాలియన్​ టెక్నాలజీతో తయారైంది. దీనిలో ప్రత్యేకత ఏంటంటే దీనిలో ఎలాంటి సొరంగాలు ఉండవు, శబ్ధాలు చెయ్యదు. ఎవరికైనా నడుము, మెడ, మోకాళ్ల నొప్పులు ఉంటే నిల్చొన్నా, పనిచేసినా మెట్లెక్కినా ప్రతి చిన్న పని చేసినా నొప్పి కలుగుతుంది. ఇలాంటి రోగికి నొప్పి కలిగే భంగిమలో స్కాన్​ తీయడం అసాధ్యమయ్యేది. దీంతో వ్యాధి నిర్ధారణ జరగని సందర్భాలూ ఉన్నాయి. ఇలాంటి వారికి కోసం కచ్చితమైన వ్యాధి నిర్ధారణ చేసేందుకు 'ఎసోట్ జీ స్కాన్ ఓపెన్ వెయిట్ బేరింగ్ ఎంఆర్ఐ' ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది." - డాక్టర్​ జె.నరేశ్​ బాబు, ప్రముఖ వెన్నెముక శస్త్రవైద్యుడు, మల్లిక ఆసుపత్రి

బోన్​ క్వాలిటీనికూడా నిర్ధారణ : ఈ యంత్రం సాయంతో రోగికి ఏ భంగిమలో నొప్పి కలుగుతుందో ఆ పొజిషన్​లో ఉంచి స్కాన్​ చేసుకునే వెసులుబాటు ఉంటుందని వైద్యులు అంటున్నారు. దీంతో వ్యాధులకు తగ్గట్టు చికిత్స చేయవచ్చుని చెబుతున్నారు. వీలైనంత మేర సర్జరీలు తగ్గుతాయని, మరికొన్ని వ్యాధులను మందుల ద్వారానే తగ్గించవచ్చని అంటున్నారు. ఈ యంత్రంతో బోన్​ క్వాలిటీని కూడా నిర్ధారించవచ్చని వైద్యులు తెలిపారు. మనిషి కూర్చున్నప్పుడు కీళ్ల భాగంలో ఏం జరుగుతుందనే విషయం ప్రపంచానికే తెలియదని చెప్పారు. దీనిపై తాము చేసిన రిసెర్చ్​కు 3 అంతర్జాతీయ అవార్డులు లభించాయని ఈ టెక్నాలజీని మొట్టమొదటిసారిగా హైదరాబాద్​ కూకట్​పల్లిలోని మల్లిక​ హాస్పిటల్​లో తీసుకొచ్చామని వెల్లడించారు.

TAGGED:

G SCAN OPEN STANDING DYNAMIC MRI
ADVANCED MRI AT MALLIKA HOSPITAL
ADVANCED MRI SCANNING IN HYDERABAD
MALLIKA HOSPITAL IN HYDERABAD
ADVANCED MRI SCAN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.