యంత్రం లోపలికి వెళ్లకుండానే ఎంఆర్​ఐ స్కాన్​ - కూకట్​పల్లి మల్లిక ఆసుపత్రిలో అధునాతన మెషిన్

రాష్ట్రంలోనే తొలి జీ స్కాన్​ ఓపెన్​ స్టాండింగ్ డైనమిక్ ఎంఆర్​ఐ - యంత్రం లోపలికి వెళ్లకుండా యంత్రమే పైన కదులుతూ స్కాన్​ చేసే వెసులుబాటు - రోగాన్ని స్పష్టంగా గుర్తించవచ్చంటున్న వైద్యులు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 16, 2026 at 3:01 PM IST

Advanced MRI Inaugurated in Hyderabad : ఎంఆర్​ఐ స్కాన్​ అంటే బెడ్​పై పడుకోబెట్టి సొరంగం మాదిరి ఉండే యంత్రంలోకి పంపుతారు. ఆపై స్కాన్​ చేస్తారు. ఇలా సొరంగంలోనికి వెళ్లేందుకు అనేకమంది భయపడుతూ ఉంటారు. ఈ కారణంగా ఎంఆర్​ఐ స్కాన్​ చేయించుకునేందుకు పలువురు వెనకాడతారు. అలాంటి వారందరికీ హైదరాబాద్​ కేపీహెచ్​బీలోని మల్లికా ఆసుపత్రి శుభవార్త చెప్పింది.

స్కానింగ్​ కోసం యంత్రం లోపలికి వెళ్లకుండానే యంత్రమే మనపైన కదులుతూ స్కాన్​ చేసే అత్యాధునిక సాంకేతికత కలిగిన 'జీ స్కాన్ ఓపెన్​ స్టాండింగ్​ డైనమిక్​ ఎంఆర్​ఐ'ను​ అందుబాటులోనికి తీసుకువచ్చినట్లు తెలిపింది. ఈ యంత్రాన్ని ఆసుపత్రి యాజమాన్యం ఆదివారం ఆవిష్కరించింది. ఇప్పటికే ఏపీలోని గుంటూరులో ఓ యంత్రం అందుబాటులో ఉండగా తెలంగాణలో ఇదే మొదటిదని ఇసౌటే సంస్థ భారత ఉపఖండ డైరెక్టర్​ ధీరజ్​ పేర్కొన్నారు. ఈ ఎంఆర్​ఐ స్కాన్​ని 90 డిగ్రీలలో ఉంచి రోగిని నిల్చోబెట్టి కూడా స్కానింగ్​ చేయవచ్చని వెల్లడించారు.

స్పష్టంగా గుర్తించవచ్చు : కూకట్​పల్లి కేపీహెచ్‌బీ మల్లిక ఆసుపత్రిలో తెలంగాణలోనే తొలి 'ఎసోట్ జి స్కాన్ ఓపెన్ వెయిట్ బేరింగ్ ఎంఆర్ఐ'ను రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉపధ్యక్షుడు బండి రమేశ్​ ప్రారంభించారు. ఈ సాంకేతికతతో రోగి శరీరం సహజంగా బరువు మోసే పరిస్థితుల్లో వెన్నెముక, కీళ్ల పరిస్థితిని పరిశీలించే అవకాశం ఉంటుందని వైద్యులు తెలిపారు.

సాధారణంగా ఎంఆర్ఐ పరీక్షలు పడుకున్న స్థితిలో నిర్వహిస్తారని అన్నారు. అయితే ఈ కొత్త జీ స్కాన్ ఓపెన్ ఎంఆర్ఐ ద్వారా నిలబడి, కూర్చొని, వంగిన స్థితుల్లో కూడా స్కానింగ్ చేయవచ్చు. దీని ద్వారా వెన్నునొప్పి, మెడనొప్పి, డిస్క్ సమస్యలు, వెన్నెముక స్టెనోసిస్, కీళ్ల రుగ్మతలు, క్రీడా గాయాలు వంటి సమస్యలను మరింత స్పష్టంగా గుర్తించవచ్చని ఆసుపత్రి యాజమాన్యం తెలిపింది.

రోగులకు ఆధునాతన వైద్య సేవలు అందించాలని : ఈ వ్యవస్థ ఏర్పాటు మల్లిక ఆసుపత్రికి ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిగా నిలుస్తుందని ఆసుపత్రి వర్గాలు తెలిపాయి. ప్రముఖ వెన్నెముక శాస్త్ర వైద్యుడు డా.జె.నరేశ్​ బాబు నేతృత్వంలోని స్పైన్ సెంటర్‌లో వెన్నెముక సంబంధిత చికిత్సలు అందిస్తున్నట్లు ఆసుపత్రి యాజమాన్యం చెప్పింది. తెలంగాణలో తొలిసారిగా స్టాండింగ్ డైనమిక్ ఎంఆర్ఐను ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా రోగులకు ఆధునాతన వైద్య సేవలు అందించాలనే లక్ష్యంతో ఈ ఏర్పాట్లు చేసినట్లు వెల్లడించింది.

"ఇప్పటివరకు ఎంఆర్​ఐలో పడుకునే స్కానింగ్ తీసేవారు. ఎంఆర్​ఐ తీయించుకోవాలంటే సొరంగంలోనికి వెళ్లాలని, యంత్రంలోని శబ్ధాలు వస్తాయని భయపడతారు. ఇలాంటి వారికి ఈ నూతన ఎంఆర్​ఐ పరిష్కారం చూపింది. ఇది ఇటాలియన్​ టెక్నాలజీతో తయారైంది. దీనిలో ప్రత్యేకత ఏంటంటే దీనిలో ఎలాంటి సొరంగాలు ఉండవు, శబ్ధాలు చెయ్యదు. ఎవరికైనా నడుము, మెడ, మోకాళ్ల నొప్పులు ఉంటే నిల్చొన్నా, పనిచేసినా మెట్లెక్కినా ప్రతి చిన్న పని చేసినా నొప్పి కలుగుతుంది. వారు రెస్ట్​ తీసుకుంటే నొప్పి తగ్గిపోతుంది. ఇలాంటి రోగికి నొప్పి కలిగే భంగిమలో స్కాన్​ తీయడం అసాధ్యమయ్యేది. దీంతో వ్యాధి నిర్ధారణ జరగని సందర్భాలూ ఉన్నాయి. ఇలాంటి వారికి కోసం కచ్చితమైన వ్యాధి నిర్ధారణ చేసేందుకు 'ఎసోట్ జీ స్కాన్ ఓపెన్ వెయిట్ బేరింగ్ ఎంఆర్ఐ' ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది." - డాక్టర్​ జె.నరేశ్​ బాబు, ప్రముఖ వెన్నెముక శస్త్రవైద్యుడు, మల్లిక ఆసుపత్రి

బోన్​ క్వాలిటీనికూడా నిర్ధారణ : ఈ యంత్రం సాయంతో రోగికి ఏ భంగిమలో నొప్పి కలుగుతుందో ఆ పొజిషన్​లో ఉంచి స్కాన్​ చేసుకునే వెసులుబాటు ఉంటుందని వైద్యులు అంటున్నారు. దీంతో వ్యాధిలకు తగ్గట్టు చికిత్స చేయవచ్చుని చెబుతున్నారు. వీలైనంత మేర సర్జరీలు తగ్గుతాయని, మరికొన్ని వ్యాధులను మందుల ద్వారానే తగ్గించవచ్చని అంటున్నారు. ఈ యంత్రంతో బోన్​ క్వాలిటీని కూడా నిర్ధారించవచ్చంటున్నారు. మనిషి కూర్చున్నప్పుడు కీళ్ల భాగంలో ఏం జరుగుతుందనే విషయం ప్రపంచానికే తెలియదని చెప్పారు. దీనిపై తాము చేసిన రిసెర్చ్​కు 3 అంతర్జాతీయ అవార్డులు లభించాయని పేర్కొన్నారు. ఈ టెక్నాలజీని మొట్టమొదటిసారిగా హైదరాబాద్​ కూకట్​పల్లిలోని మల్లిక​ హాస్పిటల్​లో తీసుకొచ్చామని వెల్లడించారు.

యువ వైద్యులకు శిక్షణ తరగతులే కీలకం : డాక్టర్ భాస్కర్​ రావు

