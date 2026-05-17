పట్టువదలని విక్రమార్కుడిలా కృషి - తమిళనాడును కాదని ఏపీకి యుద్ధ విమానాల ప్రాజెక్టు
తమిళనాడును కాదని రాష్ట్రానికి యుద్ధ విమానాల ప్రాజెక్టు - కూటమి ప్రభుత్వ చొరవ, చంద్రబాబు కృషికి నిదర్శనం - ప్రత్యేక చొరవతో కేంద్రాన్ని ఒప్పించి నెల రోజుల్లోనే ప్రక్రియలన్నీ పూర్తి చేయించి శంకుస్థాపన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 17, 2026 at 7:35 AM IST
Advanced Medium Combat Aircraft Project in Puttaparthi: అడ్వాన్స్డ్ మీడియం కంబాట్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ప్రాజెక్టు తమిళనాడును కాదని ఏపీకి ఎలా వచ్చింది? రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ‘స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్’ విధానం ఈ ప్రాజెక్టు రావడానికి ఎలా దోహదపడింది? అన్నింటికంటే మించి సీఎం చంద్రబాబు ఈ ప్రాజెక్టు కోసం తీసుకున్న శ్రద్ధ ఎలాంటిదో తెలుసుకోవాలని ఉందా? అయితే ఈకథనం చూడాల్సిందే.
శ్రీసత్యసాయి జిల్లా పుట్టపర్తి వద్ద శుక్రవారం శంకుస్థాపన చేసిన ఏఎంసీఏ ప్రాజెక్టును పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చెందిన తమిళనాడులోని హోసూరు వద్ద ఏర్పాటు చేయాలని తమిళనాడు ప్రభుత్వం 3 ఏళ్లుగా కేంద్రాన్ని కోరుతోంది. సకల సౌకర్యాలున్న హోసూరులో పెడితే అన్నీ వసతులు కల్పిస్తామంది విలువైన భూములున్న ఆ ప్రాంతంలో 100 ఎకరాలు ఉచితంగా ఇచ్చేందుకు ముందుకొచ్చింది. దీంతో ప్రాజెక్టు హోసూరులోనే ఏర్పాటు అవుతుందని అంతా భావించారు. కట్ చేస్తే తన ప్రత్యేక చొరవతో కేంద్రాన్ని ఒప్పించిన చంద్రబాబు నెల రోజుల్లోనే ప్రక్రియలన్నీ పూర్తి చేయించి శంకుస్థాపన చేయించారు. ఎంతో పట్టుదలతో సాగిన కృషికి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ‘స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్’ విధానానికి ఈ ప్రాజెక్టు చక్కటి నిదర్శనం.
సీఎం చంద్రబాబు మాత్రం ఆ ప్రాజెక్టును ఏపీకి రప్పించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకొని పట్టువదలని విక్రమార్కుడిలా కృషి చేశారు. ప్రధాని మోదీ, రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్లను కలసి రాయలసీమలో ఏర్పాటు చేయాలని కోరారు. గట్టిగా ప్రయత్నం చేస్తూనే విషయం బయటకు పొక్కకుండా ప్రభుత్వం గోప్యత పాటించింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చూపుతున్న చొరవ, సీఎం వ్యక్తిగత శ్రద్ధ, వనరులు, వ్యూహాత్మక, భౌగోళిక ప్రాధాన్యతలను దృష్టిలో ఉంచుకొని రక్షణశాఖ పుట్టపర్తికే ఓటేసింది.
ప్రక్రియలన్నీ ఒక్క నెలలోనే పూర్తి: హోసూరు పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చెందిన నగరపాలక సంస్థ. ఆటోమొబైల్, మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ రంగంలో అనేక దిగ్గజ కంపెనీలు, పరిశ్రమలు అక్కడ ఉన్నాయి. పేరుకు తమిళనాడులోని ప్రాంతమైనా బెంగళూరులో ఉన్నట్లే ఉంటుంది. హోసూర్ దగ్గర్లో ఐటీ సెజ్ ఏర్పాటు ప్రతిపాదనా ఉంది. జాతీయ రహదారి, రైల్వే స్టేషన్ ఉంది. బెంగళూరులోని కెంపెగౌడ విమానాశ్రయం 75 కిలోమీటర్ల దూరంలోనే ఉన్నా హోసూరులో మరొకటి నిర్మించాలని తమిళనాడు ప్రభుత్వం చూస్తోంది. తేలికపాటి యుద్ధ విమానాల డిజైన్, అభివృద్ధికి నోడల్ ఏజెన్సీగా ఉన్న ఏరోనాటికల్ డెవలప్మెంట్ ఏజెన్సీ హోసూరు నుంచి 40 కి.మీ.ల దూరంలో ఉంది. ఏఎంసీఏ ప్రాజెక్టుని డీఆర్డీఓ, ఏడీఏ పర్యవేక్షిస్తున్నాయి. ఇన్ని అనుకూలతలున్నప్పటికీ రక్షణశాఖ ఆ ప్రాజెక్టు ఏర్పాటుకు పుట్టపర్తినే ఎంచుకుంది.
కేంద్రం సూత్రప్రాయంగా ఆమోదం తెలిపాక మిగతా ప్రక్రియలన్నీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక్క నెలలోనే పూర్తి చేసింది. ఏప్రిల్ 9న రక్షణశాఖతో చర్చలు, 20న రక్షణశాఖ ప్రతిపాదనలు అడగడం, 24న వాటిని పంపడం, 28న కేంద్రం అంగీకారం, 29న స్థల పరిశీలన, 30న రాష్ట్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం అన్నీ చకచకా జరిగిపోయాయి. మే 15న శంకుస్థాపన జరిగిపోయింది. ఏఎంసీఏ ప్రాజెక్టు తమిళనాడును కాదని ఏపీకి రావడంపై ఆ రాష్ట్రంలో సామాజిక మాధ్యమాల్లో విస్తృతంగా చర్చ జరుగుతోంది.
స్వర్ణాంధ్ర-స్వచ్ఛాంధ్ర స్ఫూర్తిని కొనసాగిద్దాం - విప్లవాత్మక మార్పులు తెచ్చిందన్న సీఎం
పిల్లలే సంపద - మూడో బిడ్డకు రూ.30 వేలు - నాలుగో బిడ్డ పుడితే రూ.40 వేలు: సీఎం చంద్రబాబు