ETV Bharat / state

'పాలిటెక్నిక్​'లో చేరితే జాబ్​లో జాయిన్ అయినట్లే!​ - కాలేజీల్లో అడ్వాన్స్​డ్​ టెక్నాలజీ అందుబాటులోకి

అడ్వాన్స్‌డ్‌ టెక్నాలజీ సెంటర్లుగా 59 ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్‌ కళాశాలలు - రూ.3,186 కోట్ల ఖర్చుతో మార్పులు - 85 శాతం టాటా టెక్నాలజీస్‌ లిమిటెడ్‌ వాటా - 10 కొత్త కోర్సుల ప్రవేశం

పాలిటెక్నిక్​ కళాశాలల్లో కొత్త హంగులు
GOVT NEW PROJECT ON polytechnic COLLEGES (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 7, 2026 at 11:53 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Advanced Machines In polytechnic Colleges : పాలిటెక్నిక్​ కోర్సు అంటేనే అత్యధికంగా అవసరమయ్యేవి పరికరాలు, యంత్రాలే కదా! వాటితోనే విద్యార్థులు శిక్షణ పొంది ఉద్యోగాల్లో చేరతారు. అయితే ప్రస్తుతం తలెత్తుతున్న సమస్య యంత్రాలు ఉన్నప్పటికీ, అవి అధునాతనమైనవి కావు. దాంతో పాత యంత్రాలపైనే శిక్షణ పొంది ఉద్యోగంలో చేరుతున్నారు. తీరా అక్కడకు వెళ్లి చూస్తే కంపెనీల్లో అడ్వాన్స్​డ్​ పరికరాలను వాడుతున్నారు. దీనివల్ల ఉద్యోగంలో చేరిన వారంతా చిక్కుల్లో పడుతున్నారు. అక్కడి పరికరాలతో మళ్లీ శిక్షణ పొందుతున్నారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని పాలిటెక్నిక్​ కళాశాలల పరిస్థితి ఇదే. వీటికి చెక్​ పెట్టడానికి ప్రభుత్వం ఓ ప్రణాళికతో ముందుకు వచ్చింది.

కంపెనీల్లో ఉండే పరికరాలే కళాశాలలోకి : ప్రస్తుతం కంపెనీల్లో వాడుతున్న వివిధ రకాల యంత్రాలనే ప్రభుత్వం పాలిటెక్నిక్​ కళాశాలలకు అందించే ఏర్పాటు చేస్తుంది. ఇప్పటికే దీనిపై టాటా టెక్నాలజీస్‌ లిమిటెడ్‌ (టీటీఎల్‌) సంస్థతో చర్చించింది. దీనికి ఆ సంస్థ వారు సహకరిస్తామన్నారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డి సమక్షంలో ఈ సంస్థతో సాంకేతిక విద్యాశాఖ ఎంవోయూ కుదుర్చుకుంది. ఫలితంగా రాష్ట్రంలోని 59 పాలిటెక్నిక్​ కళాశాలలను సెంటర్​ ఆఫ్​ ఎక్స్​లెన్స్​లుగా(సీఓఈ) తీర్చిదిద్దనున్నారు. మరో సంవత్సరంలోగా ఆ కళాశాలల్లో హైటెక్​ హంగులను ఏర్పరచనున్నారు. దీంతో వాటి రూపురేఖలు పూర్తిగా మారనున్నాయి. ఈ ప్రాజెక్టును తీసుకురావటం వెనక ఉన్న ముఖ్య లక్ష్యం పాలిటెక్నిక్‌ చదివిన ప్రతి విద్యార్థికి ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు లభించేలా చేయడమే.

Advanced machines to be made available in polytechnic colleges
పాలిటెక్నిక్​ కళాశాలల్లో అందుబాటులోకి రానున్న అడ్వన్స్​డ్​ యంత్రాలు (Eenadu)

ఈ ప్రాజెక్టుపై ప్రభుత్వ అంచనాలు : రాష్ట్రంలోని 59 ప్రభుత్వ కళాశాలలను అడ్వాన్స్‌డ్‌ టెక్నాలజీ సెంటర్లు(ఏటీసీలు)గా మార్చేందుకు సగటున ఒక్కో దానికి రూ.54 కోట్ల చొప్పున రూ.3,186 కోట్లు ఖర్చవుతుందని ప్రభుత్వం అంచనా. ఈ మొత్తం ఖర్చులో 85 శాతం టీటీఎల్‌ సంస్థ భరించనుంది. అంటే రూ.2708.10 కోట్లు. మిగిలిన రూ.477.90 కోట్లను ప్రభుత్వం సమకూరుస్తుంది. కాగా తమిళనాడులో ఇప్పటికే ప్రభుత్వ కళాశాలలను ఆధునికీకరించారు. ఇటీవలే వీటిని విద్యాశాఖ కార్యదర్శి యోగితా రాణా, సాంకేతిక విద్యాశాఖ కమిషనర్​ శ్రీదేవసేన ఆధ్వర్యంలో అధికారుల బృందం పరిశీలించింది.

ల్యాబ్‌ల ఆధునికీకరణ, అధ్యాపకులకు శిక్షణ : ప్రభుత్వం కొత్తగా చేపట్టనున్న ఈ ప్రాజెక్టులో ల్యాబ్‌ల ఆధునికీకరణ, అధ్యాపకులకు ప్రత్యేక శిక్షణ ఇవ్వనున్నారు. భవిష్యత్​ అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని కాలేజీల్లో ఎమర్జింగ్‌ టెక్నాలజీస్‌పై కోర్సులను ప్రవేశపెడతారు.

  • మెకానికల్‌ విభాగానికి సంబంధించి 37 ప్రభుత్వ కళాశాలల్లో 18 వేల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణం మేరకు ల్యాబ్‌ల కోసం షెడ్లు నిర్మిస్తారు. అందుకు ప్రభుత్వం నిధులు సమకూరుస్తుంది.
  • ప్రతి కళాశాలకు 75 కంప్యూటర్లు అందజేస్తారు. వాటిల్లో పరిశ్రమల్లో ఉపయోగించే సాఫ్ట్‌వేర్‌ను కూడా సమకూరుస్తారు. అలాగే ల్యాబ్​లను హైటెక్​గా తీర్చిదిద్దనున్నారు.
  • కొత్తగా ఏర్పాటు చేసే యంత్రాలకు ఐదేళ్ల వారంటీని టీటీఎల్‌ ఇస్తుంది.
  • ప్రస్తుతం ఉన్న సంస్థల అవసరాలకు తగినట్టుగా విద్యార్థులకు శిక్షణ ఇవ్వటమే కాకుండా వారికి ప్లేస్​మెంట్స్​ అందించటంలో కూడా టీటీఎల్​ సహాయం చేయనుంది.

10 కొత్త కోర్సులు : ఈ ఏడాది (2026-2027)లో ఐఐటీహెచ్​, ఐఎస్​బీ, సీఐఐ వంటి సంస్థల సహకారంతో పాటిటెక్నిక్​ కాలేజీలల్లో 10 కొత్త కోర్సులను అందుబాటులోకి తెచ్చారు. గతంలో 25 రకాల డిప్లొమా కోర్సులు ఉండేవి. ఈ కొత్త కోర్సుల్లో సెమీ కండక్టర్‌ టెక్నాలజీ, ఆటోమేషన్‌ అండ్‌ రోబోటిక్స్, ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్‌ మెయింటెనెన్స్‌ ఇంజినీరింగ్‌, అడ్వాన్స్‌డ్‌ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్‌ టెక్నాలజీ వంటి కోర్సులున్నాయి. వాటిల్లో ఏఐసీటీఈ ఆమోదించినవి ఐదు ఉన్నాయి.

పాలిటెక్నిక్​లో కొత్త కోర్సులు - జాయిన్ అయితే జాబ్​ పక్కా!

టెన్త్​ తర్వాత నెక్స్ట్​ ఏంటని ఆలోచిస్తున్నారా? - ఈ కోర్సు చేస్తే మంచి ఫ్యూచర్

TAGGED:

GOVT NEW PROJECT ON DIPLOMACOLLEGES
NEW COURSES IN POLYTECHNIC
TS GOVT ON POLYTECHNIC COLLEGES
పాలిటెక్నిక్​ కాలేజీల్లో మార్పులు
HITECH CHANGES IN DIPLOMA COLLEGES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.