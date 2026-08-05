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ఆర్టీసీ బస్సుల్లోనూ అడ్వాన్స్‌ టికెటింగ్‌ - మెట్రో తరహాలో ముందస్తుగా బుకింగ్

సరికొత్త విధానం అందుబాటులోకి తీసుకొస్తున్న తెలంగాణ ఆర్టీసీ - మీ టికెట్‌ యాప్‌లోనే సరికొత్త ఫీచర్‌ను ఏర్పాటు - ప్రయాణానికి ముందే టికెట్‌ బుక్​ చేసుకునే అవకాశం

Telangana State Road Transport Corporation
Telangana State Road Transport Corporation (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 5, 2026 at 3:28 PM IST

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Advance Ticketing in RTC Busses : హైదరాబాద్ నగర ప్రయాణికుల సౌకర్యం కోసం టీజీఎస్ ఆర్టీసీ సరికొత్త విధానం అందుబాటులోకి తీసుకువస్తుంది. బస్సు ఎక్కే ముందే టికెట్‌ (అడ్వాన్స్‌, బోర్డింగ్‌ టికెటింగ్‌) పాలసీని త్వరలో ప్రవేశపెట్టనుంది. హైదరాబాద్‌ మెట్రో రైలు తరహాలో ఈ విధానం ఉంటుంది. మీ టికెట్‌ యాప్‌లోనే ఈ ఫీచర్‌ను ఏర్పాటు చేయబోతున్నట్టు విశ్వసనీయ సమాచారం. దీంతో పాటు విద్యార్థులకు డిజిటల్‌ బస్‌పాస్‌లను జారీ చేసేందుకు ఆర్టీసీ తీవ్ర కసరత్తు చేస్తోంది.

23 శాతం ఆన్‌లైన్‌ చెల్లింపులే : గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్ పరిధిలో 3200కి పైగా బస్సుల్లో రోజూ 26 లక్షల మంది ప్రయాణికులు రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. వీరిలో 70 శాతం మంది మహాలక్ష్మి పథకం కింద ఉచిత ప్రయాణికులే. రోజూ ఆర్టీసీకి రూ.6.5 కోట్ల ఆదాయం వస్తోంది. ఇందులో 23 శాతం డిజిటల్‌ చెల్లింపులే ఉంటున్నాయి. తాజా విధానంతో డిజిటల్‌ చెల్లింపుల సంఖ్య మరింత పెరగనుంది. నిత్యం ఉదయం, సాయంత్రం బస్సుల్లో అడుగు పెడదామంటే విపరీతమైన రద్దీతో భయమేస్తుంది. అంతలా ఉంటోంది రద్దీ. ఆ సమయంలో సీటు దొరక్క నిల్చుని జనాల మధ్య నుంచి టికెట్‌ తీసుకోవడం చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది.

మొబైల్‌ యాప్‌లో బోర్డింగ్‌ స్టాప్ : కొన్నిసార్లు డిజిటల్‌ చెల్లింపుల్లో టెక్నికల్ సమస్యలు ఉత్పన్నం అవుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో టికెట్‌ జారీలో ఆలస్యమై బస్సు వేగం, షెడ్యూల్‌పై వేగంగా ప్రభావం పడుతోంది. ప్రయాణానికి ముందే టికెట్‌ తీసుకోవడం ద్వారా అటు కండక్టర్లు, ఇటు ప్రయాణికులకు చాలా రకాల ఇబ్బందులు తప్పనున్నాయి. ప్రయాణికులు వారి మొబైల్‌ యాప్‌లో బోర్డింగ్‌ స్టాప్, గమ్యస్థానం ఎంచుకొని యూపీఐ లేదా కార్డ్స్‌తో ముందే టికెట్‌ను బుకింగ్​ను చేయవచ్చు. గమ్యం యాప్‌ ద్వారా బస్సులు ఎక్కడున్నాయో ట్రాక్‌ చేస్తూ టికెట్‌లో పేర్కొన్న సమయం ఆధారంగా ప్రయాణికులు వారి ప్రయాణాలను ముందస్తుగానే ప్లాన్‌ చేసుకోవచ్చు.

విద్యార్థులకు డిజిటల్‌ బస్‌పాస్‌ల జారీ : ఆర్టీసీ ప్రవేశపెట్టిన డిజిటల్‌ బస్‌పాస్‌లకు ప్రయాణికుల నుంచి మంచి స్పందన లభిస్తోంది. మీ టికెట్‌ మొబైల్‌ యాప్‌ ద్వారా ఫిబ్రవరి 25న ప్రారంభించగా ఇప్పటివరకు 14 వేల మందిని ఈ డిజిటల్ పాస్​లను వినియోగించుకున్నట్లు ఆర్టీసీ అధికారులు తెలిపారు. దీంతో రూ.2 కోట్లకు పైగా ఆదాయం వచ్చింది. ప్రస్తుతం ఇందులో సిటీ ఆర్డినరీ, మెట్రో డీలక్స్, మెట్రో ఎక్స్‌ప్రెస్, పుష్పక్‌ బస్‌పాస్‌లు, టీ-24 టికెట్లు ప్రయాణికులకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. తాజాగా విద్యార్థుల బస్‌పాస్‌ల జారీకి ఆర్టీసీ నిర్ణయించింది. దీంతో బస్‌పాస్‌ కౌంటర్ల వద్ద రద్దీ, సిబ్బందిపై చాలా వరకు భారం తగ్గనుంది.

చిలకలగూడలో కొత్త బస్ టెర్మినల్ : హైదరాబాద్​లో పెరుగుతున్న జనాభాకు అనుగుణంగా ప్రజా రవాణా వ్యవస్థను బలోపేతం చేసేందుకు ఆర్టీసీ ముమ్మర చర్యలు చేపడుతోంది. సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ పరిసరాల్లోని రద్దీని తగ్గించేందుకు చిలకలగూడలో కొత్త బస్ టెర్మినల్, ఛార్జింగ్ స్టేషన్‌ను నిర్మాణం చేసేందుకు ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే, ఆర్టీసీల మధ్య కుదిరిన ఉమ్మడి భూ బదిలీ ఒప్పందం ఆధారంగా ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏర్పాటు కానుంది.

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