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అమ్మలకు 'పరీక్ష' : వేలిముద్రలు కాదు - ఇకపై మేమూ సంతకాలు చేస్తాం!

రాష్ట్రంలో వయోజన విద్యను బలోపేతం చేయడమే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ఉల్లాస్​ కార్యక్రమం సత్ఫలితాలను ఇస్తోంది. ఈ పథకం ద్వారా అక్షరాలు దిద్దిన వారు ఈ నెల 27న పరీక్ష రాయనున్నారు.

ULLAS SCHEME TELANGANA
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 26, 2026 at 11:08 AM IST

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Women Literacy Program For Adult Education : ఇప్పటి వరకు వారంతా నిరక్షరాస్యులుగా, వేలి ముద్ర వేసే వారిగా ముద్రపడ్డారు. కనీసం తెలుగు అక్షరాలను గుర్తించలేరు, చదవలేరు, రాయలేరు. అలాంటి లక్షలాది మంది వయోజనులు త్వరలోనే అక్షరాస్యులుగా మారబోతున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రారంభించిన అక్షరాస్యత కార్యక్రమం ‘ఉల్లాస్‌’ ద్వారా ఓనమాలు దిద్దిన వారు, ఈ నెల 27వ తేదీన ఏకంగా 7.54 లక్షల మంది వయోజనులు ‘ఫౌండేషనల్‌ లిటరసీ అండ్‌ న్యూమరసీ అసెస్‌మెంట్‌ టెస్ట్‌’ అనే పరీక్షను రాయనున్నారు.

ఇందులో 80 శాతానికి పైగా మహిళలే ఉండటం గమనార్హం. కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిధిలో జాతీయ సార్వత్రిక విద్యా పీఠం (నేషనల్ ఇన్​స్టిట్యూట్​ ఆఫ్ ఓపెన్ స్కూలింగ్) ఆధ్వర్యంలో ఈ పరీక్షను నిర్వహించనున్నారు. ఈ పరీక్ష 2 గంటలు ఉంటుంది. ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం వరకు విడతల వారీగా పరీక్ష ఉంటుంది.

మార్చి పరీక్షల్లో 5.20 లక్షల మంది ఉత్తీర్ణత

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 2025-26 సంవత్సరంలో 12 లక్షల 45 వేల మందిని అక్షరాస్యులుగా చేయాలన్నది తెలంగాణ ప్రభుత్వం లక్ష్యం. ఉల్లాస్‌ కార్యక్రమం ద్వారా 13 లక్షల 71 వేల మంది వయోజనులైన నిరక్షరాస్యులకు విద్యా కేంద్రాల్లో 100 రోజుల శిక్షణ ఇచ్చారు. వారి కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా అక్షర వికాసం పేరుతో ప్రత్యేక పుస్తకాలను ముద్రించి అందజేసింది.

వారిలో అభ్యసనంలో చురుగ్గా ఉన్న ఆరు లక్షల ముప్పై ఒక్క వేల మంది మార్చి నెలలో చదవడం, రాయడంతో పాటు లెక్కలపై 150 మార్కులకు పరీక్ష రాశారు. జూన్‌ నెలలో వెలువడిన రిజల్ట్స్​లో 5,20,916 మంది ఉత్తీర్ణులయ్యారు. అంటే వారు ఇక నుంచి అక్షరాస్యులేనని జాతీయ సార్వత్రిక విద్యాపీఠం నుంచి సర్టిఫికెట్‌ అందుకున్నారు. ఈసారి పరీక్ష రాసేందుకు 7,54,278 మంది సిద్ధమయ్యారు.

40 లక్షల మంది నిరక్షరాస్యులు

15 ఏళ్ల వయసు దాటి నిరక్షరాస్యులుగా ఉన్న వారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 40 లక్షల మంది ఉన్నారని 2019లో నిర్వహించిన సర్వేలో గుర్తించారు. వారందరినీ 2025-26 నుంచి 2027-28 నాటికి అక్షరాస్యులుగా చేయాలన్నది ప్రభుత్వ లక్ష్యం. కాకపోతే 2025-26లో 5.20 లక్షల మంది మాత్రమే అక్షరాస్యులయ్యారు. మిగిలిన వారిని అక్షరాస్యులుగా తీర్చిదిద్దాలంటే నిర్దేశిత గడువు కంటే మరో రెండేళ్లు అదనంగా పట్టవచ్చని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. అంటే 2029-30 నాటికి నిరక్షరాస్యులు దాదాపుగా ఉండరని భావిస్తున్నారు.

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TAGGED:

WOMEN LITERACY IN TELANGANA
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ఉల్లాస్‌ పథకం తెలంగాణ
ULLAS FOR ADULT EDUCATION
ULLAS SCHEME TELANGANA

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