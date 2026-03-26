ఐస్‌క్రీమ్​లు, బన్నులు, కేక్‌లు ఏదీ వదలట్లేదు - హైదరాబాద్​లో రెచ్చిపోతున్న కల్తీ మాఫియా

హానికర రసాయనాలతో బన్నులు, కేకులు తయారు చేస్తున్నట్టు గుర్తించిన అధికారులు - నకిలీ ఐస్‌క్రీమ్ తయారీ కేంద్రంపై టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసుల దాడులు - 70 క్వింటాళ్ల నకిలీ అల్లం-వెల్లుల్లి మిశ్రమం స్వాధీనం

Food Adulteration in Hyderabad
Food Adulteration in Hyderabad (ETV bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 26, 2026 at 12:45 PM IST

Food Adulteration in Hyderabad : హైదరాబాద్‌లో కల్తీ మాఫియా రెచ్చిపోతోంది. కొందరు వ్యాపారులు లాభార్జనే ధ్యేయంగా అపరిశుభ్ర వాతావరణంలో నాసిరకంగా ఆహార పదార్థాలు తయారు చేసి, ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతున్నారు. అల్లం నుంచి మొదలుపెడితే పిల్లలు తినే ఐస్‌క్రీమ్‌, బన్నులు, కేక్‌ల వరకు కల్తీ చేసిన ఘటనలు బయటపడుతుండటం కలకలం రేపుతోంది.

కల్తీ ఫుడ్ కంపెనీపై అధికారుల దాడి : హైదరాబాద్‌ ప్రజలు తినే ప్రతి పదార్థాన్ని దుండగులు కల్తీమయం చేస్తున్నారు. తాజాగా కాటేదాన్ ప్రాంతంలో కల్తీ పదార్థాలు తయారు చేస్తున్న ఫుడ్ కంపెనీపై అధికారులు దాడి చేశారు. మధురై మీనాక్షి ఫుడ్ కంపెనీలో హానికర రసాయనాలతో పిల్లలు తినే బన్నులు, కేకులు తయారు చేస్తున్నట్టు గుర్తించారు. కుళ్లిపోయిన కోడి గుడ్లు, కెమికల్ పౌడర్లు ఉపయోగిస్తూ, అపరిశుభ్ర వాతావరణంలో వీటి తయారీ జరుగుతున్నట్లు గుర్తించారు. ముగ్గురు నిందితులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

హానికరమైన పదార్థాలతో ఐస్​క్రీమ్​లు : రంగారెడ్డి జిల్లా రాజేంద్రనగర్ అత్తాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో నకిలీ ఐస్‌క్రీమ్ తయారీ కేంద్రంలో టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు తనిఖీలు నిర్వహించారు. జై భోలేనాథ్ ఐస్‌క్రీమ్ పేరుతో నకిలీ ఐస్‌క్రీమ్‌ పార్లర్ నడుపుతున్నట్లు గుర్తించారు. ఆరోగ్యానికి హానికరమైన పదార్థాలు, వివిధ రకాల కలర్స్, క్రీములు ఉపయోగించి ఐస్‌క్రీమ్ తయారు చేస్తున్న కేంద్రాన్ని సీజ్ చేశారు. అసలు జై భోలేనాథ్ ఐస్‌క్రీమ్ సంస్థ మంచి నాణ్యతతో ఉత్పత్తులు అందిస్తుండగా, అదే పేరుతో నకిలీ ఐస్‌క్రీమ్స్‌ అమ్ముతూ వినియోగదారులను మోసం చేస్తున్నారని పోలీసులు తెలిపారు. ఈ విషయంపై భోలేనాథ్ ఐస్‌క్రీమ్ ప్రతినిధులు కూడా ఫిర్యాదు చేశారు.

గోడౌన్లపై ఆకస్మిక దాడులు : హైదరాబాద్‌లో నకిలీ అల్లం-వెల్లుల్లి మిశ్రమం తయారు చేస్తున్న ముఠా గుట్టును టాస్క్‌ఫోర్స్ పోలీసులు బట్టబయలు చేశారు. అత్తాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని రాజేంద్రనగర్ ఎం.ఎం.పహాడీలో ఉన్న గోడౌన్లపై ఆకస్మిక దాడులు నిర్వహించి ముగ్గురు సోదరులను అరెస్ట్ చేశారు.

ముగ్గురు నిందితులను అరెస్ట్ : నిందితులు శాంటిక్ యాసిడ్, ఎసిటిక్ యాసిడ్, సింథటిక్ ఫుడ్ కలర్ వంటి ప్రమాదకర రసాయనాలు కలిపి నకిలీ అల్లం-వెల్లుల్లి పేస్ట్ తయారు చేస్తున్నట్లు గుర్తించారు. ఈ పేస్ట్‌ను కిరాణా దుకాణాలు, కేటరింగ్ సర్వీసులకు సరఫరా చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. ముగ్గురు నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు. వారి నుంచి రూ.3 లక్షల 50 వేల విలువైన 70 క్వింటాళ్ల నకిలీ అల్లం-వెల్లుల్లి మిశ్రమంతో పాటు రసాయనాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

వైద్యులను సంప్రదించాలి : కల్తీ ఆహారంలో ఈ-కొలి, ఇతర ప్రమాదకర బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది. కల్తీ ఆహారం తీసుకున్న నాలుగైదు రోజులకు తీవ్ర జ్వరం, వాంతులు, కడుపు నొప్పి, టైఫాయిడ్​ వంటి వ్యాధులు వ్యాపించే ప్రమాదముంది. ఇలాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలి. వ్యాధులకు తగిన చికిత్స తీసుకోవాలి.

బయటకు వెళ్లిన సందర్భాల్లో తీసుకునే ఆహారంలో రుచి, వాసన తేడా అనిపిస్తే వెంటనే ఆ పదార్థాలకు దూరంగా ఉండాలి. తినే పదార్థాల్లో కల్తీ జరిగినట్లు అనుమానం వస్తే వెంటనే గ్రేటర్​ మున్సిపల్​ అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లాలి. లేదా ఫుడ్​ కంట్రోల్​ అథారిటీ నంబరు 1800-11-2100కు కాల్​ చేసి ఫిర్యాదు చేయాలి.

ఈ జాగ్రత్తలు పాటించాలి :

  • ప్యాకింగ్​ లేకుండా విక్రయించే ఆహార పదార్ధాల విషయంలో కాస్త జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. ప్యాకెట్​పై ఫుడ్​ కంట్రోల్​ అథారిటీ నంబరును సరిచూసుకోవాలి.
  • పదార్ధాలు చవకగా దొరుకుతున్నాయని ఎక్కడపడితే అక్కడ కొనొద్దు.
  • డబ్బాల్లో తెచ్చి పోసే పాలు, పెరుగు, ప్యాకింగ్​ లేని పనీరు, నెయ్యితో జాగ్రత్త అవసరం.
  • ప్లాస్టిక్​ కవర్లలో ఎలాంటి లేబుళ్లు లేని వాటిని కొనడం శ్రేయస్కరం కాదు.
  • అల్లం, వెల్లుల్లి పేస్టులో కుళ్లినవి, రంగులను ఉపయోగిస్తున్నారు.
  • ఇంట్లో వండిన ఆహారంలోని వాసన, రుచిలో తేడా కన్పిస్తే వంట పదార్ధాల్లో కల్తీ జరిగినట్లు గుర్తించాలి.
  • చెడిపోయిన ఆహార పదార్ధాలను చెక్ చేసుకుని దూరంగా పెట్టాలి.

