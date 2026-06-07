నిత్యం వాడే ఆహార పదార్థాల్లో కల్తీని ఎలా గుర్తించాలి - వైద్యులు ఏం చెబుతున్నారు?
ప్రాణాంతకంగా మారుతున్న ఆహార పదార్థాలు - పాలు, దినుసులు వంటి వాటిలో కల్తీని గుర్తించటం సాధ్యమే! - బిర్యానీలో వాడుతున్న సింథటిక్ రంగులు - పక్షవాతానికి దారి తీసే కేసరి పప్పు వినియోగం
Published : June 7, 2026 at 3:28 PM IST
Adulteration in food items : 'పాలు తాగు నాన్న తాగితే బలం వస్తుంది. అప్పుడు ఎంచక్కా ఆడుకోవచ్చు.' అని అమ్మ చిన్నప్పటి నుంచి పిల్లలకు పాలు అలవాటు చేస్తుంది. కానీ ఇదంతా ఒకప్పటి మాట ఇప్పుడు పాలు కొనాలంటేనే అమ్మలు ఆలోచిస్తున్నారు. ఎందుకంటే వివిధ రసాయనాలను అందులో కలుపుతున్నారు. దానివల్ల ఎంతోమంది చిన్నారులు ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఘటనలు వార్తల్లోకి వస్తూనే ఉన్నాయి. దీంతో పాలను కొనాలంటేనే భయపడుతున్నారు. ఈ విధంగా ఒక్క పాలలోనే కాదు ప్రస్తుతం మార్కెట్లోకి వస్తున్న అన్నీంటిపై కల్తీ భూతం కాలుమోపుతోంది.
వైద్యుల హెచ్చరికలు : నేడు 'ఆహార భద్రత దినోత్సవం' సందర్భంగా కల్తీ మహమ్మారి నుంచి మనల్ని మనం రక్షించుకుంటేనే ఆరోగ్యవంతమైన సమాజం సాకారమవుతుందని డాక్టర్లు స్పష్టం చేస్తున్నారు. లేదంటే నాలుగు పదుల వయసుకే ఆసుపత్రికి వెళ్లటం ఖాయమని అంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా నిత్యం మనం తీసుకొనే ఆహార పదార్థాలు, పప్పుధాన్యాలలో కల్తీ ఏ స్థాయిలో జరుగుతుందో, అలాగే ఆ కల్తీని ఎలా గుర్తించాలో తెలుసుకుందాం.
పాలు విరగకుండా సోడియం కార్బొనేట్ : ప్రస్తుతం పాల కల్తీ అనేక చోట్ల జరుగుతోంది. అక్రమార్కులు ఈ పాలను అనేక దశాల్లో కల్తీ చేస్తున్నారు. మొదట పాలల్లో నీళ్లను కలుపుతారు. అవి పలుచగా అయ్యాక వాటిలో గంజిపిండి, మైదా కలిపి చిక్కగా మార్చుతున్నారు. వాటిలో నీటిని కలపటం వల్ల ప్రోటీన్ శాతం తగ్గుతుంది. దాన్ని పెంచడం కోసం యూరియాను కలుపుతారు. పాలు విరగకుండా వాటి పీహెచ్ విలువలను అలాగే ఉంచేందుకు సోడియం కార్బొనేట్ను కలుపుతారు. పాలు వారం పాటు చెడిపోకుండా ఉండేందుకు హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ను వాడతారు. ఈ కల్తీని మెడికల్ షాప్లో దొరికే అయోడిన్తో గుర్తించవచ్చు.
కల్తీ పాలతో పన్నీరు : కల్తీ పాలతో తయారుచేసిన పన్నీరును కల్తీగానే పరిగణించాలి. నిజానికి పన్నీరు చాలా సున్నితంగా ఉండాలి. ఒకవేళ అది గట్టిగా ఉన్నట్లయితే కల్తీ జరిగినట్లుగా భావించాలి. అయోడిన్ ద్వారా కల్తీని గుర్తించవచ్చు. లేదంటే ల్యాబ్లో టెస్ట్ చేయించాలి.
సింథటిక్ రంగుల వాడకం : నోరూరించే బిర్యానీలో కూడా ప్రస్తుతం కల్తీ జరుగుతుంది. వివిధ హోటళ్లలో చికెన్ 65, కబాబ్లు, తందూరీ చికెన్, మంచూరియా, ఫ్రైడ్ రైస్ వంటి వంటకాలను తయారుచేయడంలో అధిక మొత్తంలో కృత్రిమ రంగులను ఉపయోగిస్తున్నారు. వీటి వల్ల ఆరోగ్యానికి హాని చేకూరే అవకాశం ఉందని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. దానికి ప్రత్యామ్నయంగా కుంకుమ పువ్వు, బీట్రూట్, పాలకూర, క్యారెట్ రసాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు.
మసాల దినుసుల్లోనూ కల్తీ : ధనియాలు, యాలకులు, జాపత్రి, దాల్చిన చెక్కను రంగుల్లో ముంచుతారు. అసలైన దాల్చిన చెక్క గుండ్రంగా ఉంటుంది. అసలైన యాలకులు ఎండే కొద్దీ సన్నగా మారుతాయి. రసాయనాలతో తయారు చేసినవి ఉబ్బెత్తుగా ఉంటాయి. కారంపొడిలో కూడా రంపపు పొడి వాడతారు. అలాగే పసుపులో టెట్రాజిన్ అనే రంగును కలుపుతారు.
తేనె : ఈరోజుల్లో ఎక్కువగా చక్కెర, బెల్లం పాకాన్ని తేనెగా అమ్ముతున్నారు. దానిని గుర్తించే చిట్కా ఉంది. పాకాన్ని కలిపిన తేనె నీటిలో వేస్తే వెంటనే కలిసిపోతుంది. అదే స్వచ్ఛమైన తేనె అయితే పూర్తిగా కలవదని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు.
ప్రాణాంతకంగా పప్పులు : కేసరీ పప్పు ఎక్కువగా పక్షవాతానికి దారితీస్తుంది. దీనిని ప్రస్తుతం కందిపప్పులో వాడుతున్నారు. అలాగే శెనగపప్పు కందిపప్పుల్లో పసుపు రంగును కలుపుతున్నారు. రాగులనూ రంగులో ముంచుతున్నారు. ఆ పదార్థాన్ని కొంత మొత్తంలో నీటిలో కలపడం ద్వారా కల్తీని గుర్తించవచ్చు. నీటి రంగు మారితే, అది కల్తీని సూచిస్తుంది.
తనిఖీల్లో బయటపడ్డ లెక్కలు : 2025లో జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు హోటళ్లలో 9,806 తనిఖీలు చేశారు. 3,500 నమూనాలను సేకరించారు. వాటిని పరీక్ష చేశాక 25 నమూనాలు హానికరమని తేలింది. అందులో 450 కల్తీ జరిగినట్టు నిర్ధారణ అయ్యింది.
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