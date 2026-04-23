డీలర్ల వద్ద ఒకటిన్నర టన్నుల కల్తీ టీపొడి - 10 మందిని పట్టుకున్న హెచ్​-ఫాస్ట్ టీమ్

ETV Bharat / state

హైదరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధిలో 1.5 టన్నుల కల్తీ టీపొడి స్వాధీనం - 10మంది డీలర్లను పట్టుకున్న హెచ్‌- ఫాస్ట్ పోలీసులు - మీరు వాడే టీపొడి స్వచ్ఛమైనదా? కల్తీదో ఇలా సింపుల్​గా గుర్తించండి

How to Detect Adulterated Tea Powder (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 23, 2026 at 4:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

How to Detect Adulterated Tea Powder : మనలో చాలా మందికి ఉదయాన్నే కప్పు టీ తాగందే ఆ రోజు ప్రారంభం కాదు. ఎప్పుడన్నా తలనొప్పిగా ఉన్నా, మనసు బాగాలేకపోయినా, అలసటగా ఉన్నా కప్పు చాయ్​ తాగితే చాలు సెట్ అవుతుందని భావిస్తుంటారు చాలా మంది టీ ప్రియులు. అయితే ఇటీవల కాలంలో కొంతమంది అధిక లాభాలు సంపాదించాలనే అత్యాశతో నకిలీ టీపొడిని విక్రయిస్తూ ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతున్నారు.

తాజాగా హైదరాబాద్​ కమిషనరేట్ పరిధిలో భారీగా కల్తీ టీ పొడిని విక్రయిస్తున్న 10 మంది డీలర్లను హెచ్​ఫాస్ట్​ పోలీసులు పట్టుకున్నారు. నిందితుల నుంచి 1.5 టన్నుల కాలం చెల్లిన టీ పౌడర్​ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వాటిని హైదరాబాద్​లోని పలు దుకాణాలకు నిందితులు సరఫరా చేస్తున్నట్లుగా గుర్తించారు. మరి మనం కొనే టీ పొడి నకిలీదా లేదా అసలైనదా అని ఏవిధంగా గుర్తించాలి? అనే వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

టిష్యూ పేపర్‌తో : టిష్యూ పేపర్​ను ఉపయోగించి కూడా కల్తీ టీ పొడిని గుర్తించొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందుకోసం మొదట ఒక టిష్యూ కాగితంపై రెండు స్పూన్ల టీ పొడిని వేయాలి. అనంతరం టీ పొడిపై కొన్ని చుక్కల నీటిని పొసి టిష్యూ పేపర్​ను ఎండలో ఉంచాల్సి ఉంటుంది. కొంతసేపటి తర్వాత టీపొడిని తీసివేయాలి. టిష్యూ పేపర్​పై మరకలు ఏర్పడినట్లయితే అది నకిలీది అని గుర్తించాలి. ఈ విధంగా టిష్యూ పేపర్​ను ఉపయోగించి నకిలీ టీ పౌడర్​ను సులభంగా గుర్తించవచ్చు.

నీటితో పరీక్ష : మంచినీటిలో ఫేక్​ టీ పౌడర్​ను గుర్తించేందుకు ముందుగా ఒక గ్లాసు నీటిలో టేబుల్​స్పూన్​ టీ పౌడర్​ను​ కలపండి. నకిలీ టీ పొడి అయినట్లయితే, నీళ్లు త్వరగానే రంగు మారతాయి. అలాగే టీ పొడి ముద్దముద్దగా అయిపోతుంది. అయితే, స్వచ్ఛమైన టీ పౌడర్​ను నీటిలో వేస్తే అవి త్వరగా రంగు మారవు. అలాగే పౌడర్​ నీటి దిగువ భాగానికి చేరుతుంది.

స్మెల్​ చూడండి : సాధారణంగా స్వచ్ఛమైన టీ పౌడర్​ నుంచి ఒకరకమైన మంచి సువాసన వస్తుంది. అలా కాకుండా టీ పౌడర్​ కాస్త దుర్వాసన వస్తున్నట్లయితే అది స్వచ్ఛమైనది కాదని భావించాలని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అయితే టీ పొడి మరీ ఘాటుగా వాసనా వస్తున్నా దానిని ఉపయోగించకపోవడమే మంచిదని సూచిస్తున్నారు.

వీటిని గమనించండి : టీ పొడిని మార్కెట్​లో కొనుగోలు చేసేటప్పుడు సీల్​ చేసి అమ్మే బ్రాండెడ్​ పొడులను కొనుగోలు చేయడం ఉత్తమం. బయట లూజ్​గా అమ్మె టీ పౌడర్​లు ఎక్కువగా కల్తీ అయ్యే అవకాశం ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందువల్ల ధర ఎక్కువైనప్పటికీ బ్రాండెడ్, నాణ్యమైన సంస్థలవి మాత్రమే కొనుక్కోవడం ఉత్తమ మార్గమని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఇవి కొనుగోలు చేసేటప్పుడు కూడా చివరి తేదీ తదితర వివరాలను తప్పనిసరిగా గమనించాలి. పైన వివరించిన పద్ధతులను ఉపయోగించిన పద్ధుతులను ఉపయోగించి మీరు కొనుగోలు చేసిన టీపౌడర్​ నకిలీదా, అసలుదా అని తెలుసుకోవచ్చు.

నాణ్యత లేనిది కొంటే ఆరోగ్యానికి చేటే : చిన్నచిన్న దుకాణాల్లో తక్కువ ధరకు లభిస్తుంది కదా అని చెప్పి నాసిరకమైన టీ పొడులు కొన్నట్లయితే ఆరోగ్యానికి చేటు తప్పదని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. నాణ్యత ఉన్నవాటినే తీసుకోవడం మంచిదని చెబుతున్నారు. ఒక వేళ మీరు కొన్నది నకిలీది అని గుర్తించినట్లయితే వెంటనే ఫుడ్​ సేఫిటీ అధికారులకు ఫిర్యాదు చేయొచ్చు. తద్వారా ఇంకొకరు అలా మోసపోకుండా ఉండేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. వినియోగదారుల హక్కు చట్టం ప్రకారం నకిలీ వస్తువులపై ఫిర్యాదు చేసే హక్కు మీకుంటుంది.

TAGGED:

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.