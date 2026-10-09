ప్రయాణంలో కల్తీ ఆహారమే దిక్కు - కుళ్లినా, బూజుపట్టినా చర్యలు నామమాత్రమే
Unhygienic Food Hotels On Highways : మెదక్ జిల్లాలోని 44వ జాతీయ రహదారి వెంట ఉన్న హోటళ్ల బాగోతం ఇటీవల బయటపడింది. అధికారులు కఠినంగా వ్యవహరిస్తేనే వీటిని అడ్డుకట్ట వేయొచ్చని ప్రయాణికులు అంటున్నారు.
Published : October 9, 2026 at 3:08 PM IST
Unhygienic Food in Hotels On Highways : ఉద్యోగం, వ్యాపారం, పండుగలు అంటూ ఒక చోట నుంచి మరో చోటికి నిత్యం ప్రయాణిస్తూ ఉంటాం. దారిలో ఆకలి వేస్తే దగ్గరలో హోటల్ ఏదైనా ఉందా అని చూసి, అక్కడే భోజనాలు చేసి ప్రయాణం సాగిస్తాం. అయితే వాటి నాణ్యత విషయంలో మాత్రం చాలాసార్లు రాజీ పడుతుంటాం. జాతీయ రహదారి 44 సమీపంలోని హోటళ్లలో ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు ఇటీవల జరిపిన దాడుల్లో అనేక షాకింగ్ విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.
వంట గదిలోకి తొంగిచూడటం లేదు
జాతీయ రహదారిపై ప్రయాణం చేసేవారు ఆకలేస్తే దారి పక్కనున్న హోటల్, రెస్టారెంట్, దాబాలకు వెళ్లి భోజనం చేస్తున్నారు, తినుబండారాలు ఆరగిస్తున్నారు. ప్రయాణంలో అప్పటి వరకున్న ఆకలిని తీర్చుకుంటున్నారు. అయితే తిన్న ఆహార పదార్థాలు నాణ్యమైనవా లేదా అనే విషయాలను గమనించడం లేదు.
అధికారులు పట్టించుకోకపోవటం లేదని ఆరోపణలు
అయితే జాతీయ రహదారి పక్కనున్న హోటళ్లలోకి చొరవ చూపి లోపలికి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నం చేస్తే, యాజమాన్యం అనుమతి లేనిదే ప్రవేశం లేదని సిబ్బంది అడుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే అక్కడ పరిస్థితులు బయటపడతాయి మరి. ఈ నేపథ్యంలోనే రెండు రోజుల కిందట హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చిన ప్రత్యేక బృందాలు మెదక్ జిల్లా రామాయంపేటలోని ఓ హోటల్లో తనిఖీలు చేపట్టారు. అక్కడ నాణ్యత లేని ఆహారాన్ని అధికారులు గుర్తించారు.
దారి వెంటే హోటళ్లు
మెదక్ జిల్లాలోని 44వ జాతీయ రహదారి వెంట మనోహరాబాద్ మండలం కాళ్లకల్ నుంచి రామాయంపేట మండలం దామరచెరువు వరకు 55 కిలోమీటర్ల దూరం ఉంటుంది. ఈ మార్గంలో జాతీయ రహదారి వెంట మూసాయిపేట, తూప్రాన్, చేగుంట తదితర ఆరు మండలాలు ఉన్నాయి. వీటి పరిధిలో సుమారుగా 30 దాబాలు, 15 పెద్ద హోటళ్లు, వివిధ రెస్టారెంట్లు ఉన్నాయి. హైదరాబాద్ నుంచి చాలా మంది ఈ మార్గంలో నిజామాబాద్, నిర్మల్, బాసర, నాందేడ్, కామారెడ్డి, ఆర్మూర్, ఆదిలాబాద్, ధర్మాబాద్లకు వాహనాల్లో రాకపోకలు సాగిస్తుంటారు. ఈ మార్గంలో ప్రయాణాలు చేసేవారు రహదారి వెంట ఉన్న హోటళ్లలో భోజనాలు చేస్తుండటంతో నిత్యం రద్దీగా ఉంటోంది.
కుళ్లిన కూరగాయలు వినియోగం
ఈ మార్గంలోని పలు దాబాలు, రెస్టారెంట్లు, హోటళ్లలో నాణ్యత లేని ఆహార పదార్థాలు, కుళ్లిన కూరగాయలు వినియోగిస్తున్నట్లు ఇటీవల బయటపడింది. దీంతోపాటు బూజు పట్టిన ఆహారపదార్ధాలూ అధికారుల తనిఖీల్లో ఇటీవల బయటపడ్డాయి. రాత్రిపూట మిగిలిన ఆహారాన్ని పారవేయకుండా ఫ్రిజ్లో భద్రపరుస్తున్నారని, మరుసటి రోజుకు వినియోగిస్తున్నట్లు ఆరోపణలు కూడా ఉన్నాయి.
వంటగదికి వెళ్తే ముక్కుమూసుకోవాల్సిన పరిస్థితి
అనేక చోట్ల వంటగదిలోకి వెళ్తే ముక్కుమూసుకోవాల్సిన పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. దీంతోపాటు వంటి సామగ్రిపై ఈగలు వాలుతున్నా సిబ్బంది పట్టించుకోవడం లేదనే విమర్శలొస్తున్నాయి. దాబాలు, హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లలో పగిలిపోయిన కోడి గుడ్లను ఎట్టిపరిస్థితుల్లో వినియోగించకూడదు. అవేమీ పట్టించుకోకుండా వాటిని వాడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
హోటళ్లపై నామమాత్రపు దాడులు
హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, దాబాల్లో ఆహార భద్రతా అధికారులు తరచూ దాడులు నిర్వహించాలి. కానీ వీరంతా ఎప్పుడో ఒకసారి పరిశీలించి వారికి నోటీసులిచ్చి సరిపెట్టేస్తున్నారు. ఆహారం, వంటకాల్లో నాణ్యతాలోపాలు కనిపిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అధికారులు, నామమాత్రంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. నాసిరకం పదార్థాలు, కల్తీ వస్తువులు సహా ఇతర లోపాలు కనిపిస్తే లైసెన్సులు రద్దు చేసే అధికారం కూడా ఉన్నా పట్టనట్లు వ్యవహరిస్తున్నారనే ఆరోపణలూ ఉన్నాయి.
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