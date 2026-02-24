రాజమహేంద్రవరం కల్తీ పాల ఘటన - ఐదుగురు మృతి
12 మందికి ఆస్పత్రుల్లో చికిత్స, ఇద్దరి పరిస్థితి విషమం - బాధితుల నమూనాలు హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖ ల్యాబ్లకు తరలింపు - బాధితుల వైద్య ఖర్చు ఎంతైనా ప్రభుత్వమే భరిస్తుందన్న ఎమ్మెల్యే
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 24, 2026 at 10:28 AM IST
Adulterated Milk Incident at Rajamahendravaram : రాజమహేంద్రవరం కల్తీ పాల బారినపడి ఆసుపత్రి పాలైన వారి మరణాలు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కలకలం సృష్టిస్తున్నాయి. కల్తీ పాల ఘటనలో మృతుల సంఖ్య ఐదుకు పెరిగింది. ఆదివారం వరకు ఇద్దరు మృతి చెందగా, చికిత్స పొందుతూ మరో 3 ప్రాణాలు విడిచారు. ఇంకొందరి పరిస్థితి విషమంగానే ఉంది.
రాజమహేంద్రవరం లాలాచెరువులోని చౌడేశ్వరినగర్, స్వరూప్నగర్ పరిసర ప్రాంతాల్లో కలుషిత పాలు తాగిన వారిలో మరో 12 మంది వివిధ ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్నారు. వారిలో కొందరి పరిస్థితి విషమంగానే ఉంది. ఆస్పత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్న బాధితులతో పాటు ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో కలెక్టర్ కీర్తి, ఎస్పీ నరసింహకిశోర్, వైద్యారోగ్య శాఖ కమిషనర్ వీర పాండ్యన్, ఏలూరు రేంజి ఐజీ అశోక్ కుమార్ పర్యటించారు. బాధిత కుటుంబ సభ్యులకు ధైర్యం చెప్పారు.
14 ప్రత్యేక బృందాల్తో ఇంటింటి సర్వే : సమస్య మూలాలు తెలుసుకునేందుకు 14 ప్రత్యేక బృందాలతో అధికారులు ఇంటింటి సర్వే చేపట్టారు. పాల కల్తీ వల్లే అందరూ అనారోగ్యానికి గురైనట్టు అంచనాకు వచ్చిన నేపథ్యంలో నర్సాపురానికి చెందిన పాల వ్యాపారి గణేష్ను అరెస్టు చేసి విచారించారు. ఈనెల 16న కొందరు తనకు ఫోన్ చేసి పాలు చేదుగా ఉన్నట్లు తెలిపారని గణేష్ చెప్పినట్లు తెలిసింది.
రాజమహేంద్రవరం పరిసరాల్లో 126 మందికి సరఫరా : ఆయనపై రాజమహేంద్రవరం ఒకటి, మూడో పట్టణ పోలీసు స్టేషన్లతో పాటు బొమ్మూరు స్టేషన్లో నాలుగు హత్య కేసులు నమోదు అయ్యాయి. గణేష్ రోజూ 42 మంది రైతుల వద్ద పాలు సేకరించి, దివాన్ చెరువు, కొంతమూరు, రాజమహేంద్రవరం పరిసరాల్లో 126 మందికి సరఫరా చేస్తుంటాడు. అతని వద్ద పాలు తీసుకునే ప్రతి ఇంటితో పాటు 42 మంది పాడి రైతులు, 46 పశువులను కూడా అధికారులు మ్యాపింగ్ చేశారు.
మొత్తం 106 కుటుంబాల రక్తనమూనాలూ సేకరించారు. చికిత్స పొందుతున్న వారితో పాటు, మృతుల నమూనాలు, పాల నమూనాలూ సేకరించారు. వాటిని సెంట్రల్ ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్తో పాటు, విజయవాడ, విశాఖ, హైదరాబాదలోని ప్రయోగశాలలకు పంపారు.
''పాలలో ఏమైనా కెమికల్ గానీ టాన్సిక్ మెటీరియల్స్, హెవీ మెటీరియల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అని పరీశీలించడానికి శాంపిళ్లు కూడా పంపిస్తున్నాం. టెస్ట్ రిజర్ట్ వచ్చాక తదితర చర్యలు తీసుకుంటాం.'' - వీర పాండ్యన్, వైద్య ఆరోగ్యశాఖ కమిషనర్
ఒక పాల క్యాన్లోనే కల్తీ: ఐజీ
తూర్పుగోదావరి జిల్లా కోరుకొండ మండలం నరసాపురంలో ఏలూరు రేంజ్ ఐజీ అశోక్ కుమార్ పర్యటించారు. వరలక్ష్మి పాల కేంద్రాన్ని పరిశీలించారు. ఒక పాల క్యాన్లోనే కల్తీ జరిగిందని దర్యాప్తులో తేలిందని అన్నారు. ప్రజలు దీని గురించి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని స్పష్టం చేశారు.
''బాధితుల వైద్య ఖర్చులు పూర్తిగా కూటమి ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది. రెయిన్ బో హాస్పిటల్, కిమ్స హాస్పిటల్ ఈ రెండు చోట్లే పేషెంట్లు అందరూ ఉన్నారు. కల్తీకి కారణమైన వారు ఎవరైనా, ఏ స్థాయిలో ఉన్న వారైనా చర్యలు అయితే మాత్రం తప్పవు''. - ఆదిరెడ్డి వాసు, ఎమ్మెల్యే
పాల కల్తీ బాధ్యుల్ని ప్రభుత్వం వదిలిపెట్టదని, అదే సమయంలో బాధితుల వైద్య ఖర్చంతా ప్రభుత్వమే భరిస్తుందని ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి వాసు చెప్పారు. విశాఖకు చెందిన నెఫ్రాలజిస్టు రవిరాజ్ బృందం కూడా పాల కల్తీపై సమగ్ర అధ్యయనం చేస్తోంది.
అనధికారికంగా వరలక్ష్మి డెయిరీ నిర్వహణ - కొంపముంచిన కూలెంట్ లీకేజీ
రాజమహేంద్రవరం మృతుల కుటుంబాలకు రూ.10 లక్షలు సాయం - అసెంబ్లీలో ప్రకటించిన సీఎం చంద్రబాబు