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చిక్కదనానికి యూరియా, యాసిడ్​ల వాడకం​ - లీటర్​ స్వచ్ఛమైన పాలతో 50 లీటర్ల తయారీ

పాల ధర పెరగడంతో రసాయనాలు కలిపి కల్తీ -చిక్కగా ఉండటానికి పిండి, యూరియా, పొద్దు తిరుగుడు నూనె కలుపుతున్న అక్రమార్కులు - 50 లీటర్ల స్వచ్ఛమైన పాలతో 300 లీటర్ల కల్తీ పాలు తయారీ

Milk Adulterated With Chemicals
Milk Adulterated With Chemicals (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 21, 2026 at 2:22 PM IST

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Milk Adulterated With Chemicals : ప్రజల అవసరాలను అవకాశంగా చేసుకుని కొందరు అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నారు. పాలను కల్తీ చేసి ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని చెడగొడుతున్నారు. పాల ఉత్పత్తి తగ్గడం, ధరలు పెరగడం వల్ల అక్రమార్కులు ఈ దారి ఎంచుకున్నారు. పాలను చిక్కగా చేస్తూ వినియోగదారులను ఏమార్చుతున్నారు. అడ్డదారిలో వెళుతూ సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. పాల లీటరు ధర అధికం అవడంతో విడిగా అమ్ముకునే పలువురు ఇలా అడ్డదారులు తొక్కుతుండటం గమనార్హం.

  • పాలను ముట్టుకుంటే తడిగా అనిపిస్తుంది కానీ తాకితే చేతికి బొబ్బలు వస్తున్నాయి. అవి రసాయనాలతో తయారు చేసిన కల్తీ పాలు. తాజాగా మెదక్​ జిల్లాలోని నర్సాపూర్ మండలం రెడ్డిపల్లిలో ఓ తయారీ కేంద్రంపై దాడి చేయగా కల్తీ పాలు దొరికాయి. ఒక లీటరు పాలలో రసాయనాలు కలిపి 50 లీటర్ల వరకు పాలు తయారు చేస్తుండటం గమనార్హం.
  • గోవిందరాజ్​పల్లిలో అక్రమార్కులు పాలను కల్తీ చేసి వ్యాపారం చేస్తున్నారు. సంవత్సరం తర్వాత పసిగట్టిన పోలీసులు దాడి చేసి భారీ ఎత్తున యంత్ర సామగ్రి, ముడి సరుకు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కొందరిని అరెస్టు చేసి జైలుకు పంపించారు. నెయ్యి సైతం కల్తీ చేసి జంటనగరాలకు తరలించి విక్రయించడాన్ని గుర్తించారు.

పాలల్లో ప్రాణాంతక రసాయనాలు : మెదక్ జిల్లాలోని నర్సాపూర్, కౌడిపల్లి వంటి ప్రాంతాలు జంట నగరాలకు దగ్గరగా ఉన్నాయి. ఈ మధ్య కాలంలో పాల డిమాండ్ పెరగడంతో కొందరు వ్యక్తులు నగర శివార్లలో పాల ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లను ఏర్పాటు చేసి ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నారు. వారు ఆటో, రిక్షాలు, ఇతర వాహనాల ద్వారా పాలను రవాణా చేసి విక్రయిస్తున్నారు. పాడి రైతుల నుంచి పాలను సేకరించి, ప్యాక్ చేసి లేదా విడిగా అమ్ముతున్నారు. ఈ వ్యాపార విధానం చట్టబద్ధమైనదే అయినప్పటికీ, కొందరు అక్రమార్కులు దురాశతో కల్తీకి పాల్పడుతున్నారు. వారు ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా ఉండేలా పాలను కల్తీ చేస్తున్నారు.

గతంలో కేవలం ఎక్కువ నీటిని కలిపే పద్ధతి ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు కొందరు నేరస్థులు అంతకు మించి ప్రాణాంతక వ్యాధులకు కారణమయ్యే ప్రమాదకర రసాయనాలను కలుపుతున్నారు. పాలు చిక్కగా ఉండేలా చేయడానికి వారు పిండి, యూరియా, పొద్దు తిరుగుడు నూనెను కలుపుతున్నారు. పాలు విరిగిపోకుండా ఉండేందుకు యాసిడ్‌ను కూడా కలుపుతున్నట్లు ఇటీవలి సంఘటనల్లో వెల్లడైంది.

సబ్​ఇన్​స్పెక్టర్​ చేతికి బొబ్బలు : నర్సాపూర్ మండలం రెడ్డిపల్లిలోని ఒక కేంద్రంలో లభించిన పాలను తాకినప్పుడు ఒక సబ్ఇన్‌స్పెక్టర్ చేతికి బొబ్బలు రావడం, ఆ పాలను చిక్కగా చేయడానికి ఎంత ప్రమాదకరమైన రసాయనాలను కలిపారో స్పష్టం చేస్తోంది. అగ్గిపుల్ల లేదా చెంచా ఉపయోగించి ఆ రసాయనాన్ని పాలలో కలుపుతున్నట్లు గుర్తించారు. స్థానిక పాడి రైతుల నుంచి స్వచ్ఛమైన పాలను లీటరుకు రూ.60 చొప్పున సేకరించి, కల్తీ పాలను లీటరుకు రూ.100 వరకు విక్రయిస్తున్నారు. 50 లీటర్ల స్వచ్ఛమైన పాలతో 300 లీటర్ల వరకు కల్తీ పాలను తయారు చేసి, వాటిని ప్యాక్ చేసి హైదరాబాద్‌లో విక్రయించే వారని సమాచారం. ఆ ప్యాకెట్లపై ఎటువంటి వివరాలు ఉండేవి కావు. ఇటీవల కల్తీ పాల వ్యాపారంలో పాల్గొన్నందుకు నర్సాపూర్‌కు చెందిన ఒక వ్యక్తిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

రెడ్డిపల్లిలోని కల్తీ పాల తయారీ కేంద్రాన్ని తనిఖీ చేశాం. పాల నమూనాలను సేకరించి పరీక్ష కోసం ప్రయోగశాలకు పంపాం. ఫలితాలు 14 రోజుల్లో వస్తాయి. ఒకవేళ కల్తీ జరిగినట్లు నిర్ధారణ అయితే బాధ్యులపై కేసులు నమోదు చేసి, వారికి శిక్ష పడేలా చూస్తాం - ప్రదీప్ కుమార్, ఆహార కల్తీ నియంత్రణ జిల్లా అధికారి

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