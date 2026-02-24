కల్తీ పాలతో పెరుగు, పన్నీరు! - వాటిని ఎలా గుర్తించాలంటే?
హైదరాబాద్లో కల్తీ పాలు, పెరుగు, పన్నీరు ముఠాల ఆగడాలు - తనిఖీలపై అధికారులు మరింత దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఉంది - తాజాగా రాజమహేంద్రవరంలో కల్తీ పాలు ఘటన కలకలం
Adulterated Milk Incidents in Hyderabad : ఆకలి తీర్చి శరీరానికి మంచి పోషకాలు అందించే పాలు కూడా కాలకూటవిషంగా మారుతున్నాయి. కల్తీ పాలు సప్లై చేస్తూ కొందరు స్వార్థపరులు ప్రజలు, చిన్న పిల్లల ప్రాణాలతో ఇష్టారీతిన చెలగాటం ఆడుతున్నారు. తాజాగా ఏపీలోని రాజమహేంద్రవరంలో కల్తీ పాల ఘటన కలకలం రేపిన విషయం తెలిసిందే. అందులో ఏకంగా నిండు ప్రాణాలు పోయాయి.
హైదరాబాద్ నగరంలోనూ కల్తీ పాలు, పెరుగు, పన్నీరు ముఠాల ఆగడాలు తరచూ బయట పడుతుండటం తీవ్ర ఆందోళన రేకెత్తిస్తోంది. చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు నిత్యం తాగే పాలు కల్తీ జరుగుతుండటంతో ప్రజారోగ్యం గాలిలో దీపంగా మారిన దయనీయమైన పరిస్థితి ఏర్పడింది. భాగ్య నగరంలో ఈ తరహా మోసాలపై అధికారులు మరింత దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఉందనే డిమాండ్ ప్రజల నుంచి వ్యక్తమవుతోంది.
కల్తీ ఇలా చేస్తున్నారు : సాాధారణంగా పాల పరిమాణం పెంచడానికి ఎక్కువ మంది నీళ్లు కలుపుతుంటారు. దీనివల్ల పాలలో పోషకాలు తగ్గడమే కాకుండా, నీరు కలుషితమైతే తాగే వారి ఆరోగ్యానికి కూడా హాని చేస్తాయి.
- పాలలో నురగ ఎక్కువగా రావడానికి ఏకంగా కెమికల్స్తో తయారుచేసిన డిటర్జెంట్లను కలుపుతారు. ఈ పాలు తాగితే కచ్చితంగా పేగు సమస్యలు తప్పవు.
- పాలలో తెల్లదనాన్ని ఎక్కువగా పెంచడానికి యూరియాను విచ్చలవిడిగా కలుపుతున్నారు. ఈ పాలతో మూత్రపిండాలు ఎక్కువగా దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంది.
- పాలు చెడిపోకుండా హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ రసాయనాన్ని సైతం కలుపుతారు. వీటి వల్ల జీర్ణకోశ సమస్యలు, పేగు వాపు వంటి వస్తున్నాయి.
- పాల చిక్కదనం పెంచేందుకు స్టార్చ్ పౌడర్ లేదా గంజితో పూర్తిగా కల్తీ చేస్తుంటారు. పాలలో ఎక్కువ మొత్తంలో స్టార్చ్ కలిపితే పెద్ద పేగుపై తీవ్ర ప్రభావం తప్పదని డాక్టర్లు చెబుతున్నారు.
గతంలో నమోదైన కొన్ని ఘటనలు : గతంలో పటాన్చెరు పరిధిలోని ఓ పాల డెయిరీలో అధికారులు కల్తీ పెరుగు, పన్నీరు ప్యాకెట్లను భారీ సంఖ్యలో స్వాధీనం చేసుకోవడం కలకలం రేపింది.
- పర్వతాపూర్లో పాల తయారీ యూనిట్లో 110 లీటర్ల కల్తీ పాలను స్వాధీనం ఆహర భద్రతా అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. యజమానిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని అరెస్టు చేశారు.
- పటాన్చెరులోని మరో డెయిరీలో కల్తీ పాలు, పన్నీరు, బట్టర్ స్వాధీనం చేసుకొని, యూనిట్ బాధ్యులను అరెస్టు చేసి పలు సెక్షన్ల ప్రకారం కేసు నమోదు చేశారు. ఘటనలు జరిగిన సందర్భంలో అధికారులు హడావుడి చేసి తర్వాత పట్టించుకోకపోవడం దందా ఇంకా ఎక్కువైంది. దీంతో పరిస్థితి మళ్లీ మొదటికే వస్తోంది. కల్తీ యూనిట్లు అలాగే ఇప్పటికీ లాభదాయకంగా నడుస్తున్నాయి. అధికారులు దృష్టిపెడితే కల్తీ పాల గుట్టు రట్టు అయ్యే అవకాశం ఇప్పటికీ కూడా ఉంది.
ఇలా గుర్తించండి : ఇంట్లోనే కల్తీ పాలను సులభంగా గుర్తించొచ్చని నిపుణులు స్పష్టంగా చెబుతున్నారు. కల్తీని గుర్తించాలంటే పాల చుక్కను నునుపైన ఉపరితలంపై వేసి చూడాలంటున్నారు. స్వచ్ఛమైన పాలు ఉపరితలంపై నెమ్మదిగా కదులుతూ తెల్ల గీతలా మారుతాయి. ఎక్కువ నీరు కలిస్తే వంపుగా ఉన్న వైపు వేగంగా ప్రయాణిస్తాయి. లాక్టోమీటరుతో పాల స్వచ్ఛతను టెస్ట్ చేయొచ్చు.
- డిటర్జెంట్ కల్తీని గుర్తించేందుకు పాలను ఓ సీసాలో తీసుకొని బాగా కదిపితే ఎక్కువగా నురుగు వస్తే కల్తీ జరిగినట్లు కచ్చితంగా అనుమానించాలి.
- పాలలో స్టార్చ్, పిండి కల్తీ ఉన్నట్లు తెలియాలంటే కొద్దిగా పాలు పాత్రలోకి తీసుకొని అందులో 2 నుంచి 3 చుక్కల అయోడిన్ ద్రావణాన్ని వేసి చూడాలి. పాలు నీలం రంగులోకి మారితే గంజి కలిపారని భావించాలి.
- పాలలో కొంచెం పసుపు కలిపి ఎర్ర రంగు లిట్మస్ పేపరును ఉంచితే, నీలం రంగులోకి మారితే యూరియా కలిసినట్లు తెలుసుకోవాలి. పాలు వేడి చేసే సమయంలో ఆవిరిలో స్ఫటికాల లాంటి రేణువులు కన్పిస్తే అందులో కచ్చితంగా యూరియా ఉన్నట్లు అనుమానించాల్సిందే.
