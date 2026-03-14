కల్తీ పాలు - చిన్నపాటి పరీక్షలతో ఇంట్లోనే గుర్తించే వీలు!
కల్తీ పాలతో అనేక ఆరోగ్య సమస్యలు - చిక్కదనం కోసం ప్రమాదకర పదార్థాలు - పరిమాణం పెంపునకు నీళ్లు - నీటి కల్తీకి విరుగుడుగా యూరియా - తీయదనానికి గ్లూకోజ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 14, 2026 at 8:24 PM IST
How to Detect Milk Adulteration at Home : చిన్నారుల నుంచి వృద్ధుల వరకు అందరూ పాలనే సంపూర్ణ ఆహారంగా ఎంచుకుంటారు. ఇందుకు గల కారణం ఏమిటంటే కాల్షియం, ప్రొటీన్లు, విటమిన్లు, ఖనిజాలు అన్నీ పాలలో ఉండడమే. ఉదయం కాగానే టీ,కాఫీలతో రోజు ఆరంభించే వాళ్లు చాలామంది ఉన్నారు. మరికొందరూ ఘీ, చీజ్, పన్నీర్ ఇష్టపడుతుంటారు. ఇంకొందరూ సీజన్తో సంబంధం లేకుండా ఐస్క్రీం మీద మక్కువ చూపిస్తారు. మన రోజు వారి జీవితంలో వివిధ రూపాల్లో పాలు, పాల ఉత్పత్తులు మన ఆహారంలో భాగం అవుతూనే ఉంటాయి.
అయితే, ఇటీవల కల్తీ పాల ఘటన రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కలకలం రేపింది. పాలు కల్తీ కారణంగా ప్రాణాలు పోయిన ఘటనలు భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నాయి. కొంతమంది లాభాపేక్షతో పాలలో పిండి పదార్థాలు, డిటర్జెంట్లు, యూరియా, ప్రమాదకర రసాయనాలు కలుపుతున్నారు. కల్తీలకు తెగబడుతూ, ప్రజారోగ్యాన్ని దెబ్బ తీస్తున్నారు. మరి మనం కొనే పాలు స్వచ్ఛమైనవో, కాదో ఎలా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటున్నారా? మీకు తెలుసా ఇంట్లోనే సులువైన పరీక్షలతో గుర్తించవచ్చని? అసలు ఆహార భద్రత ప్రమాణాల శాఖ అధికారులు ఏం చెబుతున్నా సూచనలు ఏంటి? ఈ ప్రశ్నలన్నింటికీ సమాధానాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం రండి.
పరిమాణం పెంపునకు నీళ్లు: కల్తీ అనగానే మనందరికీ గుర్తుకువచ్చేది పాలలో నీరు కలపడం. అసలు అలా చేస్తే దాని సాంద్రత తగ్గుతుందని మీకు తెలుసా. కొన్న ధరకు, పొందిన పాలకు మధ్య తేడా ఉంటుంది. సరిపడా పోషకాలు అందవు.
ఈ కల్తీని స్లైడ్ పరీక్ష ద్వారా సులువుగా గుర్తించవచ్చని అధికారులు చెబుతున్నారు. మరి మీరు కూడా ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి. తొలుత మృదువైన గాజు స్లైడ్ లేదా పాలిష్ రాయి పై ఒక పాల చుక్క వేయండి. తర్వాత దాన్ని నిలువుగా ఉంచండి. ఆ చుక్క నెమ్మదిగా కిందికి జారుతూ వెనుక తెల్లని గీతను వదిలితే గనక అవి స్వచ్ఛమైన పాలు అని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఎలాంటి చార లేకుండా వేగంగా కిందికి జారితే గనక అందులో పాలు పరిమాణం పెంపునకు నీళ్లు కలిసినట్లు అని అధికారులు పేర్కొన్నారు.
పిండి పదార్థాలు: పాలు చిక్కగా కనిపించేందుకు బియ్యం, బంగాళాదుంపలు, మొక్కజొన్న అలాగే గోధుమ మొదలైన పిండి పదార్థాలు కలుపుతారు.
పరీక్ష: కొద్దిగా పాలు మరిగించి చల్లార్చండి. ఆ తర్వాత రెండు లేదా మూడు చుక్కల అయోడిన్ ద్రావణాన్ని పాలలో కలపండి. పాలు గనక నీలం రంగులోకి మారితే వాటిలో స్టార్చ్ ఉన్నట్లు. ఏ రంగు కూడా మారకపోతే ఆ పాలు స్వచ్చమైనవి.
నురగ కోసం డిటర్జెంట్: కొందరు పాలు స్వచ్ఛమైనవిగా నమ్మించేందుకు వాటిలో డిటర్జెంట్ కలిపి నురగ వచ్చేలా చేస్తారు. గాజు సీసాలో పాలు, నీరు రెండూ సమంగా పోయండి, గట్టింగా కలపండి.
ఫలితం: పాలపై దట్టమైన నురగ ఏర్పడి అది చాలాసేపు ఉంటే అందులో డిటర్జెంట్ కలిసినట్లు.
యూరియా: నత్రజని ఆధారంగా పాల నాణ్యతను లెక్కిస్తారు. దీన్నిబట్టే ప్రొటీన్ శాతాన్ని అంచనా వేస్తారు. పాలలో నీళ్లు కలిపితే ప్రొటీన్ శాతం తగ్గుతుంది. అందుకే నత్రజని ఎక్కువగా ఉండే యూరియాను కొంత మొత్తంలో పాలలో వేస్తారు. యూరియా కలిపిన పాలు తాగితే వాటి ప్రభావం కిడ్నీలపై పడుతుంది.
పరీక్ష: తొలుత టెస్ట్ ట్యూబ్లో పాలు తీసుకోవాలి. అందులో అర టీ స్పూన్ కందిపప్పు లేదా సోయాబీన్ కలపండి. ఐదు నిమిషాల తర్వాత ఎర్రటి లిట్మస్ పేపర్ను అందులో ముంచండి. లిట్మస్ కాగితం నీలం (బ్లూ) రంగులోకి మారితే గనక అందులో యూరియా కలిసినట్లే నిర్థారించాలి.
తీయదనానికి గ్లూకోజ్: పాలలో చక్కెరస్థాయి పెంచడానికి గ్లూకోజ్ కలుపుతారు. పరీక్ష ఎలా చేయాలంటే తొలుత టెస్ట్ ట్యూబ్లో 1 మిల్లీ లీటరు పాలను తీసుకోండి. దానికి 1 మిల్లీ లీటర్లు బార్ఫోడ్ రీయజెంట్ ద్రావణాన్ని కలపండి. ఆ మిశ్రమాన్ని మరుగుతున్న నీటిలో 3 నిమిషాలు ఉంచాలి. వెంటనే చల్లని నీటిలో ఉంచండి.
ఫలితం: పాలు తేలికపాటి నీలిరంగులో ఉంటే అవి స్వచ్ఛమైనవి. ఒకవేళ అడుగున ఎరుపు రంగులో ఏర్పడితే వాటిలో గ్లూకోజ్ ఉన్నట్లు.
గడ్డ పెరుగు: పెరుగు గడ్డలా ఉండడానికి వనస్పతి అనే నూనెను పాలలో కలుపుతారు.
పరీక్ష: టెస్ట్ ట్యూబ్లో 5 గ్రాముల పెరుగు తీసుకోవాలి. దానికి 10 మిల్లీ లీటరు గాఢ హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం కలపండి. మిశ్రమాన్ని బాగా కలిపి ఐదు నిమిషాలు ఉంచండి. ఫలితంగా ఆమ్ల పొరలో ముదురు ఎరుపు రంగు కనిపిస్తే గనక అందులో వనస్పతి నూనె కలిపినట్లు. ఒకవేళ నెయ్యి, వెన్నలో వనస్పతిని కలిపి కల్తీకి పాల్పడుతుంటారు.
పరీక్ష: టెస్ట్ ట్యూబ్లో 5 మిల్లి లీటర్లు కరిగించిన వెన్న లేదా నెయ్యి తీసుకోండి. దానికి సమాన పరిమాణంలో గాఢ హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం, కొద్దిగా పంచదార కలపండి.
ఫలితం: 5 నిమిషాల తర్వాత పాల మిశ్రమం పాలిపోయిన గులాబీ రంగు లేదా ముదురు ఎరుపులోకి మారితే అందులో వనస్పతి కలిసినట్లు.
పన్నీరు,కోవాలో కల్తీ: కొందరూ కల్తీరాయుళ్లు కోవా, పన్నీరు పరిమాణం పెంచేందుకు పీచు పదార్థాలు లేదా సెల్యులోజ్ పౌడర్ కలుపుతారు.
పరీక్ష: పది గ్రాముల కోవాను వేడి నీటిలో వేసి బాగా కలపండి. ఆ మిశ్రమాన్ని వడకట్టి తర్వాత మిగిలిన పిప్పిని ఒక ప్లేటులో ఉంచండి. దానిపై అయోడిన్ జింక్ క్లోరైడ్ చుక్కలుగా వేయండి.
ఫలితం: ఆ పదార్థం నీలి రంగులోకి మారితే అందులో కాగితం, దూది, బ్లాటింగ్ పేపర్, కర్రపొడి లాంటి సెల్యులోజ్ పౌడర్ కలిపినట్టు అని అధికారులు చెబుతున్నారు.
స్వీట్లు, ఐస్క్రీమ్లో కలర్స్: ఐస్క్రీమ్లో ఆకట్టుకునేందుకు మెంటానిల్ ఎల్లో వంటి నిషేధిత రంగులను కలుపుతున్నారు.
పరీక్ష: స్వీట్లు, ఐస్క్రీమ్ పై గాఢ హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం వేయండి.
ఫలితం: రంగు వెంటనే ముదురు ఎరుపు లేదా మెజెంటాగా మారితే అది కృత్రిమ రంగు అని అర్థం చేసుకోవచ్చని అధికారులు చెబుతున్నారు.
నాణ్యమైనవో, కాదో సరి చూసుకోవాలి : నాణ్యమైన పాలతోనే ఆరోగ్యం. కల్తీ పాలు తాగితే కిడ్నీ. జీర్ణవ్యవస్థలకు సంబంధించిన వ్యాధులు, క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం ఉందని విజయవాడ అసిస్టెంట్ ఫుడ్ కంట్రోలర్ బి.శ్రీనివాస్ తెలిపారు. కొనే పాలు, పాల ఉత్పత్తుల ప్యాకెట్ల పై ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ లోగోతో పాటు లైసెన్స్ నంబర్, తేదీలు సరి చూసుకోవాలని సూచించారు. ఇంట్లోనే సులువైన కొన్ని పరీక్షల ద్వారా పాల కల్తీని గుర్తించవచ్చన్నారు. కల్తీలకు సంబంధించిన సమాచారం, ఫిర్యాదులకు 1100, 18004253857 టోల్ ఫ్రీ నంబర్ల పై సంప్రదించవచ్చుని ఆయన పేర్కొన్నారు. తనిఖీలతో కల్తీల కట్టడికి చర్యలు తీసుకుంటున్నామని వెల్లడించారు.
