ప్రాణాలు తీస్తున్న కల్తీ పాలు - చోద్యం చూస్తున్న యంత్రాంగం
లూజు పాల విక్రయాల్లోనే భారీగా కల్తీ - రాజమహేంద్రవరంలో 16మంది మృతి చెందినా మారని తీరు - ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ నిబంధనలు ఉన్నా అమలు శూన్యం - కనీస పరికరాలు లేని మిల్క్ ఇన్స్పెక్టర్లు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 16, 2026 at 10:42 AM IST
AP Milk Adulteration : రాష్ట్రంలో రోజూ కోటి లీటర్లకు పైగా పాలు ఉత్పత్తి అవుతున్నాయి. కానీ, అందులో సగానికి పైగా పాలకు ఎలాంటి నియంత్రణ లేదు. లూజు పాల పేరుతో జరుగుతున్న వ్యాపారంలో యథేచ్ఛగా కల్తీ జరుగుతోంది. ఫిబ్రవరి నెలలో రాజమహేంద్రవరంలో కల్తీ పాలు తాగి ఏకంగా 16 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ విషాదం కల్తీ పాల తీవ్రతకు సజీవ సాక్ష్యం. సొసైటీల పరిధిలో లేని పాల ఉత్పత్తిదారులు, అమ్మకందారులపై కనీస నిఘా లేదు. అధికారులు కేవలం ప్రకటనలకే పరిమితం అవుతున్నారు. కల్తీని అరికట్టాల్సిన యంత్రాంగం నిద్రపోతోంది.
లూజు పాలలోనే అసలు ప్రమాదం : రాష్ట్రంలో పాల వ్యాపారం రెండు రకాలుగా సాగుతోంది. ఇందులో లూజు పాలను విక్రయించే వారితోనే అసలు ముప్పు పొంచి ఉంది. రాష్ట్రంలో రోజూ సుమారు కోటి లీటర్ల పాలు ఉత్పత్తి అవుతున్నాయి. ఇందులో 30 లక్షల లీటర్ల పాలను డెయిరీలు, సహకార సొసైటీలు సేకరిస్తున్నాయి. వాటిని ప్రాసెస్ చేసి ప్యాకెట్ల రూపంలో అమ్ముతున్నాయి. వీటికి ఒక వ్యవస్థ ఉంది. కానీ, మిగిలిన 60 లక్షల లీటర్ల పాలను రైతులు, వ్యాపారులు నేరుగా వినియోగదారులకు అమ్ముతున్నారు. ఇలా అమ్ముతున్న లూజు పాలలోనే ఎక్కువగా కల్తీ జరుగుతోంది. వీటికి ఎలాంటి క్వాలిటీ చెకింగ్ ఉండటం లేదు.
పాల నాణ్యతను తనిఖీ చేయాల్సిన బాధ్యత ప్రధానంగా భారత ఆహార భద్రత, ప్రమాణాల సంస్థపై ఉంది. కానీ, క్షేత్రస్థాయిలో ఆ సంస్థకు తగిన సిబ్బంది లేరు. స్థానిక సంస్థల్లోని ఆహార భద్రత అధికారులు, పశుసంవర్ధక శాఖ అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేయాలి. కానీ, పశుసంవర్ధక శాఖ అధికారులు కేవలం ఉత్పత్తి వరకే మా బాధ్యత అని చేతులు దులుపుకుంటున్నారు. రాష్ట్ర డెయిరీ డెవలప్మెంట్ సంస్థకు కూడా గ్రామ స్థాయిలో సిబ్బంది లేరు. ఏదైనా ప్రాణనష్టం జరిగినప్పుడు మాత్రమే అధికారులు హడావుడి చేస్తున్నారు. ఆ తర్వాత అంతా మర్చిపోతున్నారు.
ప్రకటనలకే పరిమితం : రాజమహేంద్రవరం ఘటన తర్వాత అధికారులు హడావుడిగా కొన్ని ప్రకటనలు చేశారు. కానీ ఆచరణలో ఒక్క అడుగు కూడా ముందుకు పడలేదు. పాల సహకార సంఘాల్లో సభ్యులు కాని వ్యాపారులంతా తప్పనిసరిగా ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ అనుమతి తీసుకోవాలని మార్చిలో పశుసంవర్ధక శాఖ డైరెక్టర్ ఆదేశించారు. వీరు లైసెన్స్ పొందారా లేదా అని ఇతర శాఖల అధికారులతో కలిసి తనిఖీలు చేయాలని సూచించారు. ఈ ఆదేశాలు ఇచ్చి 3 నెలలు గడుస్తున్నా, క్షేత్రస్థాయిలో ఎలాంటి తనిఖీలు జరగలేదు.
పాల కల్తీని అరికట్టేందుకు ప్రభుత్వం 'ఏపీ రైతుల ప్రయోజనాల పరిరక్షణ, పాల సేకరణ, నాణ్యత ప్రమాణాల అమలు చట్టం - 2023'ను తీసుకొచ్చింది. ఈ చట్టం ప్రకారం వెటర్నరీ అసిస్టెంట్ సర్జన్లను 'మిల్క్ ఇన్స్పెక్టర్లు'గా నియమించారు. వీరు పాల సేకరణ, సరఫరా, నిల్వ కేంద్రాలను తనిఖీ చేయాలి. 'ఎనలైజర్' అనే పరికరం ద్వారా పాల నాణ్యతను పరిశీలించి, కల్తీ లేదని నిర్ధారించుకుని సీల్ వేయాలి. కానీ, ఈ ఇన్స్పెక్టర్లకు ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వం 'ఎనలైజర్లు' ఇవ్వనేలేదు. పరికరాలు లేకుండా వారు నాణ్యతను ఎలా విశ్లేషిస్తారనేది పెద్ద ప్రశ్న.
నత్తనడకన 'శ్వేత విప్లవం 2.0' : పాల వ్యాపారంలో కల్తీని పూర్తిగా నివారించాలనే లక్ష్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం 2024 సెప్టెంబరులో 'శ్వేత విప్లవం 2.0' అనే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. దేశవ్యాప్తంగా 2028-29 నాటికి 50 శాతం పాలను కేవలం సహకార సొసైటీల ద్వారానే సేకరించాలనేది దీని ప్రధాన లక్ష్యం. ఇందుకోసం దేశవ్యాప్తంగా కొత్తగా 75 వేల పాల సహకార సంఘాలను ఏర్పాటు చేయాలని కేంద్రం స్పష్టం చేసింది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో 2026-27 నాటికి 4,200కు పైగా కొత్త సొసైటీలను ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉంది. కానీ, రాష్ట్రంలో ఇప్పటి వరకు కేవలం 1,400 సొసైటీలను మాత్రమే ఏర్పాటు చేయగలిగారు. ఈ పథకం అమలు రాష్ట్రంలో నత్తనడకన సాగుతోంది.
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