ఒక్కొక్కటిగా బయటపడుతున్న ప్రైవేట్​ ట్రావెల్స్ అక్రమాలు - బస్సుల్లో కల్తీ డీజిల్ వినియోగం

ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సుల్లో కల్తీ డీజిల్ వినియోగం - ముంబయి నుంచి మేడ్చల్‌కు డీజిల్‌ అక్రమ రవాణా - కర్నూలు ప్రమాదంతో యంత్రాంగం అప్రమత్తం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 25, 2025 at 4:31 PM IST

2 Min Read
Adulterated Diesel Use by Private Travels Buses : హైదరాబాద్‌ నగరంలో పలు ప్రైవేట్​ బస్సుల నిర్వాహకులు తక్కువ ధరకు వస్తుందని ఆశపడి కల్తీ డీజిల్‌తో బస్సులు నడుపుతున్న విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. హైదరాబాద్‌ శివారు ప్రాంతాల్లో ఇటీవల 2 బస్సులను తనిఖీ చేసినప్పుడు దట్టమైన పొగ రావడం గమనించి ఆరా తీస్తే బండారం బయటపడినట్టు విశ్వసనీయ సమాచారం. హైదరాబాద్‌ నగరానికి చెందిన ఓ వ్యాపారి కనుసన్నల్లో మేడ్చల్‌ కేంద్రంగా దందా సాగుతున్నట్టు సమాచారం.

కల్తీ ఇంధనం వేరే రాష్ట్రాల నుంచి సరఫరా : ముంబయి నుంచి ప్రతి రోజూ వేలాది లీటర్ల కల్తీ ఇంధనం హైదరాబాద్​ నగరానికి తీసుకొచ్చి ట్రావెల్స్‌ గ్యారేజీలకు చేరవేస్తున్నట్టు సమాచారం. మార్కెట్‌ ధరతో పోల్చితే లీటర్‌ కల్తీ డీజిల్‌తో 30 నుంచి 40 % ఆదాయం కలిసి వస్తుండడంతో అధిక శాతం దీనివైపు మొగ్గుచూపుతున్నట్టు ఓ పోలీసు అధికారి తెలిపారు. గతంలో పోలీసులు తనిఖీలకు సిద్ధం అయినట్లు తెలియడంతో సదరు వ్యాపారి ట్యాంకర్లను మాయం చేశాడు. అక్కడి నుంచి వేరే ప్రాంతానికి మకాం మార్చి కల్తీ ఇంధన విక్రయాలు సాగిస్తున్నట్టు తెలిసింది. ఏపీ రాష్ట్రంలోని కర్నూలు వద్ద ప్రైవేట్​ బస్సు ప్రమాదంతో ప్రైవేట్​ ట్రావెల్స్‌ అక్రమాలపై అధికార యంత్రాంగం దృష్టి సారించింది. కల్తీ ఇంధనం, వేరే రాష్ట్రాల నుంచి సరఫరా, ట్రావెల్స్‌ గ్యారేజీల్లో సోదాలు జరిపేందుకు సిద్ధం అయినట్లు తెలిసింది.

బస్సుల్లో పేలుడు పదార్థాలు రవాణా : మొన్న కొంపల్లి సమీపంలో నిన్న అమీర్‌పేట్‌ మార్గంలో ప్రైవేట్​ బస్సులు అగ్ని ప్రమాదాలు చోటు చేసుకున్నాయి. ఎటువంటి అపాయం జరగకపోవడంతో అందరూ ఊపిరిపీల్చుకున్నారు. తాజాగా ఏపీ రాష్ట్రంలోని కర్నూలు వద్ద జరిగిన ఘోర ప్రమాదంలో 19 మంది ప్రయాణికులు మృతి చెందడం కలకలం సృష్టించింది. హైదరాబాద్​ నగరం శివారు ప్రాంతాల్లోని ప్రైవేట్​ ట్రావెల్స్‌ రోజూ 1000 నుంచి 1500 బస్సులు నడుపుతున్నాయి. వేరే రాష్ట్రాల్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన బస్సులను యధేచ్ఛగా ఇక్కడ తిప్పుతున్నారు. దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లే ప్రైవేట్​ బస్సుల్లో డ్రైవర్లు, క్లీనర్లు వంట చేసుకునేందుకు వంట సామాగ్రి, చిన్న గ్యాస్‌స్టవ్‌లు బస్సులోనే ఉంచుతున్నారు. కమీషన్‌కు ఆశపడి పేలుడు పదార్థాలు రవాణా చేస్తున్నట్టు పలుమార్లు రవాణా శాఖ అధికారులు గుర్తించి కేసులు నమోదు చేశారు.

వాహనంపై కేసు నమోదు చేసి స్వాధీనం చేసుకునే ఆలోచన : నిబంధనలు ఉల్లంఘించి హైదరాబాద్ నగరంలోకి వస్తున్న ప్రైవేట్​ బస్సులు వాహనదారులకు వణుకు పుట్టిస్తున్నాయి. అతి వేగం, ఎయిర్‌హారన్ల మోతతో హడలెత్తిస్తున్నాయి. ఈ సంవత్సరంలో 9 నెలల్లో ప్రైవేట్​ బస్సుల దూకుడుతో ఆరు రోడ్డు ప్రమాదాలు జరిగాయి. ఈ రోడ్డు ప్రమాదాల్లో ముగ్గురు మృతి చెందారు. రాత్రి 8 గంటలకే రహదారుల మీదకు రావటంతో ట్రాఫిక్‌ సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి. గతంలో నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన బస్సులను సీజ్‌ చేశారు. ఇప్పుడు అదే మాదిరిగా వాహనంపై కేసు నమోదు చేసి స్వాధీనం చేసుకునే ఆలోచనలో అధికారులు ఉన్నట్లు సమాచారం.

