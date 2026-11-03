'నాకు భయమేస్తోంది - నన్ను ఇంటికి తీసుకెళ్లండి' - తల్లిదండ్రులను వీడలేక అల్లాడుతున్న పసిప్రాణం
Adoptive Parents in Jagtial : తల్లిదండ్రులను చూసి బాలుడు ఏడుస్తున్న ఓ వీడియో ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్గా మారింది. అది చూసిన వారి కళ్లు చెమ్మగిల్లుతున్నాయి.
Published : November 3, 2026 at 8:45 AM IST
ఆ మూడేళ్ల బాలుడికి ఎటువంటి చట్టాలు, నిబంధనలు తెలియవు. తెలిసిందల్లా తనను ప్రేమగా చూసుకునే అమ్మ, గుండెలకు హత్తుకునే నాన్న మాత్రమే. అయినా సరే చట్టం ఇలాంటి చర్యలకు అంగీకరించదంటూ వారికి దూరం చేసి రెండు నెలలుగా శిశు గృహానికే పరిమితం చేయడంతో ఆ పసిగుండె తట్టుకోలేకపోయింది.
ఇంతలో తనను చూసేందుకు అమ్మానాన్నలు రావడంతో ఏడుస్తూ వెళ్లి 'నన్ను ఇంటికి తీసుకెళ్లండి, ఇక్కడ నాకు భయమేస్తోంది' అంటూ వారిని హత్తుకొని వెక్కివెక్కి ఏడుస్తున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. ఆ తల్లిదండ్రులేమో అటు బిడ్డను వదిలి వెళ్లలేక, ఇటు తమతో తీసుకెళ్లలేక తీవ్రంగా బాధపడ్డారు. నెట్టింట వైరల్గా మారిన ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్ల కళ్లు చెమ్మగిల్లుతున్నాయి. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే,
జగిత్యాలకు చెందిన కాసారపు శ్రీనివాస్, సరిత దంపతులకు కొన్నేళ్ల క్రితం వివాహం జరిగింది. అయితే వారికి ఇప్పటి వరకు సంతానం కలగలేదు. దాంతో నిజామాబాద్కు చెందిన 2 నెలల బాలుడిని మూడు సంవత్సరాల క్రితం దత్తత తీసుకున్నారు. అప్పటి నుంచి అతడే ఆ దంపతుల ప్రపంచం అయ్యాడు. అయితే దత్తత ప్రక్రియ చట్టబద్ధంగా జరగలేదన్న అంశాన్ని పరిగణలోకి తీసుకున్న జగిత్యాల చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ అధికారులు 2 నెలల క్రితం బాలుడిని తీసుకెళ్లి కరీంనగర్ శిశు గృహంలో అప్పగించారు.
తల్లిదండ్రులకు అప్పగించాలని హైకోర్టు తీర్పు
అప్పటి వరకు తమ ఒడిలో పెరిగిన ఆ పసి బిడ్డ, ఒక్కసారిగా దూరం కావడంతో ఆ దంపతులు తీవ్రంగా తల్లడిల్లిపోయారు. బిడ్డను తిరిగి తమ వద్దకు చేర్చాలంటూ ఉన్నత న్యాయస్థానం హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. విచారణ చేపట్టిన హైకోర్టు బాలుడిని వారికి అప్పగించాలని అక్టోబర్ 16న తీర్పును కూడా ఇచ్చింది.
అయినప్పటికీ అధికారులు బిడ్డను తమకు అప్పగించకపోవడంతో శ్రీనివాస్ అదే నెల 29న కోర్టు ధిక్కరణ కింద మరో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఇటీవల వారు శిశు గృహానికి వెళ్లినప్పుడు తీసిన ఓ వీడియోను కూడా ఆ పిటిషన్కు జత చేశారు. అందులో తల్లిదండ్రులను చూడగానే ఆ బాలుడు గుక్కపట్టి ఏడుస్తూ తనను ఇంటికి తీసుకెళ్లాలంటూ తండ్రిని బిగ్గరగా హత్తుకున్న దృశ్యాలు మనసులను కలచివేసేలా ఉన్నాయి.
చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ ప్రక్రియలో జాప్యం
సోమవారం జగిత్యాలలో నిర్వహించిన ప్రజావాణికి వచ్చిన ఆ దంపతులు విషయాన్ని కలెక్టర్ సత్యప్రసాద్ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. తమకు దూరంగా ఉంచడంతో బాలుడి ఆరోగ్యం క్షీణిస్తోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కలెక్టర్ స్పందిస్తూ హైకోర్టు ఉత్తర్వులు జారీ చేసినప్పటికీ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ అనుమతి తదితర ప్రక్రియల్లో జాప్యం జరిగినట్లు గుర్తించామన్నారు. శిశు సంక్షేమ కేంద్రంలో ఉన్న బాలుడిని త్వరలోనే దత్తత తీసుకున్న తల్లిదండ్రులకు అప్పగిస్తామని తెలిపారు.
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