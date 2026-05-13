నీట్ ఎఫెక్ట్, పలు ప్రవేశాల ప్రక్రియ మరింత ఆలస్యం - నవంబరు వరకు వేచి చూడాల్సిందేనా!
నీట్ యూజీ-2026 రద్దు చేసిన ఎన్టీఏ - రాష్ట్రంలోని 70 వేల మంది విద్యార్థులపై తీవ్ర ప్రభావం - పరీక్ష రద్దుతో ఈసారి వివిధ ప్రవేశాల కౌన్సెలింగ్లు ఆలస్యం
Published : May 13, 2026 at 10:25 AM IST
Admissions Process Delay Due to NEET Cancellation : దేశవ్యాప్తంగా నీట్ సాఫీగా సాగి ఫలితాలు వెల్లడైన సందర్భాల్లోనే తెలంగాణలో వివిధ ప్రవేశాల కౌన్సెలింగ్లు ఆలస్యమవుతున్నాయి. నీట్ కౌన్సెలింగ్ తర్వాతే పలు ఇతర కోర్సుల ప్రవేశాలు జరపాల్సి వస్తుండటంతో విద్యా సంవత్సరం ఈ ఏడాది గాడి తప్పుతోంది. ఎప్సెట్ ఫలితాలు మే నెలలోనే వెలువడినా ఆయా కోర్సుల్లో చేరడానికి అక్టోబరు వరకు వేచి చూడాల్సి వస్తోంది. కానీ తాజాగా నీట్ రద్దుతో ఈ ఏడాది జరిగే పలు ప్రవేశాల ప్రక్రియ మరింత ఆలస్యమవుతుందన్న ఆందోళన వ్యక్తం అవుతోంది.
నవంబరు వరకు వేచి చూడాల్సిందేనా! : నీట్ రద్దు రాష్ట్రంలోని 70 వేల మందికి పైగా విద్యార్థులపై తీవ్ర ప్రభావం పడనుంది. గత సంవత్సరం ఏడాది మే 4న నీటి పరీక్ష నిర్వహించారు. జూన్ 14న ఫలితాలు వెల్లడయ్యాయి. నీట్లో వచ్చిన ర్యాంకు ఆధారంగా కాళోజీ వర్సిటీకి దరఖాస్తు చేసుకుంటే రాష్ట్ర ర్యాంకు కేటాయిస్తారు. ఆ తర్వాత కౌన్సెలింగ్ ప్రారంభం అవుతుంది. రెండు, మూడు కౌన్సెలింగ్లు పూర్తయిన తర్వాతే ఎప్సెట్ అగ్రికల్చర్ విభాగం ర్యాంకుతో బీఎస్సీ వెటర్నరీ, హార్టికల్చర్, అగ్రికల్చర్ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలు జరుపుతారు. చివర్లో బీఫార్మసీ, ఫార్మా-డి కౌన్సెలింగ్ మొదలవుతుంది.
గత సంవత్సరంలో ఎలాంటి అవకతవకలు లేకుండా సాఫీగా జరిగితేనే ఫార్మా కౌన్సెలింగ్ అక్టోబరు 5న ప్రారంభమైంది. తుది విడత కౌన్సెలింగ్ అక్టోబరు 23వ తేదీకి ముగిసింది. ఈసారి నీట్ రద్ద కారణంగా అది ఇంకా ఆలస్యమవుతుందన్న ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. బీ ఫార్మసీ, ఫార్మా-డిలలో చేరాలనుకునే వారు నవంబరు వరకు ఎదురుచూడాల్సి వస్తుందని అంచనా వేస్తున్నారు.
నీట్తో ముడిపడి ఉన్న పలు ప్రవేశాలు : ఇలా అన్నీ కౌన్సెలింగ్లు ఒక దానిపై ఒకటి ఆధారపడి ఉండటంతో దానికే ముడిపడి ఉన్నాయి. ఇవేవీ ప్రత్యేకంగా నిర్వహించుకోలేని పరిస్థితి ఉంది. ఒక కోర్సులో చేరితే తర్వాత డిమాండ్ ఉన్న కోర్సులో సీటు వస్తే ఆయా కళాశాలలు ఫీజు, సర్టిఫికేట్స్ తిరిగి ఇవ్వడం లేదు. ఒకవేళ అకస్మాత్తుగా కళాశాలల నుంచి వెళ్లిపోవాలంటే అప్పటికే చెల్లించిన ఫీజును వదలుకోవాల్సి వస్తుంది. దీంతో విద్యాశాఖ అధికారులు కూడా ఒక కౌన్సెలింగ్ పూర్తయిన తర్వాత మరొకటి నిర్వహిస్తూ వస్తున్నారు.
ఈ పరిస్థితులు చూస్తుంటే ఇక ఫలితాలకు గతంలో మాదిరిగా 40 రోజులు తీసుకుంటే మాత్రం రాష్ట్రంలోని కౌన్సెలింగ్లు మరింత ఆలస్యమవుతాయని భావిస్తున్నారు. ఈ ఏడాది ప్రభుత్వ స్థాయిలో చర్చించి కౌన్సెలింగ్లు ఆలస్యం కాకుండా ఇంతక ముందులా కాకుండా ఇప్పుడు ఇంకాస్త భిన్నంగా జరపాలని, ఒకవేళ విద్యార్థులకు ఇతర డిమాండ్ కోర్సుల్లో సీటు వస్తే చెల్లించిన ఫీజు తిరిగి ఇచ్చేలా ఆదేశాలు ఇవ్వాలన్న అభిప్రాయం నిపుణుల నుంచి వ్యక్తమవుతోంది.
విద్యార్థులపై తీవ్ర ప్రభావం : నీట్ యూజీ-2026 రద్దు కావడంతో రాష్ట్రంలోని 70 వేల మంందికిపైగా విద్యార్థులపై తీవ్ర ప్రభావం పడనుంది. తెలంగాణలో 73,024 మంది అభ్యర్థులు ఈ పరీక్ష కోసం నమోదు చేసుకున్నారు. దానిలో 71,304 మంది 97.64 శాతం మంది విద్యార్థులు రాశారు. ఈ ఏడాది కష్టానికి ఎట్టకేలకి ఈసారి ప్రశ్నపత్రం కాస్త సులువుగా వచ్చిందని విద్యార్థులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఇంతలోనే నీట్ పరీక్ష రద్దు చేస్తున్నట్లు నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ ప్రకటన చేయడం విద్యార్థులకు పిడుగుపాటులా మారింది.
చర్యలు తీసుకుంటున్నా? - ఎందుకు ఇలా? : నీట్ పరీక్షను అత్యంత పకడ్బందీగా నిర్వహించాలని ఎన్టీఏ విద్యార్థులకు అనేక ఆంక్షలు విధిస్తోంది. ధరించే దుస్తుల నుంచి బూట్లు, పరికరాలు, సమయంపై ఇలా అనేక వాటిపై నిబంధనలు పెడుతున్నారు. వైద్యవృత్తిలోకి వెళ్లాలనే లక్ష్యంతో సంవత్సరంపాటు రాత్రి పగలు తేడా లేకుండా శ్రమించి పరీక్షకు సన్నద్ధం అవుతున్నారు. ఈ ఏడాది కూడా ప్రవేశ పరీక్ష జరిగిన రోజు మండుటెండల్లో విద్యార్థులు ఇబ్బందులు పడ్డారు.
