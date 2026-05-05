మే 8 నుంచి ఇంటర్ ప్రవేశాలు - అడ్మిషన్ పొందాలంటే ఈ డాక్యుమెంట్స్ తప్పనిసరి
రాష్ట్రంలోని జూనియర్ కళాశాలల్లో ఈ నెల 8 నుంచి ప్రవేశాలు - షెడ్యూల్ జారీ చేసిన ఇంటర్ బోర్డు కార్యదర్శి అభిలాష అభినవ్ - జూన్ 1 నుంచి తరగతులు ప్రారంభం
Published : May 5, 2026 at 1:58 PM IST
Admissions Starts for the Intermediate First Year : రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రభుత్వ, ఎయిడెడ్, ప్రైవేటు జూనియర్ కళాశాలల్లో మే 8వ తేదీ నుంచి వచ్చే విద్యా సంవత్సరానికి (2026-27) ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ప్రవేశాలు మొదలు కానున్నాయి. ఈ మేరకు ఇంటర్ బోర్డు కార్యదర్శి అభిలాష అభినవ్ సోమవారం షెడ్యూల్ జారీ చేశారు. విద్యార్థుల ప్రవేశాల కోసం ఈ నెల 31 వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని తెలిపారు. జూన్ 1 నుంచి తరగతులు ప్రారంభమవుతాయని, తొలి విడత ప్రవేశాలు జూన్ 30కి ముగుస్తాయని పేర్కొన్నారు.
కళాశాలలో ప్రవేశాలు పొందాలంటే విద్యార్థులు తప్పనిసరిగా ఆధార్కార్డు సమర్పించాలన్నారు. అలాగే జాయినింగ్ సమయంలో ఆయా యాజమాన్యాలు కళాశాలల ప్రవేశ ద్వారం వద్ద మొత్తం ఎన్ని సెక్షన్లు, ఎన్ని సీట్లు ఉన్నాయి, ఎన్ని భర్తీ అయ్యాయి, ఎన్ని ఖాళీగా ఉన్నాయో కనపడేలా బోర్డుపై ప్రదర్శించాలని తెలిపారు. ఈ సమయంలో మత్తు పదార్థాలు వినియోగించబోమని, విక్రయించబోమని విద్యార్థులతో పాటు వారి తల్లిదండ్రుల నుంచి యాంటీ డ్రగ్ అఫిడవిట్ తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలని నిబంధనల్లో స్పష్టం చేశారు.
ప్రవేశాల పొందేందుకు కావాల్సిన పత్రాలు :
- పదో తరగతి మెమో
- ట్రాన్స్ఫర్ సర్టిఫికెట్ (టీసీ)
- ఆధార్ కార్డు
- బోనఫైడ్ లేదా స్టడీ సర్టిఫికెట్లు
- కుల ధ్రువీకరణ పత్రం
- ఆదాయ ధ్రువీకరణ పత్రం
- పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫొటోలు
- రేషన్ కార్డు
- బ్యాంక్ పాస్బుక్
కోర్సు ఎంపిక ఇలా :
- ఫ్యూచర్లో బీఈ/ బీటెక్, బీఆర్క్ కోర్సులు చదవాలని అనుకునే వారికి ఇంటర్లో ఎంపీసీ తీసుకోవడం తప్పనిసరి.
- ఇక మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్ రెండు సబ్జెక్టులపైనా ఆసక్తి, ఎంతో కొంత ప్రావీణ్యం ఉన్నవారు ఇంటర్ ఎంపీసీ గ్రూప్ ఎంచుకోవచ్చు.
- మీకు మొక్కలు, జంతువులు, వైద్య రంగంపై ఆసక్తి ఉంటే బైపీసీ తీసుకోవాలి.
- అంకెలు, వర్తక రంగం, మదింపు తదితర అంశాలు ఇష్టమైతే అకౌంట్స్ ఎంచుకోవచ్చు.
- చరిత్ర, సమకాలీన సంఘటనల గురించి తెలుసుకోవాలనుకున్న వారు ఆర్ట్స్ కోర్సులు తీసుకోవడం మంచిది.
ఎంపీసీ చేస్తే అవకాశాలు : రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు ఎంపీసీ గ్రూపునే ఎంచుకుంటున్నారు. ఒకవేళ పైలట్ అవ్వాలన్నా ఇంటర్లో మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్ చదవాలి. ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ దిశగా అడుగులేయడానికి మ్యాథ్స్ తప్పనిసరి ఉండాల్సిందే. ఆర్మీ, నేవీల్లో 10+2 టెక్ ఎంట్రీతో ఫ్రీగా బీటెక్ చదువుకుని లెఫ్టినెంట్ హోదాతో ఉద్యోగాన్ని చేయవచ్చు. ఇంటర్లో మ్యాథ్స్పై ఆసక్తి తగ్గితే బీఏ, బీకాం, బీబీఏ, బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్, సీఏ, సీఎస్, సీఎంఏ మొదలైన వాటిలోనూ చేరవచ్చు.
బైపీసీ : వైద్య వృతి, అనుబంధ విభాగాల్లో సేవలు అందించడానికి ఇంటర్ బోటనీ, జువాలజీ, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ తప్పనిసరి. ఫ్యూచర్లో వ్యవసాయ కోర్సులు బీఎస్సీ నర్సింగ్, పారామెడికల్ కోర్సుల్లో చేరడానికి కూడా బైపీసీ గ్రూపుతో ఇంటర్ పూర్తి చేయాలి. ఫిషరీ సైన్స్, ఆక్వా, మైక్రో బయాలజీ మొదలైన కోర్సులకు బైపీసీ అనివార్యం. వీరు ఫిజిక్స్ మినహాయించి ఇంటర్ చదివిన సబ్జెక్టులతోనే బీఎస్సీలో లేదా మైక్రో బయాలజీ, బయోటెక్నాలజీ, కెమిస్ట్రీ, ఫారెస్ట్రీ, జెనెటిక్స్, ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ తదితర కొత్త సబ్జెక్టులు ఎంచుకోవచ్చు.
ఎంఈసీ : గణాంకం, వర్తక, వాణిజ్య రంగాల్లో రాణించాలంటే ఎంఈసీ మేటి కోర్సు. భవిష్యత్తులో మేనేజ్మెంట్ కోర్సులు చదవాలనుకునే వాళ్లు ఎంఈసీ దిశగా అడుగులేయవచ్చు.
సీఈసీ : ఎకనామిక్స్, కామర్స్ టచ్ ఉండే కోర్సు చదివిన వాళ్లు అకౌంటింగ్ రంగంలో రాణించవచ్చు. వీరు భవిష్యత్తులో సీఏ, సీఎంఏ, బీబీఏ, ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎంబీఏ కోర్సుల్లో చేరి ప్రయోజనం పొందవచ్చు.
హెచ్ఈసీ (హిస్టరీ, ఎకనామిక్స్, సివిక్స్ ) : గ్రూప్స్, సివిల్స్ లాంటి పోటీ పరీక్షలు రాయడానికి హిస్టర్, ఎకనామిక్స్, సివిక్స్ సబ్జెక్టుల కాంబినేషన్ పని చేస్తుంది. వీరు ఇంటర్ తర్వాత బీఏలో హిస్టరీ, ఎకనామిక్స్, పొలిటికల్ సైన్స్, సోషల్ వర్క్, సోషియాలజీ, సైకాలజీ, జాగ్రఫీ, విదేశీ భాషలు ఇలా నచ్చిన సబ్జెక్టులు ఎంచుకోవచ్చు.
పది తర్వాత పదింతల ఉద్యోగావకాశాలు - వేసవిలో ఎన్నో కోర్సులకు ప్రవేశ పరీక్షలు
పదో తరగతి తర్వాత ఏ కోర్సు చేయాలి? - ఉత్తమ విద్యనందించే ప్రభుత్వ కళాశాలలు ఏవి?