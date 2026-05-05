మే 8 నుంచి ఇంటర్ ప్రవేశాలు - అడ్మిషన్​ పొందాలంటే ఈ డాక్యుమెంట్స్​ తప్పనిసరి

రాష్ట్రంలోని జూనియర్​ కళాశాలల్లో ఈ నెల 8 నుంచి ప్రవేశాలు - షెడ్యూల్​ జారీ చేసిన ఇంటర్​ బోర్డు కార్యదర్శి అభిలాష అభినవ్​ - జూన్​ 1 నుంచి తరగతులు ప్రారంభం

Admissions Starts for the Intermediate First Year
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 5, 2026 at 1:58 PM IST

Admissions Starts for the Intermediate First Year : రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రభుత్వ, ఎయిడెడ్​, ప్రైవేటు జూనియర్​ కళాశాలల్లో మే 8వ తేదీ నుంచి వచ్చే విద్యా సంవత్సరానికి (2026-27) ఇంటర్​ ఫస్ట్​ ఇయర్​ ప్రవేశాలు మొదలు కానున్నాయి. ఈ మేరకు ఇంటర్ ​బోర్డు కార్యదర్శి అభిలాష అభినవ్​ సోమవారం షెడ్యూల్​ జారీ చేశారు. విద్యార్థుల ప్రవేశాల కోసం ఈ నెల 31 వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని తెలిపారు. జూన్​ 1 నుంచి తరగతులు ప్రారంభమవుతాయని, తొలి విడత ప్రవేశాలు జూన్​ 30కి ముగుస్తాయని పేర్కొన్నారు.

కళాశాలలో ప్రవేశాలు పొందాలంటే విద్యార్థులు తప్పనిసరిగా ఆధార్​కార్డు సమర్పించాలన్నారు. అలాగే జాయినింగ్​ సమయంలో ఆయా యాజమాన్యాలు కళాశాలల ప్రవేశ ద్వారం వద్ద మొత్తం ఎన్ని సెక్షన్లు, ఎన్ని సీట్లు ఉన్నాయి, ఎన్ని భర్తీ అయ్యాయి, ఎన్ని ఖాళీగా ఉన్నాయో కనపడేలా బోర్డుపై ప్రదర్శించాలని తెలిపారు. ఈ సమయంలో మత్తు పదార్థాలు వినియోగించబోమని, విక్రయించబోమని విద్యార్థులతో పాటు వారి తల్లిదండ్రుల నుంచి యాంటీ డ్రగ్​ అఫిడవిట్​ తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలని నిబంధనల్లో స్పష్టం చేశారు.

ప్రవేశాల పొందేందుకు కావాల్సిన పత్రాలు :

  • పదో తరగతి మెమో
  • ట్రాన్స్​ఫర్​ సర్టిఫికెట్​ (టీసీ)
  • ఆధార్​ కార్డు
  • బోనఫైడ్​ లేదా స్టడీ సర్టిఫికెట్లు
  • కుల ధ్రువీకరణ పత్రం
  • ఆదాయ ధ్రువీకరణ పత్రం
  • పాస్​పోర్ట్​ సైజ్​ ఫొటోలు
  • రేషన్​ కార్డు
  • బ్యాంక్​ పాస్​బుక్​

కోర్సు ఎంపిక ఇలా :

  • ఫ్యూచర్​లో బీఈ/ బీటెక్​, బీఆర్క్​ కోర్సులు చదవాలని అనుకునే వారికి ఇంటర్​లో ఎంపీసీ తీసుకోవడం తప్పనిసరి.
  • ఇక మ్యాథ్స్​, ఫిజిక్స్​ రెండు సబ్జెక్టులపైనా ఆసక్తి, ఎంతో కొంత ప్రావీణ్యం ఉన్నవారు ఇంటర్​ ఎంపీసీ గ్రూప్​ ఎంచుకోవచ్చు.
  • మీకు మొక్కలు, జంతువులు, వైద్య రంగంపై ఆసక్తి ఉంటే బైపీసీ తీసుకోవాలి.
  • అంకెలు, వర్తక రంగం, మదింపు తదితర అంశాలు ఇష్టమైతే అకౌంట్స్​ ఎంచుకోవచ్చు.
  • చరిత్ర, సమకాలీన సంఘటనల గురించి తెలుసుకోవాలనుకున్న వారు ఆర్ట్స్​ కోర్సులు తీసుకోవడం మంచిది.

ఎంపీసీ చేస్తే అవకాశాలు : రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు ఎంపీసీ గ్రూపునే ఎంచుకుంటున్నారు. ఒకవేళ పైలట్​ అవ్వాలన్నా ఇంటర్​లో మ్యాథ్స్​, ఫిజిక్స్​ చదవాలి. ఫ్యాషన్​ టెక్నాలజీ దిశగా అడుగులేయడానికి మ్యాథ్స్​ తప్పనిసరి ఉండాల్సిందే. ఆర్మీ, నేవీల్లో 10+2 టెక్​ ఎంట్రీతో ఫ్రీగా బీటెక్​ చదువుకుని లెఫ్టినెంట్​ హోదాతో ఉద్యోగాన్ని చేయవచ్చు. ఇంటర్​లో మ్యాథ్స్​పై ఆసక్తి తగ్గితే బీఏ, బీకాం, బీబీఏ, బీఎస్సీ హోటల్​ మేనేజ్​మెంట్​, సీఏ, సీఎస్, సీఎంఏ మొదలైన వాటిలోనూ చేరవచ్చు.

బైపీసీ : వైద్య వృతి, అనుబంధ విభాగాల్లో సేవలు అందించడానికి ఇంటర్​ బోటనీ, జువాలజీ, ఫిజిక్స్​, కెమిస్ట్రీ తప్పనిసరి. ఫ్యూచర్​లో వ్యవసాయ కోర్సులు బీఎస్సీ నర్సింగ్​, పారామెడికల్​ కోర్సుల్లో చేరడానికి కూడా బైపీసీ గ్రూపుతో ఇంటర్​ పూర్తి చేయాలి. ఫిషరీ సైన్స్​, ఆక్వా, మైక్రో బయాలజీ మొదలైన కోర్సులకు బైపీసీ అనివార్యం. వీరు ఫిజిక్స్​ మినహాయించి ఇంటర్​ చదివిన సబ్జెక్టులతోనే బీఎస్సీలో లేదా మైక్రో బయాలజీ, బయోటెక్నాలజీ, కెమిస్ట్రీ, ఫారెస్ట్రీ, జెనెటిక్స్​, ఫోరెన్సిక్​ సైన్స్​ తదితర కొత్త సబ్జెక్టులు ఎంచుకోవచ్చు.

ఎంఈసీ : గణాంకం, వర్తక, వాణిజ్య రంగాల్లో రాణించాలంటే ఎంఈసీ మేటి కోర్సు. భవిష్యత్తులో మేనేజ్​మెంట్​ కోర్సులు చదవాలనుకునే వాళ్లు ఎంఈసీ దిశగా అడుగులేయవచ్చు.

సీఈసీ : ఎకనామిక్స్​, కామర్స్​ టచ్​ ఉండే కోర్సు చదివిన వాళ్లు అకౌంటింగ్​ రంగంలో రాణించవచ్చు. వీరు భవిష్యత్తులో సీఏ, సీఎంఏ, బీబీఏ, ఇంటిగ్రేటెడ్​ ఎంబీఏ కోర్సుల్లో చేరి ప్రయోజనం పొందవచ్చు.

హెచ్​ఈసీ (హిస్టరీ, ఎకనామిక్స్​, సివిక్స్​ ) : గ్రూప్స్​, సివిల్స్​ లాంటి పోటీ పరీక్షలు రాయడానికి హిస్టర్​, ఎకనామిక్స్​, సివిక్స్​ సబ్జెక్టుల కాంబినేషన్​ పని చేస్తుంది. వీరు ఇంటర్​ తర్వాత బీఏలో హిస్టరీ, ఎకనామిక్స్​, పొలిటికల్​ సైన్స్​, సోషల్​ వర్క్​, సోషియాలజీ, సైకాలజీ, జాగ్రఫీ, విదేశీ భాషలు ఇలా నచ్చిన సబ్జెక్టులు ఎంచుకోవచ్చు.

