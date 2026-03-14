వరకట్నం ఇవ్వొద్దు, తీసుకోవద్దు - కోలం ఆదివాసి తెగ వినూత్న తీర్మానం

సమాజంలో ఆర్థిక ఆడంబరాల వేడుకగా పెళ్లిళ్లు - గొప్పలకు పోయి అప్పుల పాలవుతున్న కుటుంబాలు - ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి బీజం వేసిన ఆదివాసి తెగ - వరకట్నం నిషేధిస్తూ తీర్మానం చేసిన ఆదివాసి తెగ

Dowry Free Region In Adilabad Dist
Dowry Free Region In Adilabad Dist (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 14, 2026 at 8:42 AM IST

Dowry Free Region In Adilabad Dist : పెళ్లంటే నూరేళ్ల పంట. ఐతే ప్రస్తుతం డీజే చప్పుళ్లు, రెడీమేడ్‌ పందిళ్లు, వరకట్నం దగ్గర తగ్గేదేలే అంటున్నారు. పట్టువిడుపులకు పోతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాలోని ఆదిమ కొలాం గిరిజన తెగ అప్రమత్తమైంది. వరకట్నం తీసుకోవద్దు వధువు కుటుంబంపై ఆర్థిక భారం వేయొద్దంటూ ప్రత్యేక తీర్మానం చేసింది.

వధువు కుటుంబాలపై ఆర్థిక భారం పడకుండా : పెళ్లంటే ఆర్థిక ఆడంబరాల వేడుకగా మారిపోతోంది. పేదలు, సామాన్య కుటుంబాలక ఓ పరీక్షగా తయారవుతోంది. ఆడపిల్లల తల్లితండ్రులను ఆర్థికంగా కుంగుబాటుకు గురిచేస్తోంది. కుటుంబ పెద్దలకు పెళ్లికి ముందున్న సంతోషం పెళ్లి తర్వాత లేకుండా పోతోంది. ఒక్కోసారి అప్పులు అనర్థాలకు దారితీస్తున్నాయి. ఇలాంటి విపత్కర పరిస్థితుల ప్రభావం కుటుంబాలపై పడకూడదనే ఆలోచనతో ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాలోని ఆదిమ కొలాం తెగ కొత్త కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. వరకట్నం తీసుకోవద్దు వధువు కుటులుంబాలపై ఆర్థికభారం పడనీయవద్దు అంటూ తొమ్మిది అంశాలతో తీర్మానం చేసింది.

బహుమతిగా డబ్బులే ఇవ్వాలి : వరకట్నాలకు తావీయకుండా కట్టుబాట్లతో కూడిన పెళ్లి పేరంటాల నిర్వహణను ఎలా నిర్వహించాలనే దానిపై ఆదిమ కొలాం తెగ పెద్దలు ఆదిలాబాద్‌ జిల్లా సాత్నాల మండలం టెంర్రీగూడలో సమావేశమయ్యారు. పెళ్లీ, నిశ్ఛితార్థం అంటూ ఆడంబరాలకు వెళ్లి అనవసర ఖర్చులు చేయకుండా కొంతమంది సమక్షంలో పూర్తి చేయాలని నిర్ణయించారు. పెళ్లికి ఖరీదైన రెడీమెడ్‌ మండపాన్ని ఏర్పాటు చేయకుండా పచ్చనిపందిరి వేసి సంప్రదాయరీతిలో చేసుకోవాలని తీర్మానించారు. బంధువులు వధూవరులకు బహుమతిగా డబ్బులే ఇవ్వాలని సూచించారు. ఈ తీర్మానానికి జైనథ్‌, సాత్నాల, బేల, ఆదిలాబాద్‌ గ్రామీణ మండలాలకు చెందిన కొలాం తెగ పెద్దలు అంగీకరించారు. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాతోపాటు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కొలాం తెగలో అమలు చేయాలనే సమాలోచన చేశారు.

వరకట్నానికి వ్యతిరేకంగా తీర్మానం
