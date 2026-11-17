YUVA : పల్లె యువతికి అరుదైన అవార్డు - మిస్ ఇండియా వేదికకు ఆహ్వానం
Adilabad Girl Preethi Munde : ఓ మారు పల్లె నుంచి వచ్చిన యువతి మిస్ ఇండియా ఎర్త్ వాటర్-2026 కిరీటాన్ని కైవసం చేసుకుంది. భవిష్యత్తు కోసం ఎలాంటి లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకుందో స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
Published : November 17, 2026 at 6:32 PM IST
కేవలం లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకుంటే సరిపోదు. దానికి తగ్గట్టు కృషి చేస్తేనే విజయం సొంతమవుతుంది. ఓ మారు పల్లె నుంచి వచ్చిన ఆ యువతి అలాంటి కృషితోనే మిస్ ఇండియా ఎర్త్ వాటర్-2026కిరీటాన్ని కైవసం చేసుకుంది. నీటి ప్రాధాన్యత- సంరక్షణకు కృషిచేస్తే ఇచ్చే అవార్డును సాధించింది ఆదిలాబాద్కు చెందిన ప్రీతి ముండే. మరి దీని కోసం ఆమె ఎలా కష్టపడింది, చేసిన కృషి ఎలాంటిది? భవిష్యత్తు కోసం ఎలాంటి లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకుంది.
అసలు నీ లక్ష్యం ఏంటి? దేనికి ఎంపికైయ్యారు?
అంతర్జాతీయ వేదికపై భారతదేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించి, కిరీటాన్ని గెలుచుకోవడమే నా లక్ష్యం. దానికోసం నా వద్ద సమయం ఉంది. కానీ ఆర్థికంగా మీ అందరి సపోర్టు, గైడెన్స్ నాకు కావాలి. ఒక ఊరు అమ్మాయిగా ఆదిలాబాద్కి, తెలంగాణకు కిరీటాన్ని దక్కించుకునేందుకు నాకు ఆ సామర్థ్యం ఉంది. ఏదో ఒకరోజు తప్పకుండా మన దేశానికి కూడా కిరీటాన్ని దక్కించుకుని వస్తానని నమ్మకం ఉంది.
ఎర్త్ వాటర్ అనే దానిలో అసలైన ఉద్దేశం ఏమిటి?
ఇది ఒక ఎలిమెంటరీ టైటిల్ అనేమాట. నీరు, ఆకాశం, గాలి, అగ్ని, భూమి అనే ఐదు పంచభూతాలు ఇవి. అందులో ఐదు మంది క్వీన్స్ ఎంపికయ్యారు. అందులో నేను ఎర్త్కి సెలక్ట్ అయ్యాను. నేను మియాపూర్ లేక్ శుభ్రం చేయడానికి, అలాగే ప్రగతినగర్ లేక్ క్లినింగ్లో భాగంగా చొరవ తీసుకున్నాను. వ్యర్థ పదార్థాల నిర్వహణకు సంబంధించి భారతదేశంలో చాలా పెద్ద సమస్య ఉంది. ఉదాహరణకు ఒక పార్శల్ తినేసి అక్కడ పడేస్తాం. కానీ దానిలో ఉండే ఆహార వ్యర్థాలను జంతువులు తినటం వల్ల అవీ మరణిస్తున్నాయి. ఆ దృష్టితో 'కైండ్ హార్స్' అనే సంస్థను ప్రారంభించాను. ఇప్పుడు భూమిపై ఒక శాతం తాగు నీరు మాత్రమే మిగిలింది. అది తగ్గిపోతే మంచినీరు తాగడానికి దొరకదు. ఇది మన బాధ్యత. మిస్ ఇండియాగా ఒక స్టెప్ తీసుకుంటే పెద్ద స్థాయిలో ప్రభావితం చేస్తుందని నాకు నమ్మకం ఉంది. వ్యర్థాల విభజన, నిర్వహణపై పని చేయడమే నా లక్ష్యం.
ఈ సంతోషాన్ని ఎన్నిరోజులు కొనసాగిస్తారు. తర్వాత మీ లక్ష్యం ఏంటి?
తర్వాత నేను ఇంటర్నేషనల్ వెళ్లడమే నా లక్ష్యం. ఇంటర్నేషనల్ టైటిల్ కోసం నేను ప్రయత్నిస్తున్నాను. వచ్చినా క్రౌన్ని, టైటిల్ని తప్పకుండా న్యాయం చేస్తాను. ఇప్పుడు నేను మందడుగు వేయాలంటే ఇంటర్నేషనల్ వెళ్లడానికి ఆర్ధిక సాయం కావాలి. పెద్ద కోచింగ్ తీసుకుంటేనే వెళ్లగలుగుతాను. నా పరిమితులు, సామర్థ్యాలన్నీ నాకు తెలుసు. కోచింగ్ కోసం దిల్లీ, ముంబయికి వెళ్లి ట్రైనింగ్ తీసుకుని ఇంటర్నేషనల్కి వెళ్లడమే నా తర్వాత లక్ష్యం.
భవిష్యత్తులో ఇంటర్నేషనల్ స్థాయికి చేరుకునేందుకు ప్రభుత్వం, స్వచ్ఛంద సంస్థలు ఆర్థిక సాయం చేసే అవకాశం ఉందా?
ఈ టైటిల్ వచ్చాక నాకు ఆర్థికంగా సాయం కావాలి. నేను కోచింగ్కి వెళ్లాలి. ఇండియాకు ప్రాతినిధ్యం చేస్తాను. ఆ స్థాయికి చేరాలంటే లక్షల్లో ఆర్థిక సాయం కావాలి. నాకు సాయం చేసేవారు ముందుకు వస్తే కచ్చితంగా వారి సాయం తీసుకుంటాను.
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