YUVA : శెభాష్ హర్షవర్ధన్ - 'జూడో'తో పల్లె నుంచి అంతర్జాతీయ స్థాయికి
Telangana Judo Player Harshavardhan : తెలంగాణ నుంచి ఎంపికైన హర్షవర్ధన్ తొలి క్రీడాకారుడిగా రికార్డు సృష్టించాడు. రాష్ట్రస్థాయిలో4 గోల్డ్, 2 సిల్వర్, 4కాంస్య పతకాలు సొంతం చేసుకున్నాడు.
Published : October 8, 2026 at 2:19 PM IST
Telangana Judo Player Harshavardhan : ఓ సాధారణ పల్లెకు చెందిన కుర్రాడు. సన్నటి శరీరం. చూస్తే జూడో క్రీడాకారుడంటే నమ్మడం కష్టమే! కానీ పట్టుదల ఉంటే శరీర ఆకృతితో పనిలేదని నిరూపించాడు ఈ యువకుడు. జిల్లా స్థాయి నుంచి రాష్ట్ర స్థాయికి, అక్కడి నుంచి జాతీయ స్థాయికి దూసుకెళ్లి ఇప్పుడు ఏకంగా అంతర్జాతీయ జూడో పోటీలకు తెలంగాణ తరఫున ఎంపికయ్యాడు. ఇక్కడి నుంచి అంతర్జాతీయ జూడో పోటీలకు ఎంపికైన తొలి క్రీడాకారుడిగా చరిత్ర సృష్టించిన ఈ యువ సంచలనం మొట్టం హర్షవర్ధన్ సాగించిన స్ఫూర్తిదాయక ప్రయాణం ఈ కథనంలో చూద్దాం.
నిరంతర సాధన, కోచ్ రాజు శిక్షణ, అతడి సత్తాకు పదును పెట్టాయి. జాతీయ స్థాయిలో బంగారు పతకం సాధించి, తెలంగాణ నుంచి అంతర్జాతీయ జూడో పోటీలకు ఎంపికైన తొలి క్రీడాకారుడిగా గుర్తింపు పొందేలా చేశాయి. ఆ యువకుడే మొట్టం హర్షవర్ధన్. డిసెంబర్ 3 నుంచి 8 వరకు బ్రెజిల్లో జరగనున్న పోటీల్లో 66 కిలోల విభాగంలో హర్షవర్ధన్ బరిలోకి దిగనున్నాడు.
రాష్ట్రస్థాయిలో జూడో పోటీల్లో ప్రత్యేక గుర్తింపు
హర్షవర్ధన్ స్వస్థలం పెద్దపల్లి జిల్లా. ఎనిమిదేళ్ల క్రితం నాలుగో తరగతిలో ఆదిలాబాద్ ప్రభుత్వ క్రీడా పాఠశాలలో చేరిన అతడు చదువుకుంటూనే జూడోలో శిక్షణ పొందాడు. కోచ్ నందనూరి రాజు పర్యవేక్షణలో రాటుదేలి జిల్లా, రాష్ట్ర స్థాయిలో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. రాష్ట్ర స్థాయిలో 4 బంగారు, రెండు రజత, 4 కాంస్య పతకాలు సాధించి పోటీల్లో పాల్గొంటే పతకం ఖాయమనే స్థాయికి ఎదిగాడు. చిన్న వయసులోనే ఇంతటి ప్రతిభ కనబరచడం అతడి పట్టుదలకు నిదర్శనంగా నిలిచింది. హర్షవర్ధన్ రెండేళ్ల క్రితం పదో తరగతి పూర్తి చేశాడు.
కోచ్ రాజు పర్యవేక్షణలో శిక్షణ
సాధారణ మధ్య తరగతి కుటుంబం నుంచి వచ్చిన హర్షవర్ధన్కు ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నా, జూడోపై ఉన్న ఆసక్తిని తల్లిదండ్రులు కాదనలేదు. శిక్షణకు ప్రోత్సాహం అందించారు. కుమారుడి భవిష్యత్తుపై ఒకప్పుడు ఆందోళన చెందిన తల్లిదండ్రులు, ఇప్పుడు అతడు రాష్ట్రంలో ప్రముఖ జూడో క్రీడాకారుడిగా ఎదగడంతో గర్వపడుతున్నారు. కోచ్ రాజు పర్యవేక్షణలోనే మరింత శిక్షణ పొందాలనే ఉద్దేశంతో ఇంటర్మీడియట్ చదువును కూడా ఆదిలాబాద్లోనే కొనసాగిస్తున్నాడు హర్షవర్ధన్.
66 కిలోల విభాగంలో అగ్రస్థానంలో నిలిచిన హర్షవర్ధన్
ఈ ఏడాది చంఢీగఢ్లో జరిగిన 60 కిలోల నేషనల్ క్యాడెట్ విభాగంలో హర్షవర్ధన్ బంగారు పతకం సాధించాడు. ఆ విజయంతో తెలంగాణ జూడో క్రీడాకారుడిగా అంతర్జాతీయ పోటీలకు ఎంపికయ్యాడు. జోర్డాన్లో జరిగిన ఏషియన్ ఇంటర్నేషనల్ జూడో ఛాంపియన్షిప్లో ఫైనల్స్కు చేరుకోలేకపోయినా, అంతర్జాతీయ అనుభవాన్ని సంపాదించాడు. తాజాగా రాయ్పూర్లో 66 కిలోల విభాగంలో అగ్రస్థానంలో నిలిచి బ్రెజిల్ పోటీలకు తన బెర్త్ ఖరారు చేసుకున్నాడు.
చిన్నప్పుడు జూడో అంటే ఏంటో కూడా నాకు తెలియదు. కోచ్ రాజు సర్ నన్ను జూడోలోకి సెలక్ట్ చేశాడు. బేసిక్స్ అన్నీ నేర్పించి నన్ను అథ్లెట్గా మార్చాడు. దానివల్ల అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పాల్గొన్నాను. మొదట్లో మా నాన్న స్పోర్ట్స్ స్కూల్కు వెళ్లమని ప్రోత్సహించేవారు. నాకు అన్ని విషయాల్లోనూ సాయం చేసేవారు. ఎప్పుడూ వెనకడుగు వేయకూడదని చెప్పేవారు. అంతర్జాతీయ పోటీలకు సెలక్ట్ అయినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది.'' - హర్షవర్ధన్, అంతర్జాతీయ పోటీలకు ఎంపికైన జూడో క్రీడాకారుడు
మరోసారి బ్రెజిల్ వేదికపై
పల్లె నుంచి అంతర్జాతీయ వేదిక వరకు సాగిన ఈ ప్రయాణంలో హర్షవర్ధన్ కుటుంబం, ప్రభుత్వ క్రీడా పాఠశాల, కోచ్ రాజు పాత్ర ఎంతో కీలకం. తనకు అందిన ప్రతి అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటూ కష్టాన్ని సాధనగా మార్చుకుని ఈ స్థాయికి చేరుకున్నాడు హర్షవర్ధన్. ఇప్పుడు బ్రెజిల్ వేదికపై మరోసారి తన సత్తా చాటేందుకు హర్షవర్ధన్ సిద్ధమవుతున్నాడు. గెలుపు కోసం బలం ఒక్కటే కాదు, పట్టుదల ఉంటే ఏ లక్ష్యాన్నైనా చేరుకోవచ్చని నిరూపించిన హర్షవర్ధన్ ప్రయాణం ఎంతో మంది యువ క్రీడాకారులకు స్ఫూర్తి.
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