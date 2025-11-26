బంగారంతో పోల్చిన కర్ర మామయైపోయింది - ఇంట్లోకి విదేశీ కర్ర వచ్చేసింది
తెలంగాణలో తగ్గిపోయిన టేకు లభ్యత - విదేశీ కలప కొనుగోలు చేస్తున్న ఇక్కడ ప్రాంత వాసులు - విదేశీ కలపకు పెరిగిన గిరాకీ
Published : November 26, 2025 at 12:10 PM IST
Adilabad in Foreign Timber Procurement : ఒకప్పుడు ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, జన్నారం ప్రాంతాల్లోని టేకు నాణ్యతను బంగారంతో పోల్చేవారు. ఎక్కడెక్కడినుంచో వచ్చి ప్రభుత్వ కలప డిపోల్లో వేలంలో పాల్గొనేవారు. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రాంతాలకు ఇక్కడి కర్రనే వెళ్తుంది. ఇప్పుడు పరిస్థితి మారి ఈ ప్రాంత వాసులే విదేశీ కలప కొనుగోలు చేస్తున్నారు. గతంలో ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో భారీగా కలప అక్రమంగా తరలిపోయేది. కానీ అధికారులు దాడుల్లో పెద్ద మొత్తంలో కర్రంతా పట్టుపడేది. వాటిని డిపోల్లో వేలం వేసేవారు. కవ్వాల్ టైగర్ రిజర్వు ఫారెస్ట్ ఎక్కువ ప్రాంతంలో విస్తరించి ఉండడంతో అక్కడి కలపను తరలించేందుకు వీలు లేదు.
ఇక్కడ దొరకక విదేశీ కర్రకు గిరాకీ : స్మగ్లింగ్కు కూడా అడ్డు కట్టపడింది. ఇంత మంచి నాణ్యమైన మన కలప దొరకక విదేశీ కర్రకు గిరాకీ పెరిగింది. దేశీయ, విదేశీ టేకు మధ్య నాణ్యతలో తేడా ఉన్నా వినియోగదారులు ధర గురించి ఆలోచిస్తున్నారు. ఉమ్మడి జిల్లా టేకులో నీరు, నూనె శాతం ఎక్కువగా ఉండి గట్టిదనంగా ఉంటుంది. చెదలు సమస్య అనేది తక్కువగా ఉంటుంది.
మరి అది ఏ దేశాల నుంచి వస్తోందంటే : ఈక్వెడార్, బ్రెజిల్, శ్రీలంక, సుడాన్తోపాటు అనేక ఆఫ్రికన్ దేశాలు భారత్కు సముద్రమార్గం ద్వారా కలపను ఎగుమతి చేస్తున్నాయి. చెన్నై, కోల్కతా, విశాఖపట్నం, ముంబయి, గుజరాత్ (కాండ్లా) పోర్టుల నుంచి రోడ్డు ద్వారా మహారాష్ట్రలోని నాగపూర్ మార్కెట్కు వస్తుంది. అక్కడి నుంచి ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, మంచిర్యాల, కుమురంభీం జిల్లాల వ్యాపారులు తీసుకొచ్చి వారు స్థానికంగా విక్రయిస్తున్నారు.
నెలకోసారి వేలం : ఇచ్చోడలో (21వ తేదీ), ఖానాపూర్ (22), కాగజ్నగర్లో (24) అటవీశాఖ కలప డిపోల్లో ప్రతి నెల అదే తేదీన వేలం నిర్వహిస్తారు. బంగారం లాంటి మన కలపనే కావాలనుకునే వారు ఇప్పటికీ వేలంలో పాల్గొంటున్నారు. వీటిల్లో 50శాతం విదేశీ కర్ర విక్రయం జరుగుతోంది. ప్రస్తుతం ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణాలతో డిపోల్లో కర్ర అమ్మకాలు పెరిగాయి.
జిల్లాలవారీగా అటవీ ప్రాంతం (చ.కి.మీ) :
నిర్మల్ : 1216
ఆదిలాబాద్ : 1724
మంచిర్యాల : 1764
కుమురంభీం : 2445
విదేశీ కలప ఆదిలాబాద్కు ఎలా చేరుతుంది : కలపను దిగుమతి చేసుకున్న తర్వాత హైదరాబాద్ వంటి పెద్ద నగరాల ద్వారా రవాణా చేస్తారు. తెలంగాణలో దిగుమతి చేసుకున్న కలపను సాధారణంగా హైదరాబాద్ వంటి ప్రధాన కేంద్రాలలోని కంపెనీలు కొనుగోలు చేసి, స్థానిక ప్రాంతాలకు పంపిణీ చేస్తాయి. ఒక ప్రధాన కేంద్రంలో కలపను ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత లేదా క్రమబద్దీకరించిన తర్వాత ఆదిలాబాద్ వంటి జిల్లాల్లోని స్థానిక మిల్లులు, కలప డిపోలు, హార్ట్వేర్ దుకాణాలకు అమ్ముతారు.
ఈ కలపను రకరకాలుగా దిగుమతి చేసుకుంటారు. దీనిని కొనుగోలుదారుల నిర్దిష్ట అవసరాలను బట్టి కలపను తరచుగా ముడి దుంగలుగా లేదా సాన్ కలపగా దిగుమతి చేసుకుంటారు. సాధారణ జాతులలో పైన్ కలప ఉంటుంది. వీటిని న్యూజిలాండ్, యూఎస్ఏ, యూరోపియన్ దేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకోవచ్చు.
తెలంగాణలో భారీగా తగ్గిన కలప లభ్యత - ఇళ్ల నిర్మాణం కోసం ఇతర దేశాల నుంచి దిగుమతి
