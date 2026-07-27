బైక్ చోరీలు చేస్తూ పోలీసులనే బెదిరించారు - కానీ చివరకిలా దొరికిపోయారు
ఆదిలాబాద్లో వాహనాలను చోరీ చేస్తున్న భారీ ముఠాను చేధించిన పోలీసులు - 16 మంది ముఠాలో పదిమంది అరెస్ట్ - మూడు జిల్లాల్లో దొంగతనాలు - నిందితుల నుంచి రూ.17లక్షల విలువైన వాహనాలు స్వాధీనం
Published : July 27, 2026 at 3:46 PM IST
Vehicles Stolen Gang In Adilabad : ఓ కారుకు విరిగిన నంబర్ ప్లేట్ ఆధారంగా పోలీసులు దర్యాప్తు చేయగా వాహనాల చోరీకి పాల్పడుతున్న ఓ పెద్ద ముఠా గుట్టు రట్టయింది. ఈ ముఠా ఓ కారును అద్దెకు తీసుకుంటుంది. అందులోని కొందరు దర్జాగా కారులో సంచరిస్తూ జన సందోహం ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాల్లో ఆపి నచ్చిన బైక్, ఆటోలను చోరీ చేస్తారు. పట్టుబడకుండా వెంటనే మరో ముఠాలోని ఇతరులకు అప్పగిస్తారు. అందరూ కలిసి వాటిని విక్రయించి సొమ్ము చేసుకుంటారు.
పోలీసులను కత్తులతో బెదిరించి : ఆదిలాబాద్ ఎస్పీ అఖిల్ మహాజన్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం పట్టణంలో బైకులు, ఆటోల చోరీకి పాల్పడుతున్న ఓ ముఠాలోని 10 మందిని అరెస్ట్ చేశారు. నేరడిగొండ ఠాణా పోలీసులు చాకచక్యంగా వ్యవహరించి వారిని పకడ్బందీగా పట్టుకున్నారు. ఈ నెల 21న ఈ గ్యాంగ్లోని కొందరు వ్యక్తులు రిమ్స్ హాస్పిటల్ ప్రాంగణంలో ఆటోను దొంగిలించేందుకు ప్రయత్నించారు. పోలీసులకు విషయం తెలిసి వారిని పట్టుకోవడానికి 24న అర్ధరాత్రి వేళ కుప్టి ఘాట్ దగ్గర ప్రత్యేక తనిఖీలు చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో ముఠా ఉన్న కారును పోలీసులు ఆపారు. వెంటనే అందులో నుంచి ఇద్దరు వ్యక్తులు బయటకు వచ్చి కత్తులు చూపిస్తూ చంపుతామని బెదిరించి పరారయ్యారు.
డ్రైవర్గా పనిచేస్తూ అద్దె కారుతో చోరీలు : దుండగులు పరారైన కారుకు విరిగిన నంబరు ప్లేట్ ఉండటాన్ని పోలీసులు గమనించారు. ఆ దిశగా దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. మళ్లీ మరుసటి రోజు వాంకిడి చెక్పోస్టు దగ్గర వాహనాల తనిఖీ చేస్తుండగా అదే కారును పోలీసులు గుర్తించారు. అందులోని అయిదుగురిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారిని విచారించగా విస్తుపోయే నిజాలు బయటపడ్డాయి. నిందితులు అందరూ డ్రైవర్గా పనిచేస్తుంటారు. వాహనాలను దొంగిలిస్తూ అద్దె కారులో తిరుగుతుంటారని తేలింది. నిర్మల్ పట్టణానికి చెందిన యాసర్, మొహ్మద్ అద్నాన్ అలియాస్ సోహెల్ను ప్రధాన నిందితులు పోలీసులు గుర్తించారు. వీరు చోరీ చేసిన వాహనాలను ముఠాలోని అబూతలాహ, ఇఫ్తెకార్ దగ్గర ఉంచి సమయం వచ్చినప్పుడు అమ్మేస్తారు.
రూ.17 లక్షల విలువైన వాహనాలు స్వాధీనం : నిందితుల తీరుపై అనుమానం వచ్చి పోలీసులు మరింత లోతుగా విచారించగా వారిది మొత్తం 16 మందితో కూడిన ముఠాగా తేలింది. వీరు ఆదిలాబాద్లోనే కాకుండా ఉమ్మడి కరీంనగర్, వరంగల్, హైదారాబాద్ జిల్లాల్లోనూ ఈ తరహా నేరాలకు పాల్పడినట్లు గుర్తించారు. నిందితుల నుంచి రూ.17 లక్షల విలువైన మూడు ఆటోలు, ఏడు ద్విచక్ర వాహనాలు, ఎనిమిది మొబైళ్లతో పాటు ఒక కారు, ఒక కత్తి రూ.1,500 నగదును పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
పరారీలో ఉన్న వారి కోసం గాలింపు : నిర్మల్కి చెందిన ప్రధాన నిందితులు యాసర్ అహ్మద్, సోహెల్తో పాటు సోఫినగర్కు చెందిన అక్బర్ఖాన్, ఆజమ్ఖాన్లు, ఉమర్ఖాన్లు, ఆదర్శనగర్కు చెందిన నాసర్ బిన్ జావిద్, షేక్ అబూతలాహ, బుధవార్పేట్కు చెందిన అర్ఫత్ఖాన్, గల్జార్ మార్కెట్కు చెందిన అబ్దుల్ పారిక్, మదీనా కాలనీకి చెందిన షేక్ ఇఫ్తెఖార్లను అరెస్ట్ చేసి కోర్టుకు తరలించారు. ఇంకా ముఠాలోని ఇమ్రాన్, జునైద్, సోఫియాన్, పర్దీన్, అద్నాన్, జైన్లు పరారీలో ఉన్నారు. ప్రస్తుతం పోలీసులు వీరి కోసం గాలిస్తున్నారు.
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