డమ్మీ కంపెనీ పెట్టి మోసం - పెట్టుబడుల పేరిట రూ.10 కోట్లు వసూలు చేసి పరార్
Multi Crore Investment Fraud : రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అధిక లాభాల పేరిట మోసాలు చేస్తున్నారు. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఇద్దరు ప్రధాన నిందితులు పట్టుబడ్డారు. పరారీలో ఉన్న వారి కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు.
Published : October 16, 2026 at 12:49 PM IST
Multi Crore Investment Fraud : 'ఎన్ని కాలాలు కష్టపడ్డా అదే అరకొర జీతాలు. పెరుగుతున్న ధరలు చూస్తుంటే గుండె హడలెత్తి పోతుంది. ఇలా అయితే బాగుపడేది ఎప్పుడు? వస్తున్న జీతానికి తోడు ఏదైనా అదనపు ఆదాయ మార్గం ఉంటే బాగుండు.' అనేది ప్రతి మధ్య తరగతి వ్యక్తి ఆలోచన. మనసులో మాట విన్నట్టు ఆ మార్గమే మనల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తే. రోజురోజుకు మనం పెట్టిన రూపాయి పెట్టుబడి రెండింతలైతే ఎవ్వరైనా ఎగిరి గంతేస్తారు. ఆ సువర్ణావకాశాన్ని ఎవరు మాత్రం చేజార్చుకుంటారు. అలా అదనపు ఆదాయమంటూ ఇంటి తలుపు తట్టిన అదృష్టాన్ని అందరూ ఆహ్వానించారు. అది అదృష్టం కాదు, నమ్మించి నట్టేట ముంచే బూటకమని తెలియడానికి వారికి ఎంతో సమయం పట్టలేదు.
రూపాయికి రూపాయి సంపాదించాలన్న మధ్య తరగతి వారి ఆశలే పెట్టుబడిగా రోజుకో కొత్త కంపెనీ పుట్టుకుస్తోంది. మోసమే ప్రవృత్తిగా మార్చుకున్న కేటుగాళ్లు అధిక లాభాల ఆశ చూపి అమాయకులను బురిడీ కొట్టిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఇలాంటి కేటుగాళ్ల వలలో పడి సామాన్యుడు సైతం జేబుకు చిల్లు పెట్టుకున్న ఘటనలు కోకొల్లలు. అయినా సులభ సంపాదనే ధ్యేయంగా మార్చుకున్న మోసగాళ్లు పంథా మార్చి మరీ ఏమార్చుతున్నారు. వారి మాటలు నమ్మే వరకూ లాభాలంటూ వెంటపడి జిమ్మిక్కులతో మాయ చేస్తున్నారు. తాజాగా ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోనూ ఇదే తరహా మోసం వెలుగు చూసింది. ఆ డమ్మీ కంపెనీ వల్ల దెబ్బతిన్న బాధితుల సంఖ్య వందల్లో ఉంది.
మూడేళ్లలో దాదాపు రూ.10 కోట్లు వసూలు
ఏపీలోని విశాఖపట్టణానికి చెందిన పొలమారశెట్టి రత్నరాజు, పశ్చిమ గోదావరికి చెందిన దొండపాటి లక్ష్మణరావు అలియాస్ లాజరస్ ఇద్దరూ కలిసి క్రిఫ్టో కరెన్సీ లాభాలంటూ ఐటీసీ గ్లోబల్ కంపెనీ పేరుతో తెలుగు రాష్ట్రల్లో వందల మందిని ఆర్థికంగా మోసం చేశారు. ఏజెంట్లను నియమించి రెండేళ్లలో రెండింతల లాభమంటూ మాయమాటలు చెప్పి మూడేళ్లుగా ప్రజల నుంచి దాదాపు రూ.10 కోట్లు వసూలు చేశారు. సభ్యులుగా చేరిన వారికి అనుమానం రాకుండా ఉండేందుకు ఐటీసీ గ్లోబల్ సంస్థ పేరిట డైరీలు, క్యాలెండర్లు ముద్రించి పంపిణీ చేశారు. తమది ప్రభుత్వ గుర్తింపు పొందిన సంస్థ అంటూ ఊదరగొట్టారు. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ పట్టణాల్లోని హోటళ్లలో కాన్ఫరెన్సులు నిర్వహించారు. తెలంగాణలోని ఆదిలాబాద్, వరంగల్, కరీంనగర్, నిజామాబాద్ జిల్లాల్లోని ప్రజలను నమ్మించి ఆన్లైన్లో పెట్టుబడి పెట్టించారు.
''లాజరస్, రత్నరాజు కలిసి ఒక క్రిప్టో కరెన్సీ కంపెనీ ఏర్పాటు చేశారు. అందులో వీడియో కాన్ఫరెన్సులు పెట్టి ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తూ ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో దాదాపు 100 మంది నుంచి రూ.కోటి వరకు వసూలు చేసినట్లు సమాచారం. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కలిపి మొత్తం 200 మంది బాధితులుంటారు. ఐటీసీ గ్లోబల్ క్రిప్టో కరెన్సీ పేరుతో స్కామ్ చేశారు. మీరు ఒక వ్యక్తితో పెట్టుబడి పెట్టిస్తే అందులో 25 శాతం రిటర్న్ వస్తుంది అని చెప్పి మోసం చేసేవారు. రెండు రాష్ట్రాలు కలిసి దాదాపు రూ.20-30 కోట్లు ఉంటుంది. వాళ్లను రిమాండ్కు పంపించాము'' - అఖిల్ మహాజన్, ఆదిలాబాద్ ఎస్పీ
కేసులో ప్రధాన నిందితులు అరెస్టు
వారి మాయలో పడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా తలమడుగు మండలం రుయ్యాడికి చెందిన నర్సింలు మూడేళ్ల కిందట రూ.7.50 లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టాడు. సకాలంలో ఆయనకు డబ్బులు చెల్లించకపోవడంతో పోలీసులను ఆశ్రయించగా, ఈ ముఠా బండారం బయటపడింది. ప్రధాన నిందితులైన రత్నరాజు, లక్ష్మణరావు అలియాస్ లాజరస్ను ఆదిలాబాద్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. క్రిప్టో కరెన్సీ ప్రతినిధులుగా పెట్టుబడులు పెట్టించిన వరంగల్ జిల్లాకు చెందిన గోపీకృష్ణ, అజీంఖాన్, గాజుల ప్రమోద్ కుమార్, వేంనూరి సూరీ పరారీలో ఉన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
లాభాలకు ఆశపడి మోసపోవద్దని పోలీసుల సూచన
నిందితుల నుంచి సెల్ఫోన్లు, కార్లు స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు, వారికి రాజమహేంద్రవరం, జహీరాబాద్లో స్థిరాస్తులు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. కేసు సమగ్ర విచారణ చేసి బాధితులకు న్యాయం జరిగేలా చూస్తామని, ఇంకా ఎవరైనా బాధితులుంటే ఫిర్యాదు చేయాలని ఎస్పీ అఖిల్ మహాజన్ తెలిపారు. ఇటువంటి మోసాలను ఎంతగా బట్టబయలు చేసినా కేటుగాళ్లు మాత్రం సరికొత్త కంపెనీలను సృష్టిస్తూ పేట్రేగిపోతున్నారు. ఇటువంటి వాటికి కేవలం అవగాహన మాత్రమే అడ్డుకట్ట వేయగలదు. తక్కువ పెట్టుబడికి ఎక్కువ లాభాలంటే నమ్మి మోసపోవద్దని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.
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