ఆదిలాబాద్లో తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులు - నష్టాల ఊబిలో కూరుకుపోతున్న కర్షకులు
Adilabad Farmers Current Situation : ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో రైతులు తీవ్రమైన పత్తి నష్టాలను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఆదిలాబాద్ను కరవు జిల్లాగా ప్రకటించి, నష్టపరిహారం ఇవ్వట్లేదని రైతులు వాపోతున్నారు.
Published : November 18, 2026 at 2:38 PM IST
ఎల్నినో అన్ని రంగాల్లో కంటే వ్యవసాయ రంగాన్ని అతలకుతలం చేసింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రైతులంతా తీవ్ర నష్టాలను చవిచూస్తున్నారు. అత్యధిక వర్షపాతంతో తెలంగాణ చిరపుంజిగా ప్రసిద్ధి పొందిన ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఈ ఏడాది ప్రతికూల ప్రభావాన్ని ఎదుర్కొంది. తీవ్ర వర్షాభావంతో నష్టాల ఊబిలో కూరుకుపోయింది. కలిసిరాని కాలంతో కర్షకులు కష్టాలపాలయ్యారు.
తలకిందులైన పంట సాగు
ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా పత్తి పంట సాగుకు ప్రసిద్ధి పొందింది. ఈ ఏడాది 10.60 లక్షల ఎకరాల్లో పత్తి సాగైతే సగటున ఎకరాకు ఎనిమిది క్వింటాళ్ల దిగుబడి వస్తుందని వ్యవసాయశాఖ అంచనా వేసింది. కానీ సకాలంలో వర్షాలు కురవక పంట సాగంతా తలకిందులైంది. జిల్లాలో సగటున 1100 మిల్లీ మీటర్ల వర్షపాతం కురవాల్సి ఉంది. ఈ ఏడాది 35శాతం లోటు నమోదైంది. ఫలితంగా ఎకరాకు నాలుగైదు క్వింటాళ్ల పత్తి దిగుబడి వస్తుందా? రాదా? అనేది సందిగ్ధంగా మారింది. ఎటు చూసినా కాత, పూతలేక, ఎండిపోతున్న పంటతో కరవుకు సజీవ సాక్ష్యంగా కనిపిస్తోంది.
40 వేల ఎకరాల్లో పంట నష్టం
కిందటేడాది ఆగస్టు, సెప్టెంబర్ మాసాల్లో కురిసిన భారీ వర్షాలతో ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో 40 వేల ఎకరాల్లో పంట నష్టం జరిగింది. బాధిత రైతులకు ఎకరాకు 10వేల రూపాయల చొప్పున నష్టపరిహారం ఇచ్చి ఆదుకుంటామని ప్రకటించిన ప్రభుత్వ హామీ ఇప్పటికీ నెరవేరలేదు. తాజాగా ఈ ఏడాది వర్షాభావం కారణంగా ఉమ్మడి జిల్లాలోని 73 మండలాలకు గాను 45 మండలాలను కరవు ప్రాంతాలుగా ప్రకటించింది. కానీ ఇప్పటివరకు పరిహారం ప్రకటించకపోవటం రైతులను గందరగోళానికి గురిచేస్తోంది. ప్రభుత్వం ప్రకటనలు చేస్తుంది కానీ.. ఆదుకోవటంలేదని రైతులు ఆరోపిస్తున్నారు.
"నేను ఎకరానికి రూ. 40 వేలు ఖర్చు చేశాను. మొత్తం మూడున్నర ఎకరాలు వేశాను. దానికి దిగుబడి ఆరు క్వింటాళ్లు మాత్రమే వచ్చింది. దానిని అమ్మాలా? వద్దా? అని ఆలోచిస్తున్నాను. మొత్తం నష్టపోయాను. ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. ప్రభుత్వం కరవు మండలాలుగా ప్రకటించింది. కానీ మాకు ఎలాంటి నష్టపరిహారం అందలేదు. రాను రాను వ్యవసాయం చేసే పరిస్థితి లేదు. ప్రతి మండలంలో కరవు ఏర్పడింది. చాలా ఘోరమైన పరిస్థితి ఉంది. అధికారులు దయచేసి రైతులను పట్టించుకోండి. ఆదిలాబాద్ జిల్లా పరిధిలోనే 26 మంది రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. ఎల్నినో కారణంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లాను కరవు జిల్లాగా ప్రకటించినప్పటికీ ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి పరిహారం లేదు" - రైతులు
సరైన గిట్టుబాటు ధర లేక
ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో వ్యాపారుల సిండికేట్ వ్యవహారం పత్తి రైతుల పాలిట శాపంగా మారుతోంది. ప్రభుత్వరంగ సంస్థ సీసీఐ వాణిజ్య కొనుగోళ్లకు ముందుకు రావటం లేదు. ఫలితంగా దిగుబడి లేక విలవిల్లాడుతున్న రైతులు గిట్టుబాటు ధర కూడా లభించక మరింత నష్టపోవాల్సి వస్తోంది. ఈ కష్టాల నుంచి ఆదుకోవాలని ప్రభుత్వాల సాయం కోసం అర్థించాల్సి వస్తోంది.
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