మరోసారి వెనుకంజ - ఇంటర్ ఫలితాల్లో 62.50 శాతంతో 33 స్థానంలో ఆదిలాబాద్ జిల్లా
ఇంటర్ ఫలితాల్లో రాష్ట్రంలోనే చివరి స్థానంలో నిలిచిన ఆదిలాబాద్ జిల్లా - రాష్ట్రస్థాయిలో ఫస్ ఇయర్ 32 స్థానం, సెకండర్ ఇయర్ 33 స్థానం - పాసైన వారిలో బాలికలే అధికం
Published : April 13, 2026 at 1:58 PM IST
Adilabad Low Performance in Inter Results : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇంటర్ పరీక్షలు ఫిబ్రవరి 25 నుంచి మార్చి 18వ తేదీ వరకు జరిగిన విషయం తెలిసిందే. అక్షర క్రమంలో ముందున్న ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇంటర్ ఫలితాల్లో మాత్రం రాష్ట్రంలోనే వెనుకంజలో ఉంది. ఫస్ట్ ఇయర్ 50.77 శాతం ఉత్తీర్ణతతో రాష్ట్ర స్థాయిలో 32 స్థానానికి, అదే ద్వితీయ సంవత్సరంలో 62.50 శాతం ఉత్తీర్ణతతో 33 స్థానానికి పడిపోయింది. ఇందులో ఒకేషనల్ కలిపి ఫస్ట్, సెకండ్ ఇయర్ విద్యార్థులు 17,059 మంది పరీక్షలు రాయగా 9,898 మంది విద్యార్థులు మాత్రమే మంచి మార్కులు సాధించారు.
ముందుస్థానంలో బాలికలే ఉత్తీర్ణత : ఇక బాలురతో పోల్చుకుంటే బాలికలే ఎప్పటిలానే ఉత్తీర్ణతలో ముందు స్థానంలో ఉన్నారు. జనరల్ విభాగంలో ప్రథమ సంవత్సరంలో బాలురు 3773 మంది పరీక్షలు రాసి 1,200 మంది పాస్ అవ్వగా, బాలికలు 3,928 మందిలో 2,519 మంది 64 శాతం ఉత్తీర్ణులై పైచేయి సాధించారు. సెకండ్ ఇయర్ బాలురు 3,647 మందికి 1,847 మంది పాసయితే బాలికలు 3,871 మంది పరీక్షలు రాసి 2,852 మంది ఉత్తీర్ణులయ్యారు. బాలురు 50.64 శాతం ఉత్తీర్ణత నమోదు కాగా బాలికలు మాత్రం ఏకంగా 73.68 శాతం ఉత్తీర్ణత నమోదు చేసి ఔరా అనిపించారు.
- ఒకేషనల్ విభాగంలో ఫస్ట్ ఇయర్ 935 మందికి 620 మంది 66.31 శాతం ఉత్తీర్ణతతో రాష్ట్ర స్థాయిలో తొమ్మిదో స్థానం సాధించారు. సెకండ్ ఇయర్ 905కు 669 మంది 73.92 శాతం ఉత్తీర్ణతతో 17వ స్థానంతో సరిపెట్టుకోవడం కొంత రిలీఫ్ని ఇచ్చింది.
- సప్లిమెంటరీ పరీక్షలకు విద్యార్థులను ప్రణాళికాయుతంగా సన్నద్ధం చేయాలి. వచ్చే విద్యా సంవత్సరంలోనైనా మెరుగైన ఫలితాలు పొందేలా సంబంధిత అధికార యంత్రాంగం విశేష కృషి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది.
ఫెయిలైతే ఇంకో అవకాశం ఉంది, కానీ : రాష్ట్రంలో ఇంటర్ ఫలితాలు విడుదలైన తర్వాత చాలా మంది విద్యార్థులు మనస్తాపానికి చెంది ఆత్మహత్యకు పాల్పడుతున్నారు. మార్కులు, ర్యాంకుల కన్నా జీవితం ఎంతో ముఖ్యమైనది. పరీక్షల్లో ఫెయిలైతే ఇంకోసారి రాసేందుకు అవకాశం ఉంది కానీ కుంగుబాటుకు గురైతే మాత్రం దాని వల్ల తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకుంటే విలువైన జీవితానికి ఇంకో సప్లిమెంటరీ ఉండదు. వీటికి ఫలితం ఎలా వచ్చినా ప్రయత్నం అనే ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తే మున్ముందు ఎన్నో మంచి మైలు రాళ్లు కనిపిస్తాయి. వాటిని చేరుకుంటే చక్కటి భవిష్యత్తు ఉంటుంది.
మార్కులు కేవలం ఆ షీట్లో మాత్రమే ఉంటాయి. ఆ ఫలితాలు మీ శ్రమకు ఒక అంచనా మాత్రమే. మార్కులు తగ్గినా, ఫెయిలైనా ప్రతిభ లేనట్లు కాదు. మీ భవిష్యత్తును అది ఏ మాత్రమూ ప్రభావం చేయదు. ఆ ఫలితాలు మీ జీవితాన్ని నిర్ణయించదు. ఫలితాల కన్నా మీ ప్రయత్నమే మీకు అసలైన గుర్తింపు. జీవితం పరీక్ష కాదు. లైఫ్లో పరీక్షలు ఒక చిన్న భాగం మాత్రమే. మీ మార్కుల చూసుకొని ఏ మాత్రం బాధపడకండి. స్నేహితులతో తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడండి. మరో ప్రయత్నం చేయండి తప్పకుండా విజయం సాధిస్తారు.
తల్లిదండ్రులు జాగ్రత్త : మీ ఒక్క మాట మీ పిల్లల మనసులో జీవితాంతం నిలిచిపోతుంది. మార్కులు ఎలా వచ్చినా సరే వారిని హత్తుకొని ఫర్వాలేదని ముందే చెప్పండి. మీరు ఆశించిన ఫలితాలు రాకుంటే వారు కొంచెం బాధలో ఉంటారు. ఆ మార్కులే గౌరవమని భావించకండి. మీ పిల్లలను ఇతరులతో అసలు పోల్చకండి. వారిని తక్కువ చేయకండి. మార్కులు ఎలా వచ్చినా వారిని మీరున్నారనే భరోసానివ్వండి. మీ ఆత్మీయతే మీరెచ్చే ధైర్యం వారి జీవితాన్ని మార్చుతుంది.
