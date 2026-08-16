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'అక్కడ పాలను అమ్మరు ఒకరికొకరు పంచుకుంటారు' - ఆ పల్లె విశేషాలు ఇవే!

అక్కడ మొత్తం 50 కుటుంబాలే కానీ 250కి పైగా పశుసంపద - ఊరంతా కలిసి పశువుల కోసం ముగ్గురు కాపరులను ఏర్పాటు - ఆవుల పేడతో సేంద్రియ ఎరువులు తయారు

cows in POTTAMLODDI VILLAGE adilabad
cows in POTTAMLODDI VILLAGE adilabad (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 16, 2026 at 4:28 PM IST

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Updated : August 16, 2026 at 4:39 PM IST

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Pottamloddi Villagers Share Milk Each Other : ప్రస్తుతం పల్లెలు, పట్టణాలు అనే తేడా లేకుండా అంతటా పాల ప్యాకెట్లు అమ్ముతున్నారు. ఆవులు, గేదెలు ఉన్నప్పటికీ అత్యవసర సమయాల్లో ఈ ప్యాకెట్​ పాలే దిక్కవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఓ గ్రామంలో మాత్రం పాల ప్యాకెట్లను అమ్మట్లేదు. గేదేల నుంచి వచ్చే పాలనే ప్రేమతో పంచుకుంటున్నారు. అంతేకాదు అక్కడి పశుసంపదను కేవలం పాకలోకే పరిమితం కాకుండా స్వేచ్ఛగా ఇంట్లో కూడా తిరగనిస్తున్నారు. వాటి పెంపకంలో ఎన్నో జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. మరి ఆ గ్రామం ఏంటి? దాని గురించి మరిన్ని విశేషాలు ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.

250కి పైగా పశువులు : ఆదిలాబాద్​ జిల్లా గ్రామీణ మండలం అల్లికోరి పంచాయతీలోని పొట్టంలొద్ది అనే గ్రామంలో 50 కుటుంబాలే నివసిస్తున్నాయి. కానీ అక్కడ 250కి పైగా పశువులు, మేకలు ఉన్నాయి. వీటిని ఆ గ్రామస్థులు ఆప్యాయంగా చూసుకుంటున్నారు. ప్రతిరోజూ మేతకు తీసుకెళ్లేందుకు ఊరంతా కలిసి ముగ్గురు కాపరులను పెట్టుకున్నారు. అలా ఆ ఊరు పశుసంపదను కంటికిరెప్పలా చూసుకోవడంలో ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది.

పంచుకోవటమే వీరి ప్రత్యేకత : అయితే ఇక్కడ మరో ప్రత్యేకత ఉంది. పశువుల నుంచి ఎంత పాల దిగుబడి వచ్చినప్పటికీ పాల కేంద్రంలో అమ్మరు. గ్రామంలోనే ఒకరికొకరు ఇచ్చిపుచ్చుకుంటారు. కానీ పాలను మార్కెట్లో ఎప్పుడు విక్రయించలేదు. అంతేకాదు పశువుల నుంచి వచ్చే మూత్రం, పేడతో స్వయంగా సేంద్రియ ఎరువులను తయారు చేసుకుంటున్నారు. వాటితో పంటలు సాగుచేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో వారి ఊరిలో కృత్రిమ ఎరువుల వాడకం చాలా తక్కువని గ్రామస్థులు చెబుతున్నారు.

"మా దగ్గర 250 పశువులు ఉన్నాయి. వాటిని మేము మా కుటుంబ సభ్యుల్లాగా చూసుకుంటాం. వీటి ద్వారా మాకు ఆదాయం ఏమి రాదు. కానీ మేము వాటిని ప్రేమగా మా ఇంట్లో మనిషిలాగా చూసుకుంటాం. వాటి నుంచి వచ్చే పాలను మేము ఊర్లోనే పంచుకుంటాం. వ్యాపారం వంటివి ఏం చెయ్యం. మేము ఇప్పటివరకు ఒక్క పాల ప్యాకెట్​ కూడా కొనుక్కోలేదు. మూత్రం, పేడతో ఎరువులను తయారు చేసుకుంటాం. వాటి మేత కోసం మేము ముగ్గురు కాపరులను పెట్టుకున్నాం" - గ్రామ యువకుడు

కల్తీకి దూరంగా ఆ గ్రామ ప్రజలు : ప్రస్తుతం పాల కల్తీ అంతటా విస్తరించింది. పాలలో డిటార్జెంట్లు, గంజి, కల్తీ నీళ్లు, యూరియాతో పాటు పలు రకాల రసాయనాలను కలుపుతున్నారు. దీంతో మనం రోజు తాగే పాలు స్వచ్ఛమైనవేనా అనే అనుమానం వస్తుంది. కల్తీ బారిన పడి ప్రాణాలు పొగొట్టుకున్నవారు కూడా ఎంతోమంది ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పొట్టంలొద్ది గ్రామం కల్తీకి ఆమడ దూరంలో ఉన్నట్లుగా అర్థం అవుతుంది. ఎందుకంటే ఆ గ్రామంలో ప్రతిఒక్కరూ స్వచ్ఛమైన పాలను తాగుతున్నారు. ఇంతవరకు పాల ప్యాకెట్​ కొనుక్కొలేదని గ్రామస్థులు చెబుతున్నారు. అక్కడ కల్తీకి ఆస్కారం లేదనే విషయం దీని ద్వారానే తెలుస్తోంది.

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Last Updated : August 16, 2026 at 4:39 PM IST

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POTTAMLODDI VILLAGE SPECIALITY
POTTAMLODDI VILLAGERS SHARE MILK
EFFECTS WITH ADULTERATION MILK
పొట్టంలొద్ది గ్రామం ఆదిలాబాద్​
POTTAMLODDI VILLAGERS MILK STORY

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