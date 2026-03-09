ETV Bharat / state

మొన్నటి వరకు గజగజ, ఇప్పుడు సలసల - బెంబేలెత్తిపోతున్న ఆదిలాబాద్‌ జిల్లా ప్రజలు

క్రమంగా పెరుగుతున్న వేడిగాలుల తీవ్రత - భయటకు రావటానికే భయపడుతున్న జనం - వడగాల్పుల తీవ్రత ఉండే అవకాశం - ముందు జాగ్రత్తలతోను ముప్పునివారణ అంటున్న వైద్యులు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 9, 2026 at 7:53 PM IST

Adilabad District People Suffer With Heat Waves in Summer : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా భానుడు ఉగ్రరూపాన్ని దాల్చుతున్నాడు. గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు క్రమేపీ పెరిగిపోతున్నాయి. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌ జిల్లా ఎండలతో మండుతోంది. వర్షాకాలంలో భారీ వదలతో అతలాకుతలమైతే, నిన్న, మొన్నటి వరకు ఆరు డిగ్రీల కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలతో వణికించింది. తాజాగా క్రమంగా పెరుగుతున్న ఎండల తీవ్రత జనాన్ని బెంబేలెత్తిస్తోంది.

క్రమంగా పెరుగుతున్న వేడిగాలుల తీవ్రత : ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాలో వేడి తీవ్రతతో పాటు ఉక్కపోత ప్రజలను భయపెట్టిస్తోంది. మార్చి నెల రెండో వారం ఆరంభంలోనే ఇలా ఉంటే ఏప్రిల్‌, మే నెలల పరిస్థితి ఏమిటనే ఆందోళనకు దారితీస్తోంది. మంచిర్యాల జిల్లా కోల్‌బెల్ట్‌తో పాటు మహారాష్ట్రకు ఆనుకొని ఉన్న ఆదిలాబాద్‌, కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్‌ జిల్లాలోని మైదాన ప్రాంతం నుంచి వస్తున్న వేడిగాలుల తీవ్రత క్రమంగా పెరుగుతోంది. ఉదయం నుంచే రోడ్లపై ఎండమావుల ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల నుంచి సాయంత్రం వరకు జనం బయటకు రావటానికే భయపడుతున్నారు.

స్థానికుల సూచనలు : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అడవుల జిల్లా అనే మాటేకానీ అటవీ విస్తీర్ణం క్రమంగా పెరగటమే మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితులకు ప్రధాన కారణమనే అభిప్రాయం వ్యక్తం అవుతుంది. అయినప్పటికి ఎండల ప్రభావం రెక్కల కష్టంపై ఆధారపడే సామాన్యులపై పడే అవకాశం ఉందనే ఆందోళన వినిపిస్తోంది. ప్రకృతి ప్రకోపమని నిర్లక్ష్యం చేయకుండా ఆసుపత్రుల్లో అత్యవస విభాగాల్లో సరైన వసతులు ఏర్పాట్లు చేయాలనే సూచన స్థానికుల నుంచి వినిపిస్తోంది.

ప్రాణాలకు ప్రమాదం ఉంటుంది : శరీరంలో ఎండ తీవ్రతను సమం చేయటానికి ప్రత్యేక మెకానిజం ఉంటుందని, వాటి మార్పును గుర్తించగలిగితే ప్రమాదకరం ఉండదని, లేనట్లయితే ప్రాణాలకు ప్రమాదం ఉంటుందని ఆదిలాబాద్‌ రిమ్స్‌ ప్రొఫెసర్‌ డా.సందీప్‌ వెల్లడించారు.

"ఈ ఎండాకాలంలో చిన్న పిల్లలు, వృద్దులు, దీర్ఘకాలికంగా వ్యాధులతో ఇబ్బందులు పడేవారు ఎక్కువ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి 4 గంటల వరకు బయటకు రాకూడదు. ఆ సమయంలో బయటకు వెళ్లాలనుకుంటే కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలి. కాటన్, సులువైన దుస్తులు ధరించాలి. వాటర్ అధికంగా తాగాలి. జ్యూస్ కూడా తీసుకోవాలి."- డా. సందీప్‌, రిమ్స్‌ ప్రొఫెసర్‌, ఆదిలాబాద్‌

ఉమ్మడి జిల్లాలో తాజాగా 39 డిగ్రీల వరకు నమోదవుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు ఏప్రిల్‌, మేలోనైతే 50 డిగ్రీల వరకు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. ప్రమాదం తలెత్తకముందే ఎవరికి వారు వ్యక్తిగత జాగ్రత్తలు తీసుకోవటమే ఉత్తమం.

ఈ జాగ్రత్తలు పాటించడం మేలు : -

  • పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతల ప్రభావం పిల్లలు, వృద్ధులపై అధికంగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది.
  • ఉదయం 11 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 వరకు ఎండ తీవ్రత అధికంగా ఉంటుంది
  • ఆ సమయంలో బయట తిరుగకపోవడమే ఉత్తమం. వెళ్లాల్సి వస్తే గొడుగు, టోపీలు ధరించాలి.
  • బయటకు వెళ్లినప్పుడు వెంట నీళ్లసీసాలు, గ్లూకోజ్, కొబ్బరి నీళ్లు​ లాంటివి తీసుకువెళ్లాలి.
  • రెండేళ్లలోపు పిల్లలు డీహైడ్రేషన్​కు గురికాకుండా తల్లిపాలు ఎక్కువసార్లు ఇవ్వాలి.
  • బయటకు వెళ్లాల్సి వస్తే తెల్లని వస్త్రాలు ధరించాలి.
  • వడ దెబ్బకు గురికాకుండా ఉండేందుకు చెట్ల నీడలో సేద తీరాలి.

వడగాల్పుల తీవ్రత ఉండే అవకాశం : గత పదేళ్లలో ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతూ వస్తున్నాయని ప్రముఖ పర్యావరణవేత్తలు చెబుతున్నారు. పగటి పూట ఉష్ణోగ్రతల కంటే రాత్రిపూట ఉష్ణోగ్రతలే ఈసారి పెరిగే అవకాశం కనిపిస్తోందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ ఏడాది కాలం కానీ కాలంలో అధిక వర్షాలు కురవడం చలి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండటం వల్లే అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయని చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా నగరాల్లో గాలి ప్రసరించే అవకాశం లేని ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు ఎక్కువగా ఉంటాయని ఇలాంటి ప్రాంతాల్లో వాతావరణ శాఖ చెప్పిన దానికంటే నాలుగైదు డిగ్రీలు ఎక్కువగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయని పర్యావరణ వేత్తలు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వేసవి తాపం పెరగడం వల్ల మంచి నీటి కొరత తలెత్తే అవకాశం ఉన్నట్లు చెబుతున్నారు.

