కళ్లు లేకుండా జన్మించిన శిశువు - డాక్టర్లు రూ.కోటి పరిహారం చెల్లించాలని కోర్టు ఆదేశం

గర్భం దాల్చిన అనంతరం ఆసుపత్రిలో పరీక్షలు చేయించుకున్న భాగ్యశ్రీ అనే మహిళ - శిశువు ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్లు వైద్య నిపుణుల రిపోర్టు - శిశువు కళ్లు లేకుండా జన్మించడంతో ఆవేదనకు గురైన కుటుంబం

Adilabad Consumer Commission
Consumer Commission (Getty Image)
Published : May 8, 2026 at 8:10 PM IST

Adilabad Consumer Court on False Report Compensation : గర్భంలోని శిశువుకు సంబంధించి తప్పుడు రిపోర్టులు ఇచ్చినందుకు గానూ బాధితురాలికి రూ.కోటి పరిహారంతో పాటు కోర్టు ఖర్చుల కింద రూ.34 వేలు చెల్లించాలని ఆదిలాబాద్‌ జిల్లా వినియోగదారుల కమిషన్‌ తీర్పు వెలువరించింది. వివరాల్లోకి వెళితే, ఆదిలాబాద్‌ టౌన్​లోని ఫిల్టర్‌బెడ్‌కు చెందిన భాగ్యశ్రీ అనే మహిళ గర్భం దాల్చిన అనంతరం స్థానిక ఆసుపత్రిలో పలు రకాల పరీక్షలు చేయించుకుంది. గర్భస్థంగా ఉన్న శిశువు ఆరోగ్య స్థితిగతులు తెలుసుకోవడానికి టీఫా స్కానింగ్‌ వంటి తదితర నిర్ధరణ టెస్టులు చేయించుకుంది. ఆమె గర్భంలో ఉన్న శిశువు ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్లు వైద్య నిపుణులు అన్ని రకాల రిపోర్టులు ఇచ్చారు.

రిపోర్టుల్లో ఆరోగ్యంగా ఉందనే ఇచ్చారు : 2024 జూన్‌ 30న ఆమెకు ఆసుపత్రిలో శస్త్రచికిత్స ద్వారా డాక్టర్లు కాన్పు చేశారు. పుట్టిన బిడ్డ రెండు కళ్లు లేకుండా జన్మించడంతో ఆ కుటుంబం తీవ్ర ఆవేదనకు గురైంది. ఆ శిశువు కంటి చూపు కోసం హైదరాబాద్‌తో పాటు మహారాష్ట్ర, తదితర ప్రాంతాల్లో ఎన్నో చికిత్సలు అందించినప్పటికీ చూపు మాత్రం రాలేదు. దీంతో బాధితురాలు ఏం చేయాలో తెలియక వినియోగదారుల కమిషన్‌ను ఆశ్రయించింది. బాధితురాలి తరఫు న్యాయవాది కమిషన్ ముందు వాదనలు వినిపించారు. కమిషన్‌ అధ్యక్షుడు పూర్తి విచారణ జరిపిన అనంతరం డాక్టర్ల నిర్లక్ష్యం తీవ్రంగా ఉందన్న అభిప్రాయానికి వచ్చారు. బాధితురాలు ఫిర్యాదు చేసిన నాటి నుంచి 12 శాతం వడ్డీతో రూ.కోటి పరిహారం చెల్లించాలని వినియోగదారుల కమిషన్‌ సదరు వైద్య నిపుణులకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

బాధితులకు భరోసాగా తీర్పులు : ఇదే ఆదిలాబాద్ వినియోగదారుల కమిషన్ గతంలో విద్యుత్ శాఖ నిర్లక్ష్యం కారణంగా జరిగిన ప్రమాదాలకు సంబంధించి బాధితులకు అనుకూలంగా పలు తీర్పులు వెలువరించింది. ఒక కేసులో బాధితులకు రూ.5 లక్షల పరిహారం చెల్లించాలని జిల్లా కమిషన్ ఆదేశించింది. అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో సరైన ఆధారాలు సరిగ్గా లేవని రాష్ట్ర కమిషన్ ఈ తీర్పులను సవాల్ చేస్తూ కొట్టివేసిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి.

