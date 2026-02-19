9 ఏళ్ల నుంచే పతకాల వర్షం - అంతర్జాతీయ పోటీల్లో రెండోస్థానంలో యువక్రీడాకారుడు
తండ్రే గురువుగా మార్షల్ ఆర్ట్స్లో శిక్షణ -2019 జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో కటా విభాగంలో మెుదటి స్థానం - రాష్ట్ర, జాతీయస్థాయిలో పతకాలు - మరిన్ని విజయాలు సాధించడమే లక్ష్యం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 19, 2026 at 10:25 PM IST
Adil Phahshah Karate Story: ఆత్మరక్షణ విద్యలో కరాటేది ప్రత్యేకస్థానం. ఎంతో సాధన, వేగం, ఏకాగ్రత ఉంటేనే అందులో రాణిస్తారు. ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టే ఆ యువకుడు ఇందులో మెరిశాడు. తండ్రే గురువు కావడం వల్ల అనతి కాలంలో రాష్ట్ర, జాతీయ పతకాలతో పాటు మార్షల్ ఆర్ట్స్లో బ్లాక్ బెల్ట్ సాధించాడు. అంతేకాదు చదువులోనూ మంచి ప్రతిభ చూపుతూ అందరి మన్నలను అందుకుంటున్నాడు. భవిష్యత్తులో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పతకాలు సాధించడమే తన లక్ష్యమని ఆదిల్ షాషా అంటున్నారు.
తండ్రే గురువు: మహమ్మద్ ఆదిల్ షాషా విజయవాడ పీబీ సిద్ధార్థ కళాశాలలో ఇంటర్ మెుదటి సంవత్సరం చదువుతున్నాడు. తండ్రే గురువు కావడంతో 9వ ఏట నుంచే మార్షల్ ఆర్ట్స్లో రాణిస్తున్నాడు. ఓవైపు కరాటేలో సాధన చేస్తూనే మరోవైపు జిల్లా, రాష్ట్ర, జాతీయస్థాయి పోటీల్లో పతకాలు, అవార్డులు సాధిస్తున్నాడు. ఆదిల్ పాషా చిన్నతనంలోనే కరాటేపై ఆసక్తి పెంచుకున్నాడు. తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహంతో తోటి విద్యార్థులతో కలిసి కరాటేలో శిక్షణ తీసుకుంటున్నాడు. ఇప్పటికే బ్లాక్ బెల్ట్ సాధించాడు. దీనికి ముందు వైట్, ఎల్లో, ఆరెంజ్, గ్రీన్, బ్లూ, పర్పుల్ కలర్ బెల్టులతో పాటు బ్రౌన్లో 3 విభాగాల్లో సత్తా చాటాడు. కరాటేతో ఆత్మ రక్షణ, ఆత్మవిశ్వాసమే కాకుండా చదువులోనూ ఏకాగ్రత పెరుగుతుందని ఈ కుర్రాడు చెబుతున్నాడు. ఓ వైపు కరాటేలో శిక్షణ, మరోవైపు చదువుకు సమయాన్ని కేటాయిస్తూ 2రంగాల్లోనూ రాణిస్తూ అందరి మన్నలు పొందుతున్నాడు.
2022, 2025 కర్ణాటక టోర్నమెంట్లో పాల్గొన్నాను. అక్కడ నాకు సిల్వర్ మెడల్ వచ్చింది. చెన్నై కటాలో ఫస్ట్ ప్లేస్ వచ్చింది. గుంటుపల్లి టోర్నమెంట్లో 2 కాంస్య పతకాలు వచ్చాయి. నేను రోజు 2 నుంచి 3 గంటలు ప్రాక్టీస్ చేస్తాను. నాకు బ్లాక్ బెల్ట్ కూడా వచ్చింది. కరాటేలో అత్యున్నత స్థానానికి చేరుకోవాలని నా కోరిక.- మెుహమ్మద్ ఆదిల్ షాషా, కరాటే క్రీడాకారుడు
అంతర్జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో రెండోస్థానం: 2019 వరంగల్లో జరిగిన జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో కటా విభాగంలో మెుహమ్మద్ ఆదిల్ షాషా మెుదటి స్థానం సాధించాడు. అదే ఏడాది మంగళగిరిలో జరిగిన పోటీల్లో రెండోస్థానం, 2020లో మూడో స్థానం దక్కించుకున్నాడు. 2022లో జరిగిన అంతర్జాతీయస్థాయి పోటీల్లో రెండోస్థానం, 2023లో కర్ణాటకలో జరిగిన జాతీయ పోటీల్లో మూడో స్థానాన్ని కైవసం చేసుకున్నాడు. 2024లో కరాటే కుమిటే విభాగంలో స్వర్ణంతో పాటు గుంటుపల్లిలో కాంస్యం గెలుచుకున్నాడు. ఆదిల్ షాషా కరాటేలో రాణించడం వెనుక కోచ్గా శిక్షణ ఇస్తున్న అతని తండ్రి ఆరిఫ్ షాషాది కీలక పాత్ర. గంటల తరబడి శిక్షణ ఇస్తూ చిన్నప్పటి నుంచి మెరుపుతీగలా తీర్చిదిద్దాడు.
ఎక్కడ పోటీలు జరిగినా పతకాలు తీసుకురావాల్సిందే: ఆర్థిక పరిస్థితులు అంతంత మాత్రంగానే ఉన్నా ఎక్కడ పోటీలు జరిగినా పతకాలు తీసుకురావాల్సిందే అన్నట్లుగా తర్ఫీదు ఇచ్చాడు. తన కుమారుడు భవిష్యత్తులో మరిన్ని విజయాలు సాధించేలా కృషి చేస్తానని ఆరిఫ్ షాషా చెబుతున్నాడు. ఈ యువ క్రీడాకారుడిని పీబీ సిద్ధార్థ కళాశాల కూడా ప్రోత్సహిస్తోంది. జాతీయస్థాయి పోటీల్లో పాల్గొన్నవారికి యాజమాన్యం పూర్తిగా ఫీజు మినహాయింపు ఇస్తుంది. ఇందులో ఈ కుర్రాడు కూడా ఉన్నాడు. భవిష్యత్తులో ఆదిల్ షాషా మరిన్ని విజయాలు సాధిస్తాడని ప్రిన్సిపల్ వెంకటేశ్వర్లు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నాడు.
నా కూమరుడికి ఇంటర్నేషనల్ లెవల్ శిక్షణ ఇచ్చాను. అతన్ని ఇంటర్నేషనల్ లెవల్ ఆటగాడిగా తీర్చిదిద్దాలనేదే నా కోరిక. నేను కోచింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు అందరికి ఒకేలాగా శిక్షణ ఇస్తాను. కరాటే అనేది ఆత్మరక్షణకు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది.-ఆరిఫ్ పాషా, ఆదిల్ పాషా తండ్రి, కోచ్
