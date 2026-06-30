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ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు ‘అడిడాస్‌’ బ్రాండ్ - దేశంలో తొలి యూనిట్‌ కుప్పంలోనే

తమిళనాడును కాదని ఏపీకి - ‘అడిడాస్‌’ బ్రాండ్​ సంస్థకు బూట్లు (షూస్‌) తయారు చేసి సరఫరా చేస్తున్న ప్రధాన భాగస్వామి హ్వాసెంగ్‌ కంపెనీ యూనిట్​ మన రాష్ట్రంలో

Adidas Shoes First Unit Will Be Set Up in Country in Andhra Pradesh
Adidas Shoes First Unit Will Be Set Up in Country in Andhra Pradesh (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 9:40 AM IST

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Adidas Shoes First Unit Will Be Set Up in Country in Andhra Pradesh: ‘అడిడాస్‌’ బ్రాండ్​ తెలియనివారుండరు. ఈ సంస్థకు బూట్లు (షూస్‌) తయారు చేసి సరఫరా చేయడంలో హ్వాసెంగ్‌ కంపెనీ ప్రధాన భాగస్వామిగా ఉంది. ఇది ఇప్పుడు మన దేశంలో తొలి యూనిట్‌ను ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. వియత్నాం, దక్షిణ కొరియా, తైవాన్, చైనా, ఇండోనేసియా తర్వాత ఇక్కడే పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ముందుకొచ్చింది. అయితే దేశంలో ఏర్పాటు చెయ్యనున్న తొలి యూనిట్‌ కావడంతో దీన్ని తమిళనాడులోనే ఏర్పాటయ్యేలా ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విశ్వప్రయత్నాలు చేసింది.

కుప్పంలో యూనిట్‌: గత సంవత్సరం ఆగస్టులో నాన్‌ - లెదర్‌ స్పోర్ట్స్‌ షూస్‌ ప్లాంటు ఏర్పాటుకు ఒప్పందం కూడా కుదుర్చుకుంది. తూత్తుకుడి జిల్లాలో ప్లాంటు నెలకొల్పాలని ప్రాథమికంగా నిర్ణయించింది. అనంతరం ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు అనువైన వాతావరణం, సింగిల్‌ డెస్క్‌ విధానంలో ప్రభుత్వం వేగంగా అనుమతులు ఇస్తుండడం, అవసరమైన రాయితీలు మంజూరు చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉందని కంపెనీ తెలుసుకుంది. ప్రభుత్వం సైతం సంప్రదింపులు జరపడంతో ఆ సంస్థ ఏపీలో పెట్టుబడికి అంగీకారం తెలిపింది. సీఎం చంద్రబాబు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తోన్న కుప్పంలో యూనిట్‌ స్థాపించాలని కోరగా సుముఖత వ్యక్తం చేసింది.

ఏపీ నుంచి విదేశాలకు ఎగుమతి: గుడుపల్లె మండలం పొగురుపల్లెలో 100 ఎకరాలను ప్రభుత్వం కేటాయించింది. హ్వాసెంగ్‌ సంస్థ మూడు విడతల్లో రూ.898 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టనుంది. 17,465 మందికి ఉద్యోగాలు లభించనున్నాయి. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పాటైన తర్వాత కుప్పంలో భారీగా పెట్టుబడులు వచ్చినా ఇంత పెద్దఎత్తున ఉద్యోగాలు కల్పించే సంస్థ రాలేదు. ప్రధానంగా మహిళలకు ఈ యూనిట్‌లో ఎక్కువగా ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశముంది. ఈ ప్లాంటు నుంచి ఏడాదికి 20 లక్షల జతల బూట్లు ఉత్పత్తి చేయనున్నారు. ఇక్కడి నుంచి విదేశాలకు వీటిని అధికంగా ఎగుమతి చేయనున్నారు. జులై 3 లేదా 4న యూనిట్‌ ఏర్పాటుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఆ సంస్థ ప్రతినిధులు పొగురుపల్లెలో శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. ఈ కంపెనీతో పాటు మరికొన్ని సంస్థలకూ సీఎం భూమిపూజ చేస్తారు.

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ADIDAS SHOES UNIT IN ANDHRA PRADESH

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