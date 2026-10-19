ఎంవీఎస్ఆర్ కాలేజీలో దాండియా ప్రమాదం - యాజమాన్యంపై ఆదిభట్ల పోలీసుల కేసు
Accident At Dandia Night : ఆదిభట్ల పోలీసులు ఎంవీఎస్ఆర్ కళాశాల యాజమాన్యంపై కేసు నమోదు. ఈ దాండియా ప్రమాదంలో లైటింగ్ ట్రస్ కూలిపోవడంతో ఒక విద్యార్థి మరణించగా, 21 మంది గాయపడ్డారు.
Published : October 19, 2026 at 3:11 PM IST
Accident At Dandia Night : నాదర్గుల్లోని ఎంవీఎస్ఆర్ కళాశాలలో జరిగిన దండియా ఉత్సవాల సందర్భంగా లైటింగ్ ట్రస్ కూలిపోవడానికి ప్రధాన కారణం నిర్లక్ష్యమేనని తెలుస్తోంది. కళాశాల యాజమాన్యం, కార్యక్రమ నిర్వాహకులు సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోవడం వల్లే ఈ ఘటన జరిగినట్లు విద్యార్థులు ఆరోపిస్తున్నారు. భద్రతా ప్రమాణాలను పట్టించుకోకుండా, నిర్మాణాల సామర్థ్యాన్ని అంచనా వేయకుండా తక్కువ సమయంలో తాత్కాలిక వేదిక, లైటింగ్ ట్రస్ను నిర్మించినట్లు అర్థమవుతోంది. ఫలితంగా బలమైన గాలుల కారణంగా అవి కూలిపోయాయి. ఈ ప్రమాదంలో ఒక విద్యార్థి మరణించగా, 21 మంది గాయపడ్డారు. గాయపడ్డ విద్యార్థిని ఫిర్యాదు ఆధారంగా కళాశాల యాజమాన్యం, కార్యక్రమ నిర్వాహకులపై ఆదిభట్ల పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.
విద్యార్థిని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్న వివరాల ప్రకారం
'దసరా పండగ సందర్భంగా కళాశాలలో విద్యార్థులు, అధ్యాపకులు కలిసి ప్రత్యేక ఈవెంట్లు నిర్వహించారు. ఈ వేడుకల్లో పాల్గొనేందుకు విద్యార్థులు డబ్బులు చెల్లించి రిజిస్ట్రేషన్ కూడా చేసుకున్నారు. 17వ తేదీ సాయంత్రం దాండియా వేడుకలు ఘనంగా మొదలైన కొద్దిసేపటికే, ఒక్కసారిగా బలమైన ఈదురుగాలులు వీయడంతో లైట్లు ఆగిపోయాయి. ఆ వెంటనే భారీ లైటింగ్ ట్రస్ అమాంతం విద్యార్థులపైకి కూలిపడింది. ఇంతమంది విద్యార్థులతో భారీ ఎత్తున ఈవెంట్ నిర్వహిస్తున్నప్పుడు ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉందని తెలిసినప్పటికీ, కళాశాల యాజమాన్యం, ఈవెంట్ ఆర్గనైజర్ ఎలాంటి ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోలేదు. వారి నిర్లక్ష్యం వల్లే ఈ ప్రమాదం జరిగిందని, వారిపై కఠినమైన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలి' అని విద్యార్థిని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.
గాయపడిన వారికి చికిత్స కొనసాగుతోంది
ఈ ఘటనలో మొత్తం 22 మంది గాయపడినట్లు అధికారులు ధ్రువీకరించారు. మొదటి సంవత్సరం విద్యార్థిని సోనా తలకు తీవ్ర గాయాలవడంతో మరణించగా, మరికొందరు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. గాయపడిన వారిలో స్పందన, అనన్య, అక్షర రెడ్డి, అనుజ్ఞ, శ్లోక, శ్రావ్య, సుష్మ, శ్రేష్ఠ, సానియా, హాసిని, మీనా, సింధు, దీక్షిత, కావ్య, తన్మయి, సత్విక, వైష్ణవి శర్మ, శైర, తరుణి, మైథిలి, సౌజన్య ఉన్నారు. వీరిలో 11 మందిని శనివారం అర్ధరాత్రి ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ చేశారు. మిగిలిన వారిని మలక్పేట యశోద ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. అక్షర రెడ్డి, శ్రావ్య ఐసీయూలో చికిత్స పొందుతున్నారు. మరో ముగ్గురిని ఆదివారం డిశ్చార్జ్ చేశారు.
నిరసనలతో దద్దరిల్లిన కళాశాల
ఎంవీఎస్ఆర్ కళాశాలలో ఆదివారం ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు నిరసనలు కొనసాగాయి. మృతురాలి కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ బీజేపీ, ఏబీవీపీ, ఎస్ఎఫ్ఐ, బీఆర్ఎస్వీ, సీపీఎం, ఎన్ఎస్యూఐ, జనసేన, ఓయూ విద్యార్థి విభాగం ప్రతినిధులు నిరసనలు, ధర్నాలు నిర్వహించారు. సోనా తల్లిదండ్రులు అశోక్, నాగలక్ష్మి కూడా ధర్నాలో పాల్గొన్నారు. యాజమాన్యం నిర్లక్ష్యం వల్లే ఈ ప్రమాదం జరిగిందని వారు ఆరోపించారు. సోనా కుటుంబానికి కళాశాల యాజమాన్యం సరైన న్యాయం చేయాలని బీజేపీ నాయకులు డిమాండ్ చేశారు. ఇలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు పునరావృతం కాకుండా విద్యాసంస్థలు, నిర్వాహకులు చర్యలు తీసుకోవాలని డీసీసీ అధ్యక్షురాలు పరిజాత డిమాండ్ చేశారు.
దాండియా పేరుతో దందా
ఎంవీఎస్ఆర్ కళాశాల యాజమాన్యంపై చర్య తీసుకోవాలని బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ దాసోజు శ్రవణ్ డిమాండ్ చేశారు. ప్రవేశ రుసుమును రూ. 350గా నిర్ణయించి, దాండియా పేరుతో దందా నడుపుతుంటే, ముఖ్యమంత్రి నియంత్రణలో ఉన్న విద్యాశాఖ దీనిని ఎలా అనుమతించిందని ఎక్స్ వేదికగా ప్రశ్నించారు. కనీస భద్రత, రక్షణ లేకుండా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించినప్పుడు ప్రభుత్వ శాఖలు ఎందుకు నిర్లక్ష్యం వహించాయని ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
గాయపడిన విద్యార్థినులకు మెరుగైన చికిత్స చేయిస్తాం
ఎంవీఎస్ఆర్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో జరిగిన ప్రమాదంలో గాయపడి, చికిత్స పొందుతున్న విద్యార్థినులకు హైదరాబాద్లోని ఏ ఆసుపత్రిలోనైనా మెరుగైన చికిత్స అందించడానికి తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని రంగారెడ్డి జిల్లా అదనపు కలెక్టర్ కిరణ్మయి తెలిపారు. ఆదివారం జిల్లా వైద్యాధికారి డాక్టర్ కల్యాణ చక్రవర్తితో కలిసి ఆమె మలక్పేట యశోద ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న విద్యార్థులను పరామర్శించారు. వారికి అందుతున్న చికిత్స గురించి వారు తెలుసుకున్నారు.
విద్యార్థులకు అందిస్తున్న చికిత్సలో ఎలాంటి నిర్లక్ష్యం ఉండకూడదని వారు ఆసుపత్రి అధికారులకు స్పష్టం చేశారు. మెరుగైన చికిత్స విషయంలో ఎటువంటి రాజీ ఉండదని వారు విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు హామీ ఇచ్చారు. విద్యార్థుల యోగక్షేమాలను పర్యవేక్షించడానికి బాలాపూర్ డిప్యూటీ తహసీల్దార్, జిల్లా వైద్య అధికారి ఆసుపత్రిలో ఉంటారని, ఏవైనా సమస్యలు ఉంటే వారి తల్లిదండ్రులు ఆ అధికారులను సంప్రదించాలని ఆమె సూచించారు.
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