ప్రయాణికులకు గుడ్న్యూస్ - సంక్రాంతికి అదనంగా 41 ప్రత్యేక రైళ్లు - బుకింగ్స్ ఓపెన్
సంక్రాంతి రద్దీ దృష్ట్యా తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య 41 ప్రత్యేక రైళ్లు నడపనున్న ద.మ రైల్వే - ఈ రోజు ఉదయం నుంచే బుకింగ్ ప్రారంభం -
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 14, 2025 at 10:46 AM IST
Additional Trains Between Telugu States for Sankranthi: సంక్రాంతి పండుగకు సొంతూళ్లకు వెళ్లాలనుకునే తెలుగు ప్రయాణికుల కోసం దక్షిణ మధ్య రైల్వే శుభవార్త చెప్పింది.3 నెలల ముందే రైళ్లలో టికెట్లు బుకింగ్ అయిపోవడంతో చాలా మంది ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో దక్షిణ మధ్య రైల్వే స్పందించి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య అదనంగా 41 ప్రత్యేక రైళ్లను నడపనున్నట్లు వెల్లడించింది. ఈ మేరకు వివరాలను సీపీఆర్వో ఏ.శ్రీధర్ వెల్లడించారు. ఏయే రోజుల్లో, ఏ మార్గాల్లో ఈ ప్రత్యేక రైళ్లు నడవనున్నాయి తదితర వివరాలను తెలిపారు.
ప్రయాణికులు ఎప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న ప్రత్యేక రైళ్లను దక్షిణ మధ్య రైల్వే శనివారం ప్రకటించింది. ఈ ట్రైన్లకు సంబంధించిన ముందస్తు రిజర్వేషన్లు ఈ రోజు (ఆదివారం) ఉదయం 8 గంటల నుంచి ప్రారంభమైందని దక్షిణ మధ్య రైల్వే సీపీఆర్వో ఏ.శ్రీధర్ వెల్లడించారు. వీటిలో అధికశాతం రైళ్లు సికింద్రాబాద్, వికారాబాద్, లింగంపల్లి రైల్వేస్టేషన్ల నుంచి కాకినాడకు, నర్సాపూర్కు, తిరుపతికి ఉన్నాయి. ఈ రైళ్లు అన్నీ జనవరి 8వ తేదీ నుంచి 20 వరకు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ప్రత్యేక రైళ్లకు సంబంధించిన వివరాలు ఇవే:
|తేదీ
|రైలు వివరాలు
|జనవరి 8 తేదీన
|కాకినాడ-వికారాబాద్(07263)
|జనవరి 9వ తేదీ
|వికారాబాద్-కాకినాడ(07264)
|జనవరి 10వ తేదీ
|కాకినాడ-సికింద్రాబాద్(07279)
|జనవరి 11వ తేదీ
|సికింద్రాబాద్-కాకినాడ(07280)
|జనవరి 9, 11, 13 తేదీల్లో
|సికింద్రాబాద్-కాకినాడ(07261)
|జనవరి 10, 12 తేదీల్లో
|కాకినాడ-సికింద్రాబాద్(07262)
|10, 12 తేదీల్లో
|వికారాబాద్ - కాకినాడ (07271)
|జనవరి 9న
|తిరుపతి-వికారాబాద్(07265)
|జనవరి 11న
|కాకినాడ-వికారాబాద్(07272)
|జనవరి 12న
|సికింద్రాబాద్-కాకినాడ(07273)
మరిన్ని రైళ్ల వివరాలు ఇవే:
- 10, 12 తేదీల్లో - వికారాబాద్-కాకినాడ(07271)
- 11వ తేదీన కాకినాడ-వికారాబాద్(07272)
- 12వ తేదీన సికింద్రాబాద్-కాకినాడ(07273)
- 17 తేదీన కాకినాడ-లింగంపల్లి(07261)
- 18 తేదీలో వికారాబాద్-కాకినాడ(07262)
- 18న కాకినాడ-వికారాబాద్(07255)
- 19న వికారాబాద్-కాకినాడ(07266)
- 19న కాకినాడ-వికారాబాద్(07261)
- 20న వికారాబాద్-కాకినాడ(07262)
అదనంగా మరికొన్ని రైళ్లు : ప్రయాణికుల రద్దీ దృష్ట్యా దక్షిణ మధ్య రైల్వే మరికొన్ని రైళ్లను కూడా ప్రకటించింది. వికారాబాద్-నర్సాపూర్(07244) 9, 11వ తేదీల్లో నడుస్తుంది. నర్సాపూర్-వికారాబాద్(07245) 10న నర్సాపూర్-సికింద్రాబాద్(07246) 12వ తేదీన నడపనున్నట్లుగా ద.మ రైల్వే వెల్లడించింది. సికింద్రాబాద్-నర్సాపూర్(07247) 9, 13వ తేదీన నర్సాపూర్-వికారాబాద్ (07248/07250/07254) 9-13వ తేదీ వరకు వికారాబాద్-నర్సాపూర్ (07249/(07251/(07253) 10-12 వరకు నర్సాపూర్-లింగంపల్లి (07257/0725/07259) 17-19 వరకు వికారాబాద్-నర్సాపూర్ (07258) 18, 20వ తేదీల్లో నడపనున్నట్లుగా వెల్లడించింది.
వీక్లీ స్పెషల్ రైళ్ల పొడిగింపు: పలు రైల్వేస్టేషన్ల మధ్య ఇప్పటికే నడుస్తున్న వీక్లీ ట్రైన్లను సంక్రాంతి రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని మరికొన్ని వారాల పాటు పొడిగిస్తున్నట్లుగా ద.మ రైల్వే తెలిపింది. సికింద్రాబాద్-అనకాపల్లి (07041) రైలు జనవరి 4, 11, 18వ తేదీల్లో ప్రయాణికులకు అందుబాటులో ఉంటుందని అధికారులు వివరించారు. అనకాపల్లి-సికింద్రాబాద్(07042) రైలు జనవరి 5, 12, 19వ తేదీల్లో హైదరాబాద్-గోరఖ్పుర్(07075) రైలు జనవరి 9, 16, 23వ తేదీల్లో, గోరఖ్పుర్-హైదరాబాద్(07076) రైలు జనవరి 11 18, 25న బయల్దేరుతుందని ద.మ రైల్వే తెలిపింది. మరోవైపు రైల్వే స్టేషన్లలో స్లీపింగ్ పాడ్స్ సౌకర్యం కూడా అందుబాటులోకి వచ్చిందని ఈ సేవలను ప్రయాణికులు ఉపయోగించుకోవచ్చని సీపీఆర్వో శ్రీధర్ వెల్లడించారు.
