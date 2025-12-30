ETV Bharat / state

ప్రయాణికులకు గుడ్​న్యూస్​ - 'సంక్రాంతికి మరో 11 ప్రత్యేక రైళ్లు'

సంక్రాంతి పండగకు మరికొన్ని ప్రత్యేక రైళ్లను ప్రకటించిన దక్షిణ మధ్య రైల్వే - కాకినాడ-వికారాబాద్‌, వికారాబాద్‌-పార్వతీపురం, పార్వతీపురం-వికారాబాద్‌, పార్వతీపురం-కాకినాడ టౌన్‌, సికింద్రాబాద్‌-పార్వతీపురం, కాకినాడ టౌన్‌-వికారాబాద్‌ మధ్య రాకపోకలు

Additional Sankranti Special Trains Between Various Destinations
Additional Sankranti Special Trains Between Various Destinations (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 30, 2025 at 4:54 PM IST

Additional Sankranti Special Trains Between Various Destinations : సంక్రాంతి పండుగకు సొంతూళ్లకు వెళ్లాలనుకునే తెలుగు ప్రయాణికుల కోసం దక్షిణ మధ్య రైల్వే శుభవార్త చెప్పింది. సంక్రాంతి పండుగ నేపథ్యంలో ప్రయాణికుల రద్దీ పెరుగుతున్న సంగతి తెలిసిందే. పండుగ సెలవుల కారణంగా అందరూ తమ సొంతిళ్లకు చేరుకోనున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రజా రవాణాను దృష్టిలో ఉంచుకుని రైల్వే సేవలను పెంచింది. ఈ నేపథ్యంలో పలు కొన్ని ప్రాంతాలకు అదనపు రైళ్లను వేసింది. వాటి వివరాలు తెలుసుకోవాలంటే ఈ కథనం చదవాల్సిందే.

అదనంగా మరో 11 ట్రైన్లు : ప్రయాణికుల రద్దీ దృష్ట్యా సంక్రాంతి పండగకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే (South Coastal Railway) మరికొన్ని ప్రత్యేక రైళ్లను ప్రకటించింది. ఇప్పటికే ప్రకటించిన రైళ్లకు అదనంగా మరో 11 ట్రైన్లను నడపనున్నట్లు ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది. జనవరి 7 నుంచి 12వ తేదీ మధ్య కాకినాడ-వికారాబాద్‌, వికారాబాద్‌-పార్వతీపురం, పార్వతీపురం-వికారాబాద్‌, పార్వతీపురం-కాకినాడ టౌన్‌, సికింద్రాబాద్‌-పార్వతీపురం, కాకినాడ టౌన్‌-వికారాబాద్‌ మధ్య ఈ రైళ్లు రాకపోకలు సాగించనున్నాయి. ఆయా రైళ్లలో 1ఏసీ, 2 ఏసీ, 3 ఏసీ, స్లీపర్‌ కోచ్‌లతో పాటు సెకండ్‌ క్లాస్‌ కోచ్‌లు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయని దక్షిణ మధ్య రైల్వే తెలిపింది. ఆయా రైళ్లకు బుకింగ్స్‌ ప్రారంభమయ్యాయని పేర్కొంది. రైళ్ల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

సంక్రాంతి సందడితో ప్రయాణికుల రద్దీ : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంక్రాంతి సందడి మొదలైంది. జనవరిలో సంక్రాంతి పండగకు సొంతూళ్లు వెళ్లడానికి హైదరాబాద్‌ జంటనగరాల్లో ఉంటున్న ఏపీ ప్రజలు తమ ప్రయాణానికి ఇప్పటి నుంచే ముందస్తు ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నారు. దీంతో ఏపీ వైపు వెళ్లే రైళ్లు, బస్సులకు ఒక్కసారిగా డిమాండ్‌ పెరిగింది. ముందస్తు రిజర్వేషన్‌కు విండో తెరుచుకోవడంతోనే టికెట్లు హాట్‌కేకుల్లా అమ్ముడైపోయాయి. మరో వైపు ఇదే అదునుగా భావించి బస్సు టికెట్ల రేట్లు పెంటి సామాన్యులను దోచుకోవడానికి ప్రైవేట్​ ట్రావెల్స్​ సిద్ధమవుతున్నాయి.

Additional Sankranti Special Trains Between Various Destinations
Additional Sankranti Special Trains Between Various Destinations (Eenadu)

రెండు నెలల ముందు నుంచే బుకింగ్​లు : వచ్చే ఏడాది సంక్రాంతి పండుగకు రైళ్లలో బెర్తులన్నీ ఫుల్‌ అయ్యాయి. 2 నెలల ముందుగానే రైల్వే రిజర్వేషన్‌ టికెట్ల బుకింగ్‌లు ప్రారంభమవ్వడంతో అన్ని ప్రధాన రైళ్లలో ఇప్పటికే రిజర్వేషన్‌ బెర్తులు నిండి వెయిటింగ్‌ లిస్టుతో పాటు కొన్ని రైళ్లలో నోరూమ్‌లు దర్శనమిస్తున్నాయి. ఏటా సంక్రాంతి పండగ రద్దీ దృష్టిలో పెట్టుకొని రైల్వే శాఖ భారీ సంఖ్యలో ప్రత్యేక రైళ్లు నడుపుతుంది. ఈ ఏడాది కూడా పెద్ద సంఖ్యలో సర్వీసులు ఉన్నాయి. సాధారణ రైళ్లలో రిజర్వేషన్‌ టికెట్లు ఫుల్‌ అవడంతో ఇక ప్రత్యేక రైళ్లు, తత్కాల్‌ టికెట్లపైనే ప్రయాణికులు ఆశలు పెట్టుకున్నారు. ఈ క్రమంలోనే దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రయాణికుల సౌకర్యం కోసం పలు ప్రాంతాలకు అదనపు సర్వీసులను ప్రారంభించింది. పండుగ ముందు, తర్వాత రోజుల్లో తత్కాల్‌ టికెట్లకు భారీ డిమాండ్‌ ఉంటుంది. బుకింగ్‌ ప్రారంభించిన నిముషాల్లోనే టికెట్లు వెయిటింగ్‌ లిస్టుకు చేరుకుంటాయి.

అరకుకు పర్యాటకుల తాకిడి - రద్దీగా విశాఖ రైల్వేస్టేషన్​

రైల్వే టికెట్ ధరల పెంపు- డిసెంబర్ 26 నుంచి అమల్లోకి- ఎంతంటే?

