గోదావరి పుష్కరాలకు అదనపు ఘాట్లు - కొనసాగుతున్న సకల ఏర్పాట్లు
రద్దీ నియంత్రణ, యాత్రికుల భద్రతకు ప్రాధాన్యం - ప్రతి ఘాట్లో 50 మీటర్లకు ఒక కంపార్ట్మెంట్ ఏర్పాటు, ఘాట్ల విస్తరణకు చర్యలు ముమ్మరం చేసిన అధికారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 1, 2025 at 1:26 PM IST
Additional Ghats During Godavari Pushkaralu in Rajahmundry: : పవిత్రమైన గోదావరి పుష్కరాలు సమీపిస్తున్న వేళ వాటికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లు కొనసాగుతున్నాయి. అందుకు సంబంధించి 2027 జూన్ 26 నుంచి జులై 7 వరకు ఈ పుష్కరాలను నిర్వహించాలని సర్కారు నిర్ణయించిన నేపథ్యంలో రాజమహేంద్రవరంతో పాటు తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో చేపట్టనున్న పనులపై అధికారులు కసరత్తు ప్రారంభించారు. దాదాపు 8 కోట్ల మంది భక్తుల వస్తారన్న అంచనాతోపాటు, ప్రత్యేక రోజుల్లో గరిష్ఠంగా 75,000 మంది వరకూ వస్తారని భావిస్తున్నారు.
ఇప్పటికే హాజరయ్యే భక్తుల అంచనాతోపాటు వివిధ సౌకర్యాల గురించి చర్చలు జరిపారు. రాష్ట్రంలో అల్లూరి సీతారామరాజు, ఏలూరు, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాల్లో గోదావరి ప్రవహిస్తునందున ఈ ప్రాంతాలలో పుష్కర పనులు వేగవంతమయ్యేలా చూస్తుంది. తాజాగా దీనికి సంబంధించి పలు శాఖలు సమీక్ష నిర్వహించారు.
రద్దీ నియంత్రణ, యాత్రికుల భద్రతకు ప్రాధాన్యం ఇస్తూ ప్రతి ఘాట్లో 50 మీటర్లకు ఒక కంపార్ట్మెంట్ ఏర్పాటు చేయాలని యోచిస్తున్నారు ఇందులోనే 10 సామాజిక మరుగుదొడ్లు, రెండు దుస్తులు మార్చే గదులు, 6 వాటర్ ఏటీఎంలు, అందుబాటులోకి తీసుకొస్తారు.
అందుబాటులో 97 ఘాట్లు: ప్రతి భక్తుడు ఘాట్లోకి వెళ్లి పుణ్యస్నానం చేసి 15 నిమిషాల్లోనే బయటకొస్తారని అంచనా వేశారు. ప్రతి కంపార్ట్మెంట్ నుంచి ఒక రోజు (18 గంటలు)లో 44,928 మంది పుణ్యస్నానం చేస్తారని అంచనా వేస్తున్నారు. గోదావరికి ఇరు వైపులా 7.06 కిలోమీటర్ల మేర 97 ఘాట్లు అందుబాటులో ఉంచాలని నిర్ణయించారు. అందుకు అనుగుణంగా తూర్పువైపు 4.93 కిలోమీటర్ల పరిధిలో 45 ఘాట్లను అధికారులు సిద్ధం చేస్తారు.
దేవాదాయ శాఖ ప్రభుత్వానికి నివేదిక: గోదావరి పుష్కరాల కోసం సంబంధిత శాఖలు సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్న తరుణంలో దేవాదాయ శాఖ కూడా ఇటీవల సమీక్షను ఏర్పాటు చేసింది. దీంట్లో ముఖ్యంగా ఏయే తేదీల్లో పుష్కరాలు నిర్వహించాలనే దానిపై చర్చించారు. ఈ సమావేశంలో తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, కోనసీమ, ఏలూరు జిల్లాలకు చెందిన ఆగమ, వైదిక పండితులు, తితిదే ఆస్థాన సిద్ధాంతితో కలిపి మొత్తం 16 మంది పాల్గొని పుష్కరాల తేదీలపై ఏకాభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు.
పుష్కరాలను 2027 జూన్ 26 నుంచి జులై 7 వరకు నిర్వహించాలని ఆగమ, వైదిక పండితులు సమీక్షలో సూచించారు. ఈ మేరకు ప్రభుత్వానికి నివేదిక పంపించారు. ఈ నివేదికను పరిశీలించి ప్రభుత్వం అధికారికంగా నిర్ణయం తీసుకొని, నోటిఫికేషన్ జారీ చేయాల్సి ఉంది. కాగా గత పుష్కరాలు 2015లో జులై 14 నుంచి 25 వరకు జరిగాయి.
గోదావరి పుష్కరాలకు విస్తృత ఏర్పాట్లు - ఘాట్ల విస్తరణకు చర్యలు
2027 జూన్ 26 నుంచి గోదావరి పుష్కరాలు - కొనసాగుతున్న ఏర్పాట్లు