ప్రైవేట్ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలల్లో వసూళ్ల దందా! - ఇదేంటని అడిగితే అడ్మిషన్ కావాలా? వద్దా? అంటూ ప్రశ్నలు
ఎన్బీఏ పేరుతో రూ.22 వేల వసూలు - ప్రైవేట్ ఇంజినీరింగ్ కాలేజీల దోపిడీ - అక్రిడిటేషన్ గుర్తింపు లభిస్తే కొత్త కోర్సులకు నాణ్యమైన ముద్ర పడినట్లే - ఖర్చులుంటాయిగా అంటూ అధికారుల సమాధానాలు
Published : August 8, 2026 at 1:01 PM IST
Fee Racket in Private Engineering College : ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో మొదటి సంవత్సరంలో చేరుతున్న విద్యార్థుల నుంచి నేషనల్ బోర్డ్ ఆఫ్ అక్రిడిటేషన్ పేరుతో కొన్ని ప్రైవేటు కాలేజీలు రూ.22 వేలు చొప్పున వసూలు చేస్తున్నాయి. మంచి బ్రాంచిల్లో సీటొచ్చింది కదా! సర్లే ఇచ్చేద్దాం అనుకుని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు అదనంగా చెల్లిస్తున్నారు. మేడ్చల్కు సమీపంలోని ఓ ప్రైవేట్ ఇంజినీరింగ్ కళాశాల రూ.60 లక్షల అదనంగా వసూలు చేసుకుంది. ఈ వసూళ్లపై జేఎన్టీయూ అధికారులు పట్టనట్టు వ్యవహరిస్తున్నారు.
- అల్వాల్లోని ఓ ప్రైవేట్ ఉద్యోగి కుమారుడికి మేడ్చల్లోని ఓ ప్రైవేట్ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో కన్వీనర్ కోటాలో సీటు లభించింది. ఫీజులు చెల్లించేందుకు పదిరోజుల క్రితం కళాశాలకు వెళ్లగా నేషనల్ బోర్డ్ ఆఫ్ అక్రిడిటేషన్ ఫీజు రూ.22 వేలు చెల్లించాలంటూ తెలిపారు. అంతేకాదు కేవలం నగదు మాత్రమే ఇవ్వాలని షరతు విధించారు. రసీదు మాత్రం రూ.5,500లకే ఇచ్చారు. ఇదేంటని అడిగితే అడ్మిషన్ కావాలా? వద్దా? అంటూ ఎదురు ప్రశ్నించారు.
- నేషనల్ బోర్డ్ ఆఫ్ అక్రిడిటేషన్ గుర్తింపు లభిస్తే కొత్త కోర్సులకు నాణ్యమైన ముద్ర పడినట్లే. ఫీజులు పెంచుకునేందుకు కూడా వెసులుబాటు లభిస్తుంది. వీటన్నింటిని పరిగణనలోకి తీసుకుని ప్రైవేటు ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలు ఎన్బీఏ అధికారులను సంప్రదిస్తున్నారు.
ఖర్చులుంటాయిగా అంటూ సమాధానాలు : ఎన్బీఏ అక్రిడిటేషన్ పేరుతో వసూళ్లపై కొందరు తల్లిదండ్రులు, కాలేజీ సిబ్బందిని ప్రశ్నించగా నిర్వహణ ఖర్చులుంటాయిగా అంటూ దురుసుగా సమాధానాలిస్తున్నారు. కొన్నేళ్ల క్రితం జేఎన్టీయూ అధికారులు ఒక్కో విద్యార్థి నుంచి రూ.5,500లు వసూలు చేసుకోవాలని మౌఖికంగా ఆదేశించారు. కానీ కొన్ని కళాశాలలు రూ.22 వేల వరకూ వసూలు చేస్తున్నాయి. ప్రైవేటు ఇంజినీరింగ్ కళాశాలల సమాఖ్య ప్రధాన కార్యదర్శి డాక్టర్ జి.నాగయ్యను వివరణ కోరగా వివరాలు తెలుసుకుని చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు.
అత్యధికంగా సీబీఐటీకి రూ.1.83 లక్షలు : రాష్ట్రంలో 33 ఇంజినీరింగ్ కళాశాలల్లో లక్ష రూపాయలకు పైగా, రెండు కళాశాలలకు లక్ష రూపాయలుగా ఫీజును నిర్ణయించారు. ఈ మేరకు మొత్తం 160 ఇంజినీరింగ్ కాలేజీలకు కొత్త ట్యూషన్ ఫీజులను నిర్ధారిస్తూ విద్యాశాఖ ఇటీవల జీవో జారీ చేసింది. ఈ రుసుములు 2025-28 బ్లాక్ పీరియడ్కు వర్తిస్తాయి. గత బ్లాక్ పీరియడ్లో ఫీజు లక్ష రూపాయలు దాటిన కళాశాలల సంఖ్య 33 ఉండగా ఈసారీ అంతే ఉండటం విశేషం. ఫీజు లక్ష రూపాయలు ఉన్న కళాశాలల సంఖ్య అప్పట్లో 7 కాగా ఇప్పుడు 2కి తగ్గింది. అత్యధికంగా సీబీఐటీకి ఫీజు రూ.1.83 లక్షలుగా నిర్ణయించారు. తెలంగాణ ప్రవేశాలు, రుసుముల నియంత్రణ కమిటీ 19 కళాశాలలకు ఇప్పటివరకు ఉన్న ట్యూషన్ ఫీజులను తగ్గించడంతో పాటు 70 కళాశాలలకు ఒక్క రూపాయి కూడా పెంచకుండా ప్రభుత్వానికి సిఫార్సు చేసింది. దానికి ఆమోదం తెలుపుతూ సర్కారు జీవో జారీ చేసింది. కనీస ఫీజు రూ.45 వేలు ఉండగా 21 కళాశాలలకు ఆ రుసుమును ఖరారు చేశారు.
- తాజాగా నిర్ణయించిన ఫీజులు ప్రస్తుత (2025-26) నుంచే అమల్లోకి వస్తాయి. మూడేళ్ల బ్లాక్ పీరియడ్ అంటే 2025-26,2026-27,2027-28 విద్యా సంవత్సరాల్లో బీటెక్ మొదటి సంవత్సరంలో చేరినవారికి ఈ ఫీజులు వర్తిస్తాయి. ఆ విద్యార్థులు 4 ఏళ్ల పాటు అవే రుసుములు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
19 కళాశాలల్లో తగ్గిన ఫీజులు : ఈ ఏడాది 19 కళాశాలలకు ఫీజు తగ్గించారు. అంటే గత విద్యా సంవత్సరం (2024-25) వరకు ఉన్న ఫీజులో టీఏఎఫ్ఆర్సీ కోత పెట్టింది. గత ఆగస్టులో ఎప్సెట్ కౌన్సెలింగ్ సందర్భంగా విద్యార్థుల నుంచి పాత ఫీజులనే వసూలు చేశారు. ప్రభుత్వం కొత్త ఫీజులను నిర్ణయించిన తర్వాత ఒకవేళ తగ్గితే ఆ వ్యత్సాసాన్ని వెనక్కి చెల్లించాల్సి ఉంటుందని సాంకేతిక విద్యాశాఖ అప్పట్లో పేర్కొంది. ఈసారి 19 కళాశాలల్లో ఫీజు తగ్గడంతో అక్కడ సొంతంగా ఫీజు చెల్లించినవారికి ఆయా కాలేజీలు ఆ వ్యత్యాసం మొత్తాన్ని వెనక్కి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది.
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