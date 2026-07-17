రాష్ట్రంలో భారీగా పెరిగిన ఇంజినీరింగ్ సీట్లు - అదనంగా 15 వేల మంది విద్యార్థులకు ఉపయోగం
నేటి నుంచి రెండో విడత కౌన్సెలింగ్ - సుమారు 15 వేల అదనపు బీటెక్ సీట్లను కళాశాలలకు మంజూరు - సెకండ్ ఫేజ్లో మొత్తం అందుబాటులో 27,487 సీట్లు
Published : July 17, 2026 at 11:14 AM IST
Second Phase of Engineering Counseling : రాష్ట్రంలో ఇంజినీరింగ్ సీట్లు భారీగా పెరగనున్నాయి. శుక్రవారం నుంచి మొదలుకానున్న ఇంజినీరింగ్ రెండో విడత కౌన్సెలింగ్లో అదనపు సీట్లు కలవనున్నాయి. ఈ విద్యా సంవత్సరం (2026-27)లో అఖిల భారత సాంకేతిక విద్యా మండలి (ఏఐసీటీఈ) సుమారు 15 వేల అదనపు బీటెక్ సీట్లను కళాశాలలకు మంజూరు చేసింది. వాటిని అనుమతించాలా? లేదా అన్నది రాష్ట్ర సర్కారు నిర్ణయంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ మేరకు సీఎం కార్యాలయ ముఖ్య కార్యదర్శి ఎన్.శ్రీధర్, విద్యాశాఖ అధికారులు గురువారం సీఎం రేవంత్రెడ్డితో సమావేశమై చర్చించారు. అదనపు సీట్లకు ఆయన అంగీకారం తెలపడంతో ఎప్సెట్ ప్రవేశాల కన్వీనర్ అయిన రాష్ట్ర సాంకేతిక విద్యాశాఖ కమిషనర్ శ్రీదేవసేన ఆధ్వర్యంలో అధికారులు కళాశాలలు, సీట్ల వారీగా కసరత్తు మొదలు పెట్టారు.
రేపటి నుంతి వెబ్ ఆప్ష్న్లు : దాదాపు నాలుగు వేల సీట్లు పెరగవచ్చని తెలుస్తోంది. అందులో 70 శాతం కన్వీనర్ కోటా కింద కౌన్సెలింగ్లో చేరనున్నాయి. ఈ నెల 18 నుంచి వెబ్ ఆప్షన్లు ప్రారంభం కానుండటంతో శుక్రవారం అర్థరాత్రికి లేదా శనివారం ఉదయానికి స్పష్టత రావొచ్చని భావిస్తున్నారు. కొన్ని కళాశాలలకు అదనపు సీట్లు ఇవ్వకుంటే న్యాయస్థానాలను ఆశ్రయిస్తారేమోనన్న సందేహంతో అధికారులు ఎన్ని కళాశాలల్లో ఎన్ని అదనపు సీట్లు రావొచ్చనే విషయాన్ని వెల్లడించడం లేదని తెలుస్తోంది. మరోవైపు అదనపు సీట్లు మంజూరు చేయాలంటే ఆయా వర్సిటీలు, తనిఖీలు నిర్వహించి తగిన సౌకర్యాలు ఉన్నాయని నివేదిక ఇవ్వాలి. ఇంతవరకు జేఎన్టీయూహెచ్, ఓయూ అలాంటి తనిఖీలు చేయలేదు. విద్యాశాఖ వర్గాలు మాత్రం అన్నివిధాలా ఏర్పాట్లు చేసుకున్నట్లు చెబుతుండటం గమనార్హం.
మిగిలిపోయిన సీట్లు 27,487 : తొలి విడతలో 79 వేల మందికిపైగా సీట్లు కేటాయించగా ఇంకా 8,162 మిగిలాయి. సీట్లు పొందిన వారిలో 19,325 మంది ఆన్లైన్ సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ చేయలేదు. అందువల్ల ఆ సీట్లు కూడా ఖాళీగా ఉన్నట్లే లెక్క. అంటే మొత్తం 27,487 సీట్లు రెండో విడతలో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ప్రముఖ కళాశాలల్లోనూ సీట్లు పెరగనున్నందున అధిక సంఖ్యలో విద్యార్థులు వెబ్ ఆప్షన్లు మార్చుకునే అవకాశం ఉంది.
తొలి విడతలో 90 శాతం సీట్లు భర్తీ : బీటెక్ సీట్లు తొలి విడత కౌన్సెలింగ్లో 90.70 శాతం సీట్లు భర్తీ అయ్యాయి. కన్వీనర్ కోటా కింద ఈడబ్ల్యూఎస్ సీట్లతో కలిపి 88,053 సీట్లు అందుబాటులో ఉండగా, 88,510 మంది వెబ్ ఆప్షన్లు ఇచ్చి సీట్లకు పోటీపడ్డారు. వారిలో 79,891 మంది అభ్యర్థులు బీటెక్ సీట్లు సాధించారు. తొలి విడత సీట్లను శుక్రవారం రాత్రి కేటాయించారు. సీఎస్ఈ, సంబంధిత 17 బ్రాంచీల్లో 62,509 సీట్లుండగా వాటిల్లో 58,376 సీట్లు నిండాయి. అందులో 4133 సీట్లు మిగిలాయి. గత ఏడాదిలో పోల్చుకుంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ బ్రాంచీల్లో సీట్లు అధికంగా మిగిలిపోవడం గమనార్హం. అదే సమయంలో ఈసారి మెకానికల్, సివిల్, ఈసీఈ విభాగాల్లో సీట్ల భర్తీ స్వల్పంగా పెరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సీట్లన్నీ చివరి విడత నాటికి పూర్తి స్పష్టత వస్తుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
తొలి విడతలో చివరకు ఇలా :
- ధ్రువపత్రాల పరిశీలనకు హాజరైన వారు : 89,450
- వెబ్ ఆప్షన్లు ఇచ్చిన వారి సంఖ్య : 88,510
- సీట్లు పొందిన వారు : 79,891
- మిగిలిపోయిన సీట్లు : 8162
87 విద్యాసంస్థల్లో 100 శాతం సీట్లు భర్తీ : తగినన్ని ఐచ్ఛికాలు ఇచ్చుకోకపోవడం, తక్కువ సీట్లు ఉండటంతో 8919 మందికి సీట్లు దక్కలేదు. 8 వర్సిటీలు, 79 కళాశాలలు మొత్తం 87 విద్యాసంస్థల్లో 100 శాతం సీట్లు భర్తీ అయ్యాయి. ఈడబ్ల్యూఎస్ కోటా కింద 6335 మందికి సీట్లు దక్కాయి.
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