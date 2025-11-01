ETV Bharat / state

13 జిల్లాల్లో ఆర్టీజీఎస్‌ కేంద్రాలు - డిసెంబరు నాటికి అందుబాటులోకి వచ్చేలా పనులు

రాజధానిలో ఆధునిక హంగులతో ప్రధాన కేంద్రం - ఉమ్మడి జిల్లా కేంద్రాల్లో ఒకటి చొప్పున ఏర్పాటు

Adding Technology to Governance RTGS Centers Established in 13th District
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 1, 2025 at 7:14 AM IST

2 Min Read
Adding Technology to Governance RTGS Centers Established in 13th District: మొంథా తుపాను ప్రభావాన్ని ముందుగా అంచనా వేసి, ప్రజలను అప్రమత్తం చేయడంలో రియల్‌టైమ్‌ గవర్నెన్స్‌ సొసైటీ (RTGS) సాంకేతికత కీలకంగా మారింది. భారీ విపత్తులోనూ ప్రాణ నష్టం నివారించడం సాధ్యమైంది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సహా ఉన్నతాధికారులు, మంత్రులు ఆర్టీజీఎస్‌ టెక్నాలజీ ఆధారంగా ప్రజలను అప్రమత్తం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలోని 13 ఉమ్మడి జిల్లాల్లో ఆర్టీజీఎస్‌ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వం సంకల్పించింది.

ఉమ్మడి జిల్లా కేంద్రాల్లో ఒకే నమూనాలో పని చేసే 13 ఆర్టీజీఎస్‌ కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ సెంటర్లను ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తోంది. రాజధానిలోని ప్రధాన కేంద్రానికి వాటిని అనుసంధానం చేయనుంది. వాటి ఏర్పాటుకు మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించి, అన్ని ప్రభుత్వ విభాగాల సమాచారాన్ని అక్కడి ఆర్టీజీఎస్‌ కేంద్రాలకు అనుసంధానం చేయనుంది. జిల్లాల్లో నిర్మించే కేంద్రాల పర్యవేక్షణ బాధ్యతలను ఆయా జిల్లాల కలెక్టర్లకు అప్పగించనుంది.

రాజధానిలో ఆధునిక హంగులతో కేంద్రం: రాష్ట్ర ఆర్టీజీఎస్‌ కేంద్రాన్ని ఆధునిక హంగులతో తీర్చిదిద్దాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. దీని కోసం సచివాలయం దగ్గర మల్టీపర్పస్‌ భవనాన్ని నిర్మిస్తోంది. ఆర్టీజీఎస్‌ సేవలను విస్తరించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఇప్పటికే వాట్సప్‌ గవర్నెన్స్‌ ద్వారా 750 సేవలను అందిస్తోంది. అవేర్‌ 2.0 వ్యవస్థ ద్వారా ఇస్రో సహకారంతో శాటిలైట్‌ సాయంతో వాతావరణ సమాచారాన్ని తెలుసుకోవచ్చు. రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రభుత్వ శాఖల సమాచారం ఒకే చోట ఉండేలా డేటా లేక్‌ను ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తోంది. ఈ కార్యకలాపాలు అన్నింటికి త్వరలో ఆర్టీజీఎస్‌ కేంద్రం అవుతుంది.

రాష్ట్ర స్థాయి భవనాల్లో ప్రత్యేకతలు ఇవి:

  • రాష్ట్రస్థాయి ఇంటిగ్రేటెడ్‌ కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ సెంటర్‌
  • 264 మంది ఆపరేటర్లు పనిచేసేలా వర్క్‌ స్టేషన్‌ టేబుళ్లు
  • 338 మందితో సమావేశం నిర్వహించేలా పెద్ద కాన్ఫరెన్స్ హాల్
  • 14 మందితో సమావేశమయ్యేందుకు వీలుగా మినీ కాన్ఫరెన్స్‌ హాల్‌

సీఎం, ఆర్టీజీఎస్‌ డైరెక్టర్‌ కార్యాలయాలు: ఉమ్మడి జిల్లా కేంద్రాల్లో ఆర్టీజీఎస్‌ కేంద్రాల ఏర్పాటు చేయాలని 2018లోనే టీడీపీ ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించింది. కొన్ని జిల్లాల్లో పనులు ప్రారంభించింది. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం పనులను పక్కన పెట్టేసింది. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక ఈ ప్రాజెక్టులో మళ్లీ కదలిక వచ్చింది. ఈ ఏడాది ఆఖరుకు రాష్ట్ర స్థాయి కేంద్రంతో పాటు, 13 జిల్లా ప్రాజెక్టులనూ పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా నిర్దేశించింది. ఎన్‌సీసీ-మ్యాట్రిక్స్‌ ప్రాజెక్టు అమలు బాధ్యతలు నిర్వహిస్తోంది. థర్డ్‌పార్టీ ఆడిట్, ప్రాజెక్ట్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ కమిటీ(PMC)గా కాలేజ్‌ డిజైన్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ వ్యవహరిస్తోంది.

జిల్లా ఆర్టీజీఎస్‌ కేంద్రాల్లో ఇలా:

  • ఇంటిగ్రేటెడ్‌ కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ సెంటర్‌
  • జిల్లా రియల్‌టైమ్‌ గవర్నెన్స్, సీసీటీవీ డేటా సెంటర్‌
  • ఏపీ ఫైబర్‌నెట్‌ లిమిటెడ్‌ జిల్లాస్థాయి నెట్‌వర్క్‌ సెంటర్‌
  • కలెక్టర్, ఎస్పీలు సమీక్షించేందుకు సమావేశ మందిరం

