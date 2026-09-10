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ఇంద్రకీలాద్రిపై హరిత సిరులు - కాంక్రీట్‌ జంగిల్‌కు చెక్‌ - దసరా నాటికి కనకదుర్గమ్మ సన్నిధి సుందరీకరణ

ఇంద్రకీలాద్రిని పచ్చదనంతో తీర్చిదిద్దేందుకు ఏడీసీ ప్రణాళికలు రూపొందించింది. సీఎం చంద్రబాబు సూచనలతో సుందరీకరణ ప్రాజెక్టుకు శ్రీకారం చుట్టింది. దసరా నాటికి సుందరీకరణ పనులు పూర్తి చేసేందుకు చర్యలు చేపట్టారు.

Vijayawada Indrakeeladri Greening
ఇంద్రకీలాద్రిపై హరిత సిరులు (EENADU)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 10, 2026 at 12:13 PM IST

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Vijayawada Indrakeeladri Greening : ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువైన కనకదుర్గమ్మ సన్నిధిలో పచ్చదనం పరిమళించనుంది. ప్రస్తుతం కాంక్రీట్‌ జంగిల్‌గా మారిన ఆలయ పరిసరాలను అందమైన వృక్షాలు, మొక్కలతో తీర్చిదిద్దేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధమవుతున్నాయి. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సూచనల మేరకు అమరావతి అభివృద్ధి సంస్థ (ఏడీసీ) ఆధ్వర్యంలో ఇంద్రకీలాద్రి సుందరీకరణ ప్రాజెక్టును పట్టాలెక్కిస్తున్నారు.

కనుమరుగైన పచ్చదనం : ప్రస్తుతం దుర్గమ్మ గుడితో పాటు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో చల్లని నీడనిచ్చే ఒక్క చెట్టు కూడా లేదు. కనకదుర్గానగర్, జాతీయ రహదారి వెంట ఎక్కడా పచ్చదనం కనిపించడం లేదు. అభివృద్ధి పనుల్లో భాగంగా భవన నిర్మాణాలు చేపట్టడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణం. ఇటీవల నిర్మించిన అన్నదానం, ప్రసాదం పోటు భవనాలు, పాత మహామండపం, కనకదుర్గ పైవంతెన పనుల సమయంలో ఇక్కడున్న చాలా వృక్షాలను తొలగించారు. దీంతో ఆలయ పరిసరాలు పూర్తిగా కాంక్రీట్ జంగిల్‌ను తలపిస్తున్నాయి. కనీసం నీడ కూడా లేకపోవడంతో వేసవిలో రాజమార్గం గుండా నడిచే భక్తుల పాదాలు బొబ్బలెక్కుతున్నాయి.

మళ్లీ హరిత శోభ : గత టీడీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో ఏడీసీ ఆధ్వర్యంలో బ్యూటిఫికేషన్ చేపట్టారు. అప్పటి ఈవో సూర్యకుమారి హయాంలో కనకదుర్గానగర్ వైపు కొండ పక్కన ఏటవాలు ప్రాంతంలో రకరకాల పూలమొక్కలు పెంచారు. కానీ, ఆ తర్వాత వాటిని ఎవరూ పట్టించుకోకపోవడంతో అవన్నీ కనుమరుగయ్యాయి. ఇంద్రకీలాద్రి మాస్టర్ ప్లాన్‌లో భాగంగా అప్పట్లో ఈ పనులు చేశారు. ఇప్పుడు మళ్లీ ఏడీసీ ఆధ్వర్యంలో పచ్చదనంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. ఏడీసీ చైర్‌పర్సన్, ఎండీ డి.లక్ష్మీపార్థసారథి బుధవారం ఆలయ పరిసరాలను స్వయంగా పరిశీలించారు. ఎక్కడెక్కడ పచ్చదనం పెంచవచ్చో ఈవోతో కలిసి పర్యవేక్షించారు.

సుగంధ వృక్షాలు, ఔషధ మొక్కలతో : గతంలో ఇంద్రకీలాద్రిపై అంతటా సుగంధ వృక్షాలు, ఔషధ మొక్కలు పెంచాలని నిర్ణయించినా, అది కార్యరూపం దాల్చలేదు. ఇప్పుడు ఆ ఆలోచనను అమలు చేయనున్నారు. అన్ని ప్రధాన భవనాల వద్ద, కనకదుర్గానగర్‌లోని రాజమార్గం వెంట భారీగా వృక్షాలను పెంచాలని యోచిస్తున్నారు. దీనివల్ల భక్తులకు ఎండ కష్టాలు తీరడమే కాకుండా, ఆలయ పరిసరాలు అత్యంత ఆహ్లాదకరంగా మారనున్నాయి.

దసరా నాటికి పూలమొక్కలతో ముస్తాబు : సుందరీకరణ పనుల్లో భాగంగా అక్టోబర్ 11న ప్రారంభమయ్యే దసరా వేడుకలపై అధికారులు ముందుగా దృష్టి పెట్టారు. ఉత్సవాల నాటికి ఇంద్రకీలాద్రి ఘాట్ రోడ్డు వెంట ఆకర్షణీయమైన పూలమొక్కలను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. మెట్ల మార్గం, యాగశాల తదితర భక్తులు సందర్శించే ప్రాంతాలన్నింటినీ పూలమొక్కలతో సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించనున్నారు. అమ్మవారి దర్శనానికి వచ్చే భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక భావనతో పాటు ఆహ్లాదకర వాతావరణం దరిచేర్చేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.

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