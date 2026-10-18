సిక్కోలులో టైటానియం పార్క్ - రూ.16 వేల కోట్ల పెట్టుబడికి అదానీ సంస్థ ప్రతిపాదనలు
Titanium Park in Srikakulam: శ్రీకాకుళం జిల్లాలో టైటానియం పార్క్ ఏర్పాటు చేసేందుకు అదానీ సంస్థ ముందుకొచ్చింది. ఇందుకుగానూ అదానీ సంస్థ రూ.16 వేల కోట్లతో ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు అందజేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 11:09 AM IST|
Updated : October 18, 2026 at 12:10 PM IST
Titanium Park in Srikakulam : రాష్ట్రంలో సమృద్ధిగా ఉన్న బీచ్శాండ్ ఖనిజ సంపదను సద్వినియోగం చేసుకొని దేశీయ అవసరాలకు కావాల్సిన టైటానియం మెటల్ను ఉత్పత్తి చేయాలని ప్రభుత్వం ప్రణాళిక రూపొందించింది. ఇందులో భాగంగా శ్రీకాకుళం జిల్లా గారలో టైటానియం పార్క్ ఏర్పాటు చేసేందుకు అదానీ సంస్థ ముందుకొచ్చింది. ఏపీ ఖనిజాభివృద్ధి సంస్థ (APMDC)తో కలిసి రూ.16,000 కోట్ల పెట్టుబడితో బీచ్శాండ్ మినరల్స్ సెపరేషన్ ప్లాంట్, అందులో నుంచి వచ్చే ఇలిమినైట్ ఖనిజాన్ని శుద్ధి చేసేందుకు వీలుగా వాల్యూ ఎడిషన్ ప్లాంట్లను ఏర్పాటు చేయాలని యోచిస్తోంది. దీనికి సంబంధించి తాజాగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు సమర్పించింది. ఈ ప్రాజెక్టు కార్యరూపం దాలిస్తే భారీగా ఉపాధి అవకాశాలు లభించనున్నాయి.
మూడు లీజుల్లో ఖనిజ సంపద: శ్రీకాకుళం జిల్లా గారలో 671 హెక్టార్లు, అదే ప్రాంతంలో మరోచోట 239 హెక్టార్లు, విశాఖపట్నం జిల్లా భీమిలిలో 81 హెక్టార్ల చొప్పున మొత్తం 991 హెక్టార్లలో ఏపీఎండీసీకి మూడు లీజులు ఉన్నాయి. వీటికి సంబంధించి ప్రాజెక్టు డెవలపర్ అండ్ ఆపరేటర్ (పీడీవో)గా గతంలో అదానీకి చెందిన అల్లూవియల్ హెవీ మినరల్స్ లిమిటెడ్ ఎంపికైంది. ఈ సంస్థే ఇప్పుడు గారలో టైటానియం పార్క్ ఏర్పాటు చేయాలని ప్రతిపాదించింది.
ఖనిజాల వేర్పాటు, శుద్ధి: బీచ్శాండ్లో ఇలిమినైట్, రూటైల్, గార్నెట్, సిలిమినైట్, జిర్కాన్, మోనజైట్ వంటి విలువైన ఖనిజాలు ఉంటాయి. వీటిని వేరు చేసేందుకు మినరల్స్ సెపరేషన్ ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేస్తారు. ఇందులో వేరుచేసిన ఖనిజాల్లో ఇలిమినైట్ను శుద్ధి చేసి టైటానియం పిగ్మెంట్గా మారుస్తారు. తదుపరి దశల్లో ప్రాసెసింగ్, విలువ జోడింపు ప్రక్రియల ద్వారా టైటానియం మెటల్ను ఉత్పత్తి చేస్తారు. ఇందుకోసం ప్రత్యేకంగా వాల్యూ ఎడిషన్ ప్లాంట్ను నెలకొల్పనున్నారు.
ఏటా 2 లక్షల టన్నుల పిగ్మెంట్: శ్రీకాకుళంలో ఏర్పాటు చేయనున్న టైటానియం పార్క్లో ఏటా 2 లక్షల టన్నుల టైటానియం పిగ్మెంట్, 10 వేల టన్నుల టైటానియం మెటల్ ఉత్పత్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఈ మేరకు రూ.16 వేల కోట్ల పెట్టుబడితో ప్లాంట్లు ఏర్పాటు చేసేందుకు అదానీ సంస్థ పరిశ్రమల శాఖకు వివరాలు అందించింది. పారిశ్రామిక విధానంలో భాగంగా కల్పించాల్సిన ప్రోత్సాహకాలపై ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంది. బీచ్శాండ్, రేర్ ఎర్త్ ఖనిజాలకు సంబంధించి ప్రభుత్వం పాలసీ కూడా తుది దశలో ఉండగా, త్వరలోనే కేబినెట్ ముందుకు వెళ్లనుంది.
మరో రెండు లీజులు కోరుతున్న సంస్థ: ప్రస్తుతం అల్లూవియల్ సంస్థకు కేటాయించిన మూడు లీజుల్లో కలిపి 6.68 మిలియన్ టన్నుల ఇలిమినైట్ నిల్వలు ఉన్నట్లు అంచనా. ఈ నిల్వలు ప్రతిపాదిత ప్లాంట్కు సుమారు పదేళ్లపాటు సరిపోతాయని భావిస్తున్నారు. భారీ పెట్టుబడితో ఏర్పాటు చేసే పరిశ్రమను 20-25 ఏళ్లపాటు నిర్వహించాలంటే మరింత ముడిసరుకు అవసరమని సంస్థ పేర్కొంటోంది. ఈ నేపథ్యంలో అదనంగా మరో రెండు లీజులు కేటాయించాలని కోరింది. దీనిపై ప్రభుత్వం పరిశీలన జరుపుతోంది.
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