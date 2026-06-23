ETV Bharat / state

క్యాన్సర్​ జీవితానికి ఆఖరి మజిలీ కాకూడదు : వ్యాధి విజేతలు గౌతమి, మమతా మోహన్​దాస్

ఘనంగా బసవతారకం క్యాన్సర్‌ ఆసుపత్రి రజతోత్సవ వేడుకలు - వేడుకల్లో క్యాన్సర్‌పై పోరాడిన తీరును వివరించిన నటీమణులు - క్యాన్సర్‌ చికిత్సపై అభిప్రాయాలు పంచుకున్న గౌతమి, మమతా మోహన్‌ దాస్‌

Gautami and Mamta Mohandas share their views on cancer treatment
ACTRESSES GAUTAMI (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 23, 2026 at 9:45 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Gautami And Mamta Mohandas Share Their Views On Cancer Treatment : క్యాన్సర్ మహమ్మారి సోకితే జీవితంలో అంతా కోల్పోయినట్టే అని ఎందరో భావిస్తుంటారు. వ్యాధి నిర్ధారణ అయినప్పటి నుంచే జీవితం పట్ల ఆసక్తి, రేపటి పట్ల భరోసాని కోల్పోతారు. అయితే క్యాన్సర్‌తో పోరాడి కొత్త జీవితాన్ని ఆస్వాదించవచ్చని నిరూపించారు ఆ ఇద్దరు నటీమణులు. అంతే కాదు, తమ అనుభవాలను బాధితులతో పంచుకుని క్యాన్సర్ రోగుల్లో స్ఫూర్తి నింపే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. వారే నటి గౌతమి, మమతా మోహన్ దాస్. బసవతారకం ఇండో అమెరికన్ క్యాన్సర్ ఆసుపత్రి సిల్వర్‌ జూబ్లీ ముగింపు వేడుకల్లో పాల్గొన్న వారు, తమ క్యాన్సర్ ప్రయాణాన్ని పంచుకున్నారు.

క్యాన్సర్ జీవితానికి ఆఖరి మజిలీ కాకూడదు : బసవతారకం ఆసుపత్రి రజతోత్సవాల్లో నటి గౌతమి పాల్గొన్నారు. స్వయంగా క్యాన్సర్‌ను జయించిన సినీ నటి, తన అనుభవాలను పంచుకున్నారు. క్యాన్సర్ ఎంతో ఘోరమైన జబ్బే అయినప్పటికీ, అదే మన జీవితానికి ఆఖరి మజిలీ కాకూడదన్నారు. బసవతారకం ఇండో అమెరికన్ క్యాన్సర్ ఆసుపత్రి క్యాన్సర్ రోగులకు విశేష సేవలు అందించడంతో పాటు వ్యాధి పట్ల ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించేందుకు కృషి చేస్తోందని అభినందించారు.

"క్యాన్సర్ ఎంతో ఘోరమైన జబ్బే అయినప్పటికీ అదే మన జీవితానికి ఆఖరి మజిలీ కాకూడదు. బసవతారకం ఇండో అమెరికన్ క్యాన్సర్ ఆసుపత్రి క్యాన్సర్ రోగులకు విశేష సేవలు అందించడంతో పాటు వ్యాధి పట్ల ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించేందుకు కృషి చేస్తోంది" -గౌతమి, నటి, క్యాన్సర్ విజేత

బ్లడ్​ క్యాన్సర్​తో బాధ : క్యాన్సర్ బాధితులకు 25 ఏళ్లుగా సేవ చేయడంలో బసవతారకం ఆసుపత్రి ముందుందని, అందుకు కృషి చేస్తున్న బసవతారకం ఇండో-అమెరికన్​ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఛైర్మన్ నందమూరి బాలకృష్ణకు నటి మమతా మోహన్ దాస్ అభినందనలు తెలిపారు. తాను తీవ్రమైన బ్లడ్ క్యాన్సర్ బారిన పడినప్పటి రోజులను గుర్తు చేసుకున్నారు. కీమో, శస్త్ర చికిత్స అన్నీ ప్రయత్నాలు విఫలమై తీవ్ర నిరాశలో కురుకుపోయినట్టు తెలిపారు.

"నాకు హచ్‌కిన్స్‌ లింఫోమా అనే తీవ్రమైన క్యాన్సర్‌ సోకింది. ఇతర రకాలు చాలా సులభంగా తగ్గిపోయేవి. అన్ని ద్వారాలు మూసుకుపోయిన పరిస్థితిలో 2014లో కొత్త ద్వారాలు నాకు తెరుచుకున్నాయి. ఆ సందర్భంలో అలాంటి మందులు అందుబాటులో లేవు. అమెరికాలో హ్యూమెన్‌ ట్రైల్స్‌లో ఉన్నాయవి. క్లినికల్‌ స్టడీలో పాల్గొనే అవకాశం నాకు వచ్చింది. యాంటై పీడీఎల్‌ డ్రగ్‌గా అది విజయవంతం అయ్యింది. 2017కు అది చాలా రకాల ఊపిరితిత్తులు, బ్లడ్‌ క్యాన్సర్‌ను నివారించడంలో ఉపయోగపడింది. నేను చెప్పేది ఏంటంటే క్యాన్సర్‌ బాధితుల పట్ల సానుభూతి కాకుండా వారి పరిస్థితిని మరింతగా అర్థం చేసుకోండి" - మమతా మోహన్ దాస్, నటి, క్యాన్సర్ విజేత

దృఢమైన సంకల్పం, జీవితం పట్ల ఆశ ఉంటే క్యాన్సర్‌ను జయించడం అంత పెద్ద కష్టం కాదని నిరూపించిన ఈ ఇద్దరు ఎందరో రోగులకు మార్గదర్శకులు అవుతున్నారు.

'డబ్బులేక ఏ ఒక్కరూ క్యాన్సర్​ చికిత్సకు దూరం కాకూడదు - పేదలకు నాణ్యమైన సేవలు అందించడమే మా లక్ష్యం'

3 లక్షల మంది అవుట్​ పేషెంట్లు - 90 వేల మంది ఇన్​పేషెంట్లు : క్యాన్సర్‌ బాధితుల ఆశాకిరణం బసవతారకం

TAGGED:

GAUTAMI SHARE ON CANCER TREATMENT
MAMTA MOHANDAS ON CANCER TREATMENT
SILVER JUBILEE BASAVATARAKAM
BASAVATARAKAM CANCER HOSPITAL
BASAVATARAKAM CANCER HOSPITAL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.