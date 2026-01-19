ETV Bharat / state

ఒక కుక్క కరుస్తోందని వందల కుక్కలను చంపడమేంటి?, మైనర్​ను హత్యాచారం చేశారని వారిని హత్య చేస్తున్నామా : రేణు దేశాయ్

వీధి కుక్కలపై సుప్రీంకోర్టు తీర్పు - స్పందించిన రేణూ దేశాయ్ - మనుషులను కుక్కలు కరిస్తే స్పందించే వ్యవస్థలు అత్యాచారాలపై ఎందుకు స్పందించడం లేదంటూ మండిపాటు - తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన నటి

Actress Renu Desai Fire on Killing Dogs : దేశంలో వీధి కుక్కల సమస్యకు కేంద్ర, రాష్ట ప్రభుత్వాలు శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలని ప్రముఖ సినీ నటి, జంతు ప్రేమికురాలు రేణూ దేశాయ్ కోరారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రత్యేకించి హైదరాబాద్ మహానగరంలో వీధి కుక్కులను చంపడం పట్ల ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వీధి కుక్కల అంశంపై ఇటీవల సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు నేపథ్యంలో స్పందించారు. హైదరాబాద్ సోమాజిగూడ ప్రెస్ క్లబ్​లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ప్రముఖ దర్శకుడు టిక్కా శశికిరణ్, యాంకర్ రష్మి గౌతంతో కలిసి మాట్లాడారు.

అత్యాచారాలపై ఎందుకు స్పందించరు? : సాధారణంగా సమాజంలో కుక్క మనిషిని కరవడం తప్పేనని, ఆ ఒక్క మూగజీవి కోసం మిగతా కుక్కలను ఎందుకు బలిచేయాలి? అంటూ రేణూ దేశాయ్ ప్రశ్నించారు. వంద కుక్కలు ఉంటే అందులో 5 కుక్కలు మాత్రమే మనుషులను కరిస్తే మిగతా 95 కుక్కలను కూడా చంపేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఆ విధానం సరికాదని స్పష్టం చేశారు. మనిషిని కుక్క కరిస్తే స్పందించే వ్యవస్థలు, రోడ్డు ప్రమాదాలు, హత్యలు, అత్యాచారాలు, డెంగీ, మలేరియా, ఇతర వ్యాధుల బారినపడి సంభవించే మరణాలు, హెల్మెంట్ లేకుండా ద్విచక్ర వాహనాలు నడిపి ప్రాణాలు కోల్పోవడం, చిన్నారుల జరుగుతున్న అత్యాచారాలపై ఎందుకు స్పందించడం లేదు? అని ఆమె సూటిగా ప్రశ్నించారు.

కుక్కలను చంపడమేంటి? మైనర్​లపై అత్యాచారం చేసిన వారిని ఏం చేస్తున్నాం : రేణూ దేశాయ్ (ETV)

ప్రతి వీధిలో లిక్కర్​ షాపులు ఉన్నాయి : ప్రత్యేకించి సమాజంలో జరిగే చిన్నారులపై అత్యాచారాలు జరిగినప్పుడు ఎందుకు స్పందించరు? అని రేణూ దేశాయ్​ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వీధి వీధిన మద్యం దుకాణాలు ఉంటున్నాయి. లిక్కర్ తాగి రోడ్డు ప్రమాదాలకు కారణమవుతున్న వ్యక్తుల గురించి ఎందుకు స్పందించరు? అంటూ దుయ్యబట్టారు. అలా గాలిలో కలిసిపోయేవి ప్రాణాలు కావా? ఒక్క కుక్క కరిచి మరణిస్తేనే అది ప్రాణమా? అని ప్రశ్నించారు. ఇటీవల నిజామాబాద్ జిల్లాలో పలు గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచులు సామూహికంగా కుక్కలను చంపించడం అమానవీయం కాదా? అవి ప్రాణాలు కాదా? ఒక్క కుక్కే కాదు? ఆవు, గేదె, పిల్లి, కోతి అన్నీ కూడా ప్రాణులే కదా? అని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

"నేను సుప్రీంకోర్టుకు అదే చెప్తున్నాను, మీరు మనుషులకోసం పోరాడుతున్నారు కదా? కుక్కల గురించి పోరాటం కాదు కదా ఇది. చిన్న పిల్లల్నీ కుక్కలు కరుస్తున్నాయి. కుక్కలు కరిస్తే రెబిస్ వ్యాధి వస్తుంది. ప్రాణాలు పోతున్నాయి. ఇది కదా సమస్య. కుక్కల వల్ల చనిపోయేది కొంతమంది మాత్రమే. దోమలు, యాక్సిడెంట్స్, ఆల్కహాల్​ వల్ల లక్షల మంది చనిపోతున్నారు. ఇది ఎందుకు పట్టించుకోవట్లేదు" -రేణూ దేశాయ్, నటి

అసలు ఇదెక్కడి న్యాయం : మనుషులతో పాటు అన్ని ప్రాణులకు జీవించే హక్కు ఉందని రేణూ దేశాయ్​ అన్నారు. వీధి కుక్కులకు ప్రధాన కారణంగా మన చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులేనని, ఇంటా బయటా, రోడ్ల వెంట చెత్త నిర్వహణ, దోమల బెడద ప్రధాన కారణమేనని విమర్శించారు. అపరిశుభ్రత వాతావరణం, ఎక్కడపడితే అక్కడ మిగిలిపోయిన ఆహారం పడేయడం వల్లే వీధి కుక్కలు పెరిగిపోతున్నాయని అన్నారు. అయినా ఆ విషయంపై ఎవరూ మాట్లాడరు? అని ఆరోపించారు. కుక్కల పట్ల ఇదెక్కడి న్యాయం? అని రేణూదేశాయ్ ధ్వజమెత్తారు.

పాలన వ్యవస్థలు పూర్తిగా విఫలం కావడం వల్లే కుక్కల్లో దూకుడు స్వభావం పెరుగుతోందని యాంకర్ రష్మీ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. వీధి కుక్కలకు ప్రత్యేక షెల్టర్లు, వసతులు కల్పిస్తే సమస్య చాలా వరకు తగ్గిపోతుందని అభిప్రాయపడ్డారు.

"ప్రభుత్వ వ్యవస్థలు ఏం చేస్తున్నాయి. అవి పూర్తిగా విఫలం కావడం వల్లే కుక్కల్లో దూకుడు స్వభావం పెరుగుతోంది. వీధి కుక్కలకు ప్రత్యేక షెల్టర్లు, మౌలిక సదుపాయాలను ప్రభుత్వం కల్పించాలి. విదేశీ బ్రీడ్స్ పెంచుకునే యజమానులు కూడా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. అవి పెంచుకోవాలంటే నెలకు రూ.15 నుంచి రూ.25 వేలు ఖర్చవుతోంది. అదేదో దేశీయ కుక్కులు పెంచుకుంటే విశ్వాసంగా ఉంటాయి. వీధి కుక్కుల నిర్వహణకు ప్రభుత్వాలు, వ్యవస్థలు శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలి" -రష్మీ గౌతమ్, యాంకర్

తక్షణమే వీధి కుక్కల నివారణ కోసం ప్రభుత్వం, జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు కుటుంబ నియంత్రణ శస్త్ర చికిత్సలతో పాటు యాంటీ రేబిస్ వాక్సిన్లు వేసి షెల్టర్లలో పెట్టి సంరక్షించాలని సినీ దర్శకుడు శశికిరణ్ టిక్కా ప్రభుత్వాన్ని కోరారు.

