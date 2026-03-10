మెగా కోడలికి ఆన్లైన్ వేధింపులు - సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు
నటి లావణ్య త్రిపాఠికి ఆన్లైన్ వేధింపులు - సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన నటి - బీఎన్ఎస్78, 79 కింద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించిన సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు
Published : March 10, 2026 at 10:33 AM IST
Actress Lavanya Files Complaint Against Online Harassment : సోషల్ మీడియాలో అసభ్యకర వ్యాఖ్యలు చేస్తూ తమ పరువుకు భంగం కలిగించేలా ఆన్లైన్ వేధింపులకు పాల్పడుతున్నారని ఆరోపిస్తూ సినీ నటి లావణ్య త్రిపాఠి సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులను ఆశ్రయించారు. ఈ మేరకు హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో పోలీసులు ఐటీ చట్టం సెక్షన్ 67తో పాటు భారత న్యాయ సంహిత (బీఎన్ఎస్) 78, 79 కింద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఇన్స్టాగ్రామ్ @purple_crayon00 అనే అకౌంట్ ద్వారా తనపై, తన కుటుంబ సభ్యులను లక్ష్యంగా చేసుకుని పలు పోస్టులు, కామెంట్లలో దూషణలు, సంబంధాలపై అసభ్య వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారని లావణ్య ఫిర్యాదులో తెలిపారు.
సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు తొలగించేలా చర్యలు తీసుకోండి : ఈ వేధింపులు గత కొన్ని వారాలుగా కొనసాగుతున్నాయని లావణ్య తన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా తన వ్యక్తిగత జీవితం, గౌరవాన్ని దెబ్బతీయాలని ఆరోపణలు చేస్తూ అవమానిస్తున్నారని తెలిపారు. కొన్ని పోస్టులపై కామెంట్ల రూపంలో అసభ్య పదజాలంతో దూషణలు చేయడమే కాకుండా తన వ్యక్తిత్వం, నైతిక విలువలను ప్రశ్నించేలా ప్రచారం చేస్తున్నారని తెలిపారు. ఈ మేరకు ఆ ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ వినియోగిస్తున్న వ్యక్తిని గుర్తించి కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవాలని, ఇప్పటివరకు ఆ అకౌంట్ ద్వారా చేసిన పోస్టులు తొలగించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని పోలీసులను కోరారు. ఈ కేసును ఇన్స్పెక్టర్ నల్లా దిలీప్ కుమార్ దర్యాప్తు చేపట్టారు.