శ్రీవారి సేవలో "మహానటి" - భర్తతో కలిసి మొక్కులు చెల్లించుకున్న కీర్తి సురేశ్
తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న పలువురు ప్రముఖులు - దర్శన ఏర్పాట్లు చేసిన టీటీడీ అధికారులు - సర్వదర్శనానికి 18 గంటలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 27, 2026 at 11:25 AM IST
Actress Keerthy Suresh Darshan in Tirupati : తిరుమలలో కొలువుదీరిన కలియుగ దైవం శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి వారిని సినీ నటి కీర్తి సురేశ్ దర్శించుకున్నారు. వివాహానంతరం ఆమె తన భర్త ఆంటోనీతో కలిసి స్వామివారిని దర్శించుకోవడం ఇదే తొలిసారి. ఈ జంట వీఐపీ ప్రారంభ విరామ దర్శన సమయంలో స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు. ఆలయంలోకి వెళ్లిన కీర్తి సురేశ్ శ్రీవారిని దర్శించుకొని మొక్కులు చెల్లించారు.
దర్శన అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో వేదపండితులు కీర్తి సురేశ్ దంపతులకు వేదాశ్వీరచనం అందజేసి, స్వామివారి తీర్ధాప్రసాదాలను వారికి అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా కీర్తి సురేశ్ మాట్లాడుతూ విక్టరీ వెంకటేష్తో పాటు మరో సినిమాలోనూ నటిస్తున్నట్లుగా తెలిపారు. కీర్తి సురేశ్ను చూసేందుకు భక్తులు ఉత్సాహం చూపారు.
శ్రీవారిని సేవలో పలువురు ప్రముఖులు : తిరుమల శ్రీవారిని పలువురు ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. వీఐపీ ప్రారంభ విరామ దర్శన సమయంలో ఏపీ హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ తుహిన్ కుమార్, తెలంగాణ హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ వేణుగోపాల్, తెలంగాణ ఎమ్మెల్యేలు మైనంపల్లి రోహిత్, కోవ లక్ష్మీ, ఎమ్మెల్యే నవీన్ కుమార్ రెడ్డి స్వామివారి సేవలో వేర్వేరుగా పాల్గొన్నారు. టీటీడీ అధికారులు వారికి స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. అనంతరం ఆలయంలోకి వెళ్లిన ప్రముఖులు వెంకన్నను దర్శించుకొని మెుక్కులు చెల్లించుకున్నారు. దర్శన అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో పండితులు ఆశీర్వచనం చేసి స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు.
"పెళ్లైన తర్వాత మొదటిసారి తిరుమలకు వచ్చాం. స్వామివారి దర్శనం చాలా బాగా జరిగింది. ప్రస్తుతం విక్టరీ వెంకటేశ్ సినిమాతో పాటు మరో మూవీ కూడా చేస్తున్నాను." - సినీ నటి కీర్తి సురేశ్
సర్వదర్శనానికి 18 గంటల సమయం : తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 18 గంటల సమయం పడుతోంది. కంపార్టుమెంట్లు నిండి ఆక్టోపస్ భవనం క్యూలైన్ వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు. శ్రీవారిని 81,340 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. స్వామివారికి 44,874 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.76 కోట్లు వచ్చింది. నిన్న రూ.4.42 లక్షలు లడ్డూ ప్రసాదాల విక్రయించారు.
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