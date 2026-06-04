కాలినడకన తిరుమలకు "పెద్ది" బ్యూటీ - వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనంలో స్వామివారి సేవలో జాన్వీ
శ్రీవారి సేవలో బాలీవుడ్ నటి జాన్వీ కపూర్, మహేశ్వరి- నిన్న రాత్రి అలిపిరి మెట్ల మార్గం ద్వారా తిరుమలకు జాన్వీ కపూర్- ఉదయం వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనంలో స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్న జాన్వీ కపూర్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 4, 2026 at 11:48 AM IST
Actress Jahnavi Kapoor and Maheswari Visits Tirumala Temple : ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటి జాన్వీ కపూర్ తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. సీనియర్ నటి మహేశ్వరితో కలిసి ఆమె గురువారం ఉదయం స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు. అంతకుముందు టీటీడీ అధికారులు వారికి స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. దర్శన అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో పండితులు వారికి ఆశీర్వచనం చేశారు. స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు. బుధవారం రాత్రి అలిపిరి మెట్ల మార్గంలో జాన్వీ తిరుమలకు చేరుకున్నారు. జాన్వీ కపూర్, రామ్చరణ్ జంటగా నటించిన "పెద్ది" ఇవాళ విడుదలైన విషయం తెలిసిందే.
కాలినడకన తిరుమలకు జాన్వీ కపూర్: భక్తిశ్రద్ధలతో శ్రీవారిని దర్శించుకున్న అనంతరం ఆలయంలోని రంగనాయకుల మండపంలో వేద పండితులు జాన్వీ కపూర్, మహేశ్వరిలకు వేదాశీర్వచనం చేశారు. అనంతరం అధికారులు స్వామివారి శేషవస్త్రం, తీర్థప్రసాదాలను వారికి అందజేశారు. అంతకుముందు బుధవారం రాత్రి, జాన్వీ కపూర్ ఎంతో నిష్ఠతో అలిపిరి మెట్ల మార్గం ద్వారా కాలినడకన తిరుమల కొండకు చేరుకున్నారు. ప్రతి ఇంటర్వ్యూలోనూ తిరుమల శ్రీవారితో తనకున్న ఆధ్యాత్మిక అనుబంధాన్ని పంచుకునే జాన్వీ, ఈసారి కూడా మెట్ల మార్గంలోనే నడవడం విశేషం.
మరోవైపు, జాన్వీ కపూర్, గ్లోబల్ స్టార్ రామ్చరణ్ జంటగా నటించిన భారీ చిత్రం "పెద్ది" ఈరోజే ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదలైంది. సినిమా విజయవంతం కావాలని, ప్రేక్షకుల ఆదరణ లభించాలని కోరుకుంటూ ఆమె ఈ ఆధ్యాత్మిక యాత్ర చేపట్టినట్లు తెలుస్తోంది. సినిమా విడుదల రోజే ఆమె శ్రీవారిని దర్శించుకోవడంపై అభిమానులు, సినీ విశ్లేషకులు ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. ఇరు రాష్ట్రాల్లోని థియేటర్ల వద్ద "పెద్ది" సందడి నెలకొంది.
తిరుమల వెళ్లిన ప్రతిసారి: జాన్వీ కపూర్కి దైవభక్తి ఎక్కువ. మూవీ షూటింగ్లలో విరామ సమయాల్లో అప్పుడప్పుడు పలు దేవాలయాలను సందర్శిస్తుంటారు. ఆ విధంగానే తరచూ తిరుమలను సందర్శిస్తుంటారు. తన సినిమా విడుదలకు ముందు, పుట్టినరోజునాడు, ప్రత్యేక తేదీల్లోనూ ఆమె శ్రీవారిని దర్శించుకుంటారు. తిరుమల వెళ్లిన ప్రతిసారి ఏదో మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుందని జాన్వీ కపూర్ చెప్పారు. అందుకే తరచూ అక్కడికి వెళ్తుంటానని గతంలో పలు సందర్భాల్లో పేర్కొన్నారు.
సర్వదర్శనానికి 10 గంటలు: ఇకపై భక్తులకు 10 గంటల్లో శ్రీవారి దర్శనం లభించనుందని టీటీడీ తెలిపింది. రూ.300 టికెట్లు కలిగిన వారికి 3 గంటల్లో దర్శనం లభించనుంది. మంగళవారం శ్రీవారిని 83,858 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. రూ.4.38 కోట్ల హుండీ కానుకలు లభించాయి. లడ్డూలను 4 లక్షలు విక్రయించారు. స్వామి వారికి 35,941 మంది తలనీలాలు సమర్పించారు. అన్నప్రసాదాలను 2.17 లక్షల మంది స్వీకరించగా, వైద్యసేవలను 3331 మంది పొందారు.
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